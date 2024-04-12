Петр Гуменник: «Пока сложно думать о том, что можно перегнать уровень Малинина. Нужно к этому стремиться, много работать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Франции сборная США мужское катание Петр Гуменник Илья Малинин Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, в чем собирается улушаться как фигурист.

– «В следующем сезоне буду стараться прогрессировать дальше» – что ты вкладывал в эту фразу? В чем именно собираешься прогрессировать?

– Во всех направлениях возможных и доступных. Есть какие-то более приоритетные вещи – чаще в программе прыгать лутц или добавить флип, недокруты и по ходу сезона стараюсь убирать.

– Сумасшедших каскадов вроде четверной лутц – тройной риттбергер больше на соревнованиях не ждать?

– Думаю, где-то на чемпионате России не стоит его ждать, потому что не оправдан такой риск, каскад непростой. А на таких стартах, как Кубок Дружбы, можно ждать.

– Каскады 4-4 возможны от тебя в будущем?

– Я пока еще не пробовал, думаю, если я буду в таком состоянии бодром, если будет много энергии, то можно будет попробовать и узнать.

– Смотрел ли ты чемпионат мира и как тебе выступление Ильи Малинина? Досягаем ли его уровень?

– Пока сложно думать о том, что можно перегнать его уровень. Нужно к этому стремиться, много для этого работать. Но это все-таки спорт, в нем всякое случается, – сказал фигурист.

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1 комментарий
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Пете, чтобы побеждать, нужен луц и то, что он уже прыгает. Желательно без недокрутов))
И классные программы. Чего ему и пожелаю :) очень хочется, чтобы следующий сезон был лучше этого
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