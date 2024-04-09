Софья Акатьева выступит в шоу Этери Тутберидзе в Москве
Фигуристка Софья Акатьева выступит в шоу Этери Тутберидзе в Москве.
Афиша с составом шоу опубликована в соцсетях команды Тутберидзе.
Шоу в Москве пройдет 12 апреля.
Акатьева пропустила нынешний сезон из-за травмы.
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Удачи спортсменке!