Александр Галлямов: «Если мы не показываем четверной выброс на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем»
Александр Галлямов рассказал об изучении элементов ультра-си.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной.
«Мы тренируем разное – можем и поддержку пять оборотов, и подкрутку в четыре оборота, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс.
Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем.
Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях», – сказал чемпион мира в парном катании.
По информации «Матч ТВ», Мишина и Галлямов тренируют четверной выброс.
Битва Четверных в Парном катании похоже, что всё-таки Бу́дет!🔥
🌟❤️❤️❤️
А то, поначалу подумала, будет - это они, они.