Александр Галлямов: «Если мы не показываем четверной выброс на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем»

Александр Галлямов рассказал об изучении элементов ультра-си.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной.

«Мы тренируем разное – можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс.

Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем.

Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях», – сказал чемпион мира в парном катании.

По информации «Матч ТВ», Мишина и Галлямов тренируют четверной выброс.