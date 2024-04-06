Гербольдт о Бойковой и Козловском: «В этом году они не смогли себя проявить в том объеме, в котором могли бы. Переход чего-то нового не показал»

Теги Катарина Гербольдт Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Алена Косторная Фигурное катание

Катарина Гербольдт поделилась мнением о результатах сезона в парном катании.

— В парном катании сезон захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как оцените их достижения?

— Ребята катаются у моего бывшего тренера (у Тамары Москвиной), я знаю, насколько они работоспособные, как они выкладываются на каждой тренировке. Они из тех, кто, несмотря на все свои достижения, не зазнается, остается таким же, каким был. За таких ребят очень радостно, что у них получается. И за Тамару Николаевну очень рада. Я за эту пару переживала, они мне очень импонировали, поэтому рада, что у них получилось быть лидерами этого сезона.

— У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского сезон складывался тяжело. Как вы считаете, пошел ли переход им на пользу?

— На сегодняшний день сложно выделить какие-то плюсы, кроме того, что они на тренировках исполняют четверной выброс. К сожалению, в этом году они не смогли себя проявить в том объеме, в котором могли бы, хотя не знаю, что они делают на тренировках и как тренируются.

Но если сравнивать с предыдущими сезонами, на мой взгляд, переход чего-то нового не показал. Однако в любом случае, когда спортсмены переходят, в первый сезон сложно о чем-то говорить. Мне кажется, основные наработки мы увидим только в следующем сезоне, и тогда уже можно будет оценить их совместную работу.

— В парном катании борьба за третье место была даже интереснее, чем за первое. Кто из тех пар, что боролись за эту позицию, зацепил вас больше всего?

— Сказать, что кто-то прям зацепил, пока не могу. Очень много в этом сезоне говорили о Косторной с Куницей — за ними было интересно наблюдать. Интересно посмотреть, как они будут развиваться, сдадутся или же будут бороться. У них хорошие одиночные элементы, однако скатанность и парных элементов пока не хватает. Но мне кажется, у них может быть большое будущее, — сказала Гербольдт. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нормально у них всё, освоятся окончательно, пойдет у них дело. Потенциал у ребят огромный и работоспособность на уровне, всё у ребят будет хорошо.
+8
-2
+6
Катарина, ждите привет от Транькова.
+4
0
+4
Интересно,при вопросе о 3м месте - разговор о КК) даже если остальные пары не зацепили, уж по парному профессионализму они несравнимы при борьбе за бронзу
+2
0
+2
Ответ Гербера
Катарина, ждите привет от Транькова.
Точно , куснет
+1
0
+1
Ответ Тайга86
Нормально у них всё, освоятся окончательно, пойдет у них дело. Потенциал у ребят огромный и работоспособность на уровне, всё у ребят будет хорошо.
Только от одних ждут результатов моментально, а другим дают год освоиться.
+1
0
+1
У них в сл. сезоне ожидаются новые программы, скорее всего, от Глейха. Вот и посмотрим.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий