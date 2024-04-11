Карякин о разговоре Баха с пранкерами: «Полный зашквар! История с розыгрышем отлично показала, как сильно он ненавидит Россию»

Теги МОК Сергей Карякин Томас Бах Р-Спорт Игры дружбы Шахматы

Сергей Карякин назвал «зашкваром» заявления Томаса Баха в беседе с пранкерами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать.

История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию», – сказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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24 комментария
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Хочется побольше спорта на сайте.
Нас ждут большие матчи ЛЧ, скоро ЧЕ, интересная развязка в АПЛ...
Как много есть спортивных событий!!
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Мнение Карякина по поводу интервью Баха пранкерам можно было и не приводить - и так понятно. Можно было сразу написать от его как бы имени,
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Карякин зашквар, всё правильно
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На каком языке он говорит? Это полный кринж!
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Ура-патриоты вроде карякина воспринимают это все серьезно.
Я бы поинтересовался, почему эти клоуны представляются "африканским политиком" и почему этого "политика" так сильно заботит Россия? Неужели мозгов нет на что-то более умное?
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Раньше я ошибочно считал всех шахматистов исключительно умными людьми. Но спасибо Сергею Карякину, он развеял все мои влажные фантазии)
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"А нас-то за что?"
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Мы научим тебя **** Россию любить!
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Ненавидит Россию?

История с пранкерами показала, что Бах - полный идиот, не более. Но еще бы Сережа сказал что-то другое.
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Что же наше государство такое творит, что нас так яростно не любят?! А, Карякин?! Подробнее и правдиво осведоми. Мировой спорт, мимо нас семимильными шагами топает. И во всех бедах виноваты США, Европа, Украина. Это с каждой розетки гласят. Расскажи подробней...
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Ответ Павел Мельников
Разыграйте кто-нибудь Карякина и выложите, во смеху будет. Быстро увидим, как у нас право на неприкосновенность частной жизни заработает.
Комментарий удален модератором
Ответ Adeen
Комментарий удален модератором
А патриотическое нытье не раздражает?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
И кто же "помогал"?) прямо и доказательства есть что-ли?)
Больше - признательные показания ))) Вы все проспали) https://www.sports.ru/athletics/1115739790-dmitrij-chernyshenko-my-pomogali-baxu-stat-prezidentom-mok-ego-podderz.html
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Показания?) Поддерживали кандидата на пост президента МОК, президент поздравил.А почему, собственно, не должны были этого делать? Конкретная помощь-то в чем заключалась?
А это у "помощников" Баха надо спрашивать. Расскажут в будущем и не такое, это пока что случайно с языка сорвалось.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ох как загорелись вы, защитнички Баха)
А ты я вижу зарегистрировался на Спортсе всего лишь через пару дней после 24 февраля 2022 года.
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