Александр Галлямов: «Если мы не показываем четверной выброс на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов рассказал об изучении элементов ультра-си.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной.

«Мы тренируем разное – можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс.

Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем.

Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях», – сказал чемпион мира в парном катании. 

По информации «Матч ТВ», Мишина и Галлямов тренируют четверной выброс.

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8 комментариев
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Подпольные квадисты)
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У наших ведущих парников свои "квады" .
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Надеюсь будет получаться✌️
Битва Четверных в Парном катании похоже, что всё-таки Бу́дет!🔥
🌟❤️❤️❤️
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Очень разумный подход.
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Не надо Мишиной рисковать. Лучше чуточку ускориться, обзавестись программами такими мурашечными- кружевными. Савченко как порвала связку на выбросах, так и прекратила эксперименты. Золото взяла чистыми прокатами шикарной программы.
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Как бы не поломались все в процессе, четверной выброс очень травмоопасный элемент
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Хорошо, что - мы, мы.
А то, поначалу подумала, будет - это они, они.
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Кто бы сомневался, ребята амбициозные в самом хорошем смысле.
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