Гербольдт о Бойковой и Козловском: «В этом году они не смогли себя проявить в том объеме, в котором могли бы. Переход чего-то нового не показал»

Катарина Гербольдт поделилась мнением о результатах сезона в парном катании.

— В парном катании сезон захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как оцените их достижения?

— Ребята катаются у моего бывшего тренера (у Тамары Москвиной), я знаю, насколько они работоспособные, как они выкладываются на каждой тренировке. Они из тех, кто, несмотря на все свои достижения, не зазнается, остается таким же, каким был. За таких ребят очень радостно, что у них получается. И за Тамару Николаевну очень рада. Я за эту пару переживала, они мне очень импонировали, поэтому рада, что у них получилось быть лидерами этого сезона.

— У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского сезон складывался тяжело. Как вы считаете, пошел ли переход им на пользу?

— На сегодняшний день сложно выделить какие-то плюсы, кроме того, что они на тренировках исполняют четверной выброс. К сожалению, в этом году они не смогли себя проявить в том объеме, в котором могли бы, хотя не знаю, что они делают на тренировках и как тренируются.

Но если сравнивать с предыдущими сезонами, на мой взгляд, переход чего-то нового не показал. Однако в любом случае, когда спортсмены переходят, в первый сезон сложно о чем-то говорить. Мне кажется, основные наработки мы увидим только в следующем сезоне, и тогда уже можно будет оценить их совместную работу.

— В парном катании борьба за третье место была даже интереснее, чем за первое. Кто из тех пар, что боролись за эту позицию, зацепил вас больше всего?

— Сказать, что кто-то прям зацепил, пока не могу. Очень много в этом сезоне говорили о Косторной с Куницей — за ними было интересно наблюдать. Интересно посмотреть, как они будут развиваться, сдадутся или же будут бороться. У них хорошие одиночные элементы, однако скатанность и парных элементов пока не хватает. Но мне кажется, у них может быть большое будущее, — сказала Гербольдт.