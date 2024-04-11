Дмитрий Губерниев: «Мы видим, что Бах играет в грязные игры. Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет»

Дмитрий Губерниев уличил Томаса Баха в «грязных играх».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«То, что Бах играет в грязные игры – мы видим. То, что он противник Игр дружбы – тоже. Но я давно говорил: «Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет». Бах – фигура противоречивая. Сейчас он находится под давлением и, с моей точки зрения, допускает ошибки», – сказал комментатор Губерниев.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. МОК допустил россиян к участию в нейтральном статусе.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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