Софья Акатьева и Аделия Петросян рассказали о новом ледовом дворце Тутберидзе.

Петросян: Я очень ждала заезда в новый дворец! Люблю все новое, большие просторы, как этот каток. Поэтому очень рада, что переехали. Не очень скучаю по «Хрустальному», потому что каталась там не с самого детства. Да и просто я не очень сентиментальна.

Акатьева: А я каталась в «Хрустальном» с четырех лет, первый раз там вышла на лед, первый раз прыгнула, первый раз откатала программу, поэтому очень много ярких и теплых воспоминаний осталось о времени на том катке. Скучаю по тому месту, но нужно отпустить эти эмоции и идти вперед.

Петросян: Я дольше всех привыкала к новому льду и даже стала прыгать хуже — он был для меня слишком мягким, я проваливалась. Но Этери Георгиевна устроила так, чтобы лед подморозили, адаптировали под нас, и сейчас все очень хорошо и комфортно.

Акатьева: Я люблю минимализм, поэтому серые стены сразу понравились. Но кататься сначала было непривычно, хотя сейчас уже комфортно.

Петросян: Больше всего на арене нравится мой уголок в раздевалке — так комфортно, как будто тут мой маленький домик.

Акатьева: Мои любимые места — лед и тренажерный зал.

Петросян: Здесь везде большие окна, очень много света, и впечатляет масштаб самого дворца

Акатьева: Частичка души, конечно, осталась в «Хрустальном», но сейчас мои тренеры тут, и мы уже живем настоящим.

Петросян: Да, были запоминающиеся моменты, которые останутся в «Хрустальном», но надеюсь, что здесь их произойдет не меньше.