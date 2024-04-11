Роднина о пранке с Бахом: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Уже давно пора навести порядок в МОК»

Ирина Роднина ответила пословицей на молитву Томаса Баха, попавшегося на пранк.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Я не член МОК и даже не национального комитета, поэтому не могу сказать, как долго он будет главой комитета. Пусть члены этой организации его и терпят.

Что тут сказать, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, уже давно пора навести порядок в МОК», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт