Карякин о разговоре Баха с пранкерами: «Полный зашквар! История с розыгрышем отлично показала, как сильно он ненавидит Россию»

Сергей Карякин назвал «зашкваром» заявления Томаса Баха в беседе с пранкерами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Это полный зашквар! Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать.

История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно он ненавидит Россию», – сказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт