Роднина о пранке с Бахом: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Уже давно пора навести порядок в МОК»
Ирина Роднина ответила пословицей на молитву Томаса Баха, попавшегося на пранк.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.
«Я не член МОК и даже не национального комитета, поэтому не могу сказать, как долго он будет главой комитета. Пусть члены этой организации его и терпят.
Что тут сказать, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, уже давно пора навести порядок в МОК», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
ею ещё никита пугал америку...
Да, Роднину же в Думе как-то терпят)))
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Обычный человек легко попадается на уловки мошенников.
Да что там обычный человек, большая часть населения страны одурачена и внимает словам проходимцев и жуликов из телевизора, поклоняется их вождю.