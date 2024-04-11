Дмитрий Губерниев: «Мы видим, что Бах играет в грязные игры. Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет»

Теги МОК Дмитрий Губерниев Томас Бах Игры дружбы Фехтование

Дмитрий Губерниев уличил Томаса Баха в «грязных играх».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«То, что Бах играет в грязные игры – мы видим. То, что он противник Игр дружбы – тоже. Но я давно говорил: «Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет». Бах – фигура противоречивая. Сейчас он находится под давлением и, с моей точки зрения, допускает ошибки», – сказал комментатор Губерниев.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. МОК допустил россиян к участию в нейтральном статусе.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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14 комментариев
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Губерниев: Бах - противоречие. Я - противоречие в квадрате 24/7.
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Дима пытается в шантаж
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Ого, сам Губер лично просит допустить Россию. Вот это да, странно , что к его мнению не прислушались
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Если проведение Игр Дружбы зависит от участия или неучастия в ОИ команды России, то это уже не Игры Дружбы, а Игры "Я Абиделась"
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А только ли Бах играет в грязные игры? Наши власти тоже к этим играм много чего приложили.
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Здравое предложение. Губерниев был бы достойным председателем Международного Олимпийского Комитета, если бы тот не был подконтролен коллективному западу. Но увы, в текущих условиях мок может возглавлять только безмозглая кукла, возносящая молитвы древнеафриканским богам вованусу и лексусу.
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Ответ sled
Дима пытается в шантаж
Баху на шантаж Губерниева как бы пофиг
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Ну раз сам Губер попросил, то можно ждать покаянных извинений от Баха
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Следующее заявление Баха: Ну, раз Дима Губерниев попросил...
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Губер явно не в себе! Уже и игры Дружбы отменяет! Весна похоже на него пагубно влияет!
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Сколько еще будут печатать мнение грязноротых. Пофиг уже на Баха траха . Хочу больше спорта , а не выгребной ямы .
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Сколько можно ныть из-за Баха. Распустите уже олимпийский комитет, откажитесь от ОИ и все. Святые игры дружбы и кубок картофеля ждут!
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до есть до сих пор за два года Дима и другие высказыватели нечего не поняли
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Хрен с ней с олимпиадой, но с какой стати думать что все что от вована и лексуса - правда, может бах и не молился , а всё выдумка. Может троллил. Эта парочка телефонных мошенников не святые. Соврут, недорого возьмут
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