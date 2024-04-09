Софья Акатьева выступит в шоу Этери Тутберидзе в Москве

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Софья Акатьева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева выступит в шоу Этери Тутберидзе в Москве.

Афиша с составом шоу опубликована в соцсетях команды Тутберидзе.

Шоу в Москве пройдет 12 апреля.

Акатьева пропустила нынешний сезон из-за травмы.

Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

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9 комментариев
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Отлично. Соскучились по выступлениям СуперСоника!
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Новость отличная, но скорее всего, без прыжков.
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Наконец-то хорошая новость! Соне отличного выступления 😍
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Вот точно гляну - целиковый прокат будет очень любопытен
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Ура! кажется, позади стрессовый перелом стопы - впереди набор физической формы к новому сезону!
СуперСоник будет защищать чемпионский титул! две девочки будут защищать свое чемпионство!
СуперСоник, Аделия, Мура, Алиса - интесный сезон ждёт всех поклонников Женской Фигурки!
Всем здоровья!
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Глядя на кадры тренировок Сони, хотелось надеяться. Здоровья, и красивых программ нашей чемпионке.
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Прекрасная новость!
Удачи Соне!
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СуперСонику здоровья и полноценного возвращения в следующем сезоне!
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Соня набирает потихоньку спортивную форму и уже может участвовать в шоу. Это прекрасно, и хорошо, что ТШТ не форсирует этот процесс.
Надеюсь, к началу следующего сезона Соня будет полностью готова к покорению пьедесталов.
Удачи спортсменке!
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