Роднина о пранке с Бахом: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Уже давно пора навести порядок в МОК»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах Спорт-Экспресс Игры дружбы Фигурное катание

Ирина Роднина ответила пословицей на молитву Томаса Баха, попавшегося на пранк.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Я не член МОК и даже не национального комитета, поэтому не могу сказать, как долго он будет главой комитета. Пусть члены этой организации его и терпят.

Что тут сказать, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, уже давно пора навести порядок в МОК», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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50 комментариев
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когда наведут порядок в Госдуме? Этот вопрос меня больше волнует, чем порядок в МОК
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Редко согласен с Родниной, но тут афоризм не в бровь, а в глаз.
+20
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Ответ n.newmail123456
Мне кажется, вам следует писать на других сайтах. Это же спортивный ресурс. Или нет?
у него одна методичка для всех сайтов
+9
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+9
Как точно русская пословица отражает ситуацию в МОК
+10
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+6
Вы у себя в думе разберитесь сначала. Как же эти недополитики хотят со всеми и везде разобраться.
+10
-7
+3
Всё ###, активизировались! В чужом глазу соломинку увидим, в своём брёвна не замечаем. Ау, вы там у себя сами с ума сходите от безделья!
+5
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Ответ Российский пользователь
когда наведут порядок в Госдуме? Этот вопрос меня больше волнует, чем порядок в МОК
почему-то это прозвучало голосом "Наливкина")
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Ответ Младший лейтенант
Покойся с миром.
Я жив, в отличие от дважды убитого тебя, так что не по адресу.
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Ответ Младший лейтенант
Ахаха, ты даже не понял. Дважды убит.
Мои соболезнования твоим близким.
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Ответ Младший лейтенант
Вот такой ты есть.
А ты вообще вот такой.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Представляю. Ровным счетом ничего нового мы бы не узнали. Они и без пранкеров выглядят как неадекваты.
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+2
Ответ Montisuma
Так депутат комментирует спортивный вопрос, стрелочка не поворачивается?
Этот депутат имеет прямое отношение к спорту. Логично, что комментирует этот вопрос. Речь же не о работе Думы
+3
-1
+2
Ответ Российский пользователь
когда наведут порядок в Госдуме? Этот вопрос меня больше волнует, чем порядок в МОК
Мне кажется, вам следует писать на других сайтах. Это же спортивный ресурс. Или нет?
+16
-14
+2
ирина роднина, как кузькина мать для мок,
ею ещё никита пугал америку...
+2
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> Пусть члены этой организации его и терпят.

Да, Роднину же в Думе как-то терпят)))
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скажите а спортс спецом накидывает ?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
А ты как выглядишь?
Покаж!
+2
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Ответ Российский пользователь
когда наведут порядок в Госдуме? Этот вопрос меня больше волнует, чем порядок в МОК
А госдолг США тебя не волнует?)
+2
-1
+1
СВО в Лозанне?
+3
-2
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Это был бы очень интересный и познавательный ролик, жаль, что последний...
+3
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БаБах!!!
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
повыше - было бы интереснее. Эти и так активно делятся своими мыслями, новое что-то придумать сложно
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Ответ Младший лейтенант
А ты не обижайся, Чё, рубашка!
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
А ты не обижайся, Чё, рубашка!
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0
Ответ Младший лейтенант
Ну тогда, свободен.
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Ищите в своём глазу бревно. Кто вам мешает? У нас свободная страна.
Свободная☺я то поищу, но они нет
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Ответ Чебурашка от Гены
Ищите в своём глазу бревно. Кто вам мешает? У нас свободная страна.
Ну тогда, свободен.
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Ответ Чебурашка от Гены
Захарова работает в Министерстве ИНОСТРАННЫХ Дел. Учи мат.часть. Ей по должности положено -- ,, Что там у них,,
Причём здесь малоадекватная Захарова? Интервью Роднина давала. Или протрезвей или прочти. Или у тебя методичка, как у депутатов - в любой непонятной ситуации - нести любую чушь не касающуюся вопроса?
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Ответ n.newmail123456
Как точно русская пословица отражает ситуацию в МОК
Что-то верится с трудом. Все это ВпохожеВпохоже на "Большие девочки." Комедия.
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Если Родниной позвонят пранкеры, представившись высокими чинами Патриархата, и попросят повторить за ними вымышленную молитву, то думаю она это сделает без колебаний.
Обычный человек легко попадается на уловки мошенников.
Да что там обычный человек, большая часть населения страны одурачена и внимает словам проходимцев и жуликов из телевизора, поклоняется их вождю.
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