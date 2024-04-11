Карякин о разговоре Баха с пранкерами: «Полный зашквар! История с розыгрышем отлично показала, как сильно он ненавидит Россию»
Сергей Карякин назвал «зашкваром» заявления Томаса Баха в беседе с пранкерами.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.
«Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать.
История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию», – сказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Нас ждут большие матчи ЛЧ, скоро ЧЕ, интересная развязка в АПЛ...
Как много есть спортивных событий!!
Я бы поинтересовался, почему эти клоуны представляются "африканским политиком" и почему этого "политика" так сильно заботит Россия? Неужели мозгов нет на что-то более умное?
История с пранкерами показала, что Бах - полный идиот, не более. Но еще бы Сережа сказал что-то другое.