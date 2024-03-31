Трусова сообщила об участии Тутберидзе в постановке программы под AC/DC

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Никита Михайлов Даниил Глейхенгауз Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о постановке новых программ.

30 марта в Челябинске стартовал весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе. Трусова представила два показательных номера – на музыку рок-группы AC/DC, а также под песню МакSим – «Отпускаю».

«Рок – [поставили] Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна, «Отпускаю» – Никита Михайлов», – сказала Трусова.

Трусова и Тутберидзе снова вместе: Саша заменила Валиеву в шоу – катает под рок и МакSим

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128 комментариев
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Ответ Александр
ух ты, всё таки "пустили" стороннюю постановку
Непонятно кто автор мифа о том, что "чужие постановки не пускают". В шоу Тутберидзе годами катаются фигуристы других штабов с собственными программами.
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+40
А Глейху за Максим уже как досталось ))).
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Ответ ретроградный меркурий
М-да, как только Тутберидзе могла пропустить подобную халтуру. Это не номер, а просто издевательство над AC/DC. Рока там нет в принципе, есть набор совершенно хаотичных движений, причём не в музыку. Малколм Янг бы перевернулся в гробу, глядя на такое. Учитывая, что в Русском вызове ТШТ не участвовал, у Глейхенгауза было все время мира, чтобы подготовиться к шоу. В итоге - ни новой программы открытия, ни одной интересной программы, а приглашенной приме он ставит, возможно, худший номер всего шоу
А возможно, эта "прима" исполняет так, что программа выглядит худшей? Всё-таки 2 пустопорожних сезона даром не прошли...
+45
-22
+23
Ответ Оксана Васильева
То, что Тут с Глейхом, - бездарные постановщики, понятно уже давно.
Ну, тогда и Грей- бездарная постановка, и все олимпийские постановки Глейха бездарные. Как по мне Глейх - один из самых интересных российских постановщиков сегодня.
+24
-5
+19
Да обе программы сейчас смотрятся, мягко говоря, не очень, и дело даже не в программах, а в том , что Саша очень далека до формы, хотя это всего лишь шоу...Удивляет, что кто-то платит за это деньги, а если программа сырая, то это откровенная халтура.
+26
-8
+18
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
А вы уже Глейха обругали, обе проги обругали, а оказыаается и зрители в восторге и второй номер, оказывается, ваш любимый постановщик ставил))).
+21
-6
+15
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Господи, до Ками уже 100500 раз фигуристы крутились у бортика, это не какое-то ноу хау.
+15
-2
+13
Дело не в программе, а в том, что на данный момент у Саши нет скорости и сил. Можно ставить все, что угодно, но она пока не справляется. К тому же, самая ее сильная сторона - это прыжки. Чего сейчас тоже нет. Я не критикую, хочется, чтобы Александра пришла в форму, тогда и будет огненная прога под AC/DC от русской ракеты.
+20
-8
+12
Ответ Оксана Васильева
То, что Тут с Глейхом, - бездарные постановщики, понятно уже давно.
То что вы хейтер ТШТ тоже понятно уже давно
+16
-5
+11
Ответ Александр
ух ты, всё таки "пустили" стороннюю постановку
Так звала же Тутберидзе, явно Трусова могла соглашаться на своих условиях. Как и приглашенные фигуристы катают свои программы.
+12
-2
+10
М-да, как только Тутберидзе могла пропустить подобную халтуру. Это не номер, а просто издевательство над AC/DC. Рока там нет в принципе, есть набор совершенно хаотичных движений, причём не в музыку. Малколм Янг бы перевернулся в гробу, глядя на такое.
Учитывая, что в Русском вызове ТШТ не участвовал, у Глейхенгауза было все время мира, чтобы подготовиться к шоу. В итоге - ни новой программы открытия, ни одной интересной программы, а приглашенной приме он ставит, возможно, худший номер всего шоу
+38
-29
+9
Ответ Katerina Sunny
Это может работать и в обратную сторону: фигуристы вытягивают программы, пока руки не дойдут поменять.
А почему тогда меняют снова на постановки Даниила Глейхенгауза?)))) Почему не обращаются к другим постановщикам? И Гуменник зачем обратился к ДГ за постановкой ПП, которую, кстати, называют уже гениальной?
+14
-6
+8
Ответ vanessa2021
Вашей любимой фигуристки на шоу нет, поэтому вы деньги не заплатили бы при любом прокате Саши. Ваше мнение субъективно. У Тутберидзе полный зал и без вашей любимки.
Ошиблись... Адель есть. А Ваше мнение известно всем, Вы второй день, как на работе. Сегодня выходной, отдохните уже.
+15
-7
+8
Ответ Hiro Nakamura
Шпагат в прыжке Саша всегда делала - со времён Unstoppable ещё, пересмотрите, если забыли.
Это вообще-то было по поводу шпагата, на котором Загитова "отдыхала" и который мы на другой ветке сегодня обсуждали). Саша тоже делала шпагат на льду?). Я вообще ее проги плохо помню, простите )). Круэллу, разве что. Там не было шпагатов )).
+9
-2
+7
Ответ Оксана Васильева
То, что Тут с Глейхом, - бездарные постановщики, понятно уже давно.
Ахаха, "бездарные"! Что только не придумают. Проги Заги, Ангел, Сумерки, Парфюмер, Жар-птица, Девочка на шаре, Болеро, Шторм, Аврора, Фрида, МиМ, Опасная, Круэлла, Вуаля, Запертая комната, Джексон, не возможно перечислить, все шедеврально. Этери и Глейх - маститые законодатели фигурной моды, все только и делают что их проги/фишки копипастят, да не допрыгнуть
+13
-6
+7
Ответ Адриана
Да обе программы сейчас смотрятся, мягко говоря, не очень, и дело даже не в программах, а в том , что Саша очень далека до формы, хотя это всего лишь шоу...Удивляет, что кто-то платит за это деньги, а если программа сырая, то это откровенная халтура.
Прогу- то поставили , но Саша ее никак не преподнесла .
Ну она же в соревновательное время была русской ракетой и ей сложнее других , привыкли к квадам в ее исполнение и это решало все . А сейчас смотреть не на что , Вы правы .
+17
-10
+7
Ответ ретроградный меркурий
М-да, как только Тутберидзе могла пропустить подобную халтуру. Это не номер, а просто издевательство над AC/DC. Рока там нет в принципе, есть набор совершенно хаотичных движений, причём не в музыку. Малколм Янг бы перевернулся в гробу, глядя на такое. Учитывая, что в Русском вызове ТШТ не участвовал, у Глейхенгауза было все время мира, чтобы подготовиться к шоу. В итоге - ни новой программы открытия, ни одной интересной программы, а приглашенной приме он ставит, возможно, худший номер всего шоу
Трусова не в состоянии сейчас ничего стоящего прокатать физически
+8
-2
+6
Странно. А тут писали, что расстановка элементов в двух программах почти одинаковая. Только музыка и платья разные.
+6
0
+6
Ответ Шубина
Комментарий скрыт
Все - это,в основном , Вы и Ванесса, Вы вчера закончили в 22.47 и сегодня начали в 7.30!!!! Обалдеть! Отдохните хоть чуть чуть. Мне интересно, Вы по велению сердца или за деньги?
+10
-4
+6
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Шпагат?;))
+9
-3
+6
Ну всё, новость дня!
+12
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+6
Ответ Hiro Nakamura
Шпагат в прыжке Саша всегда делала - со времён Unstoppable ещё, пересмотрите, если забыли.
Ну, в этом прокате шпагат очень далек от шпагата...
+8
-3
+5
Ответ vanessa2021
Дело не в подьезде к бортику. Просто танец Саши у бортика= танцу Луны у бортика в этом сезоне. . Можно Саше хоть немного движения поменять, чтобы в глаза не бросалось это сходство. . Понятно, что танцы у бортика- тренд этого сезона, просто надо свой танец у бортика Саше поставить, а не копировать танец Луны.
Да там у Саши пара однотипных движений. К борту в этом сезоне куча народу подъезжала.
+8
-3
+5
Оценим номер когда Трусова сможет набрать минимальную форму и его выкатать.
+12
-7
+5
Ответ Шубина
Адель есть, каталась тоже, кстати, тяжеловато и медленно, хоть и в расцвете сил и карьеры. Но никто ее не обсуждает, не критикует, не ругает, не восторгается особо. В том числе и Вы. Скучная потому что программа, б/о.
Ну почему не обсуждают? Здесь ветка Саши, поэтому её и обсуждают. Я так вообще посмотрела только номера Аделии и Саши, не люблю показательные номера, в принципе, люблю соревноварельные программы. Сашу посмотрела, так как давно её не видела, очень изменилась, конечно, эффектного ничего не увидела, программа особенно не зацепила, как и Аделии. Чего уж так вы с Ванессой активно второй день пишите...
+8
-3
+5
Ответ Оксана Васильева
Комментарий скрыт
Ничего, напр, Грея Этери с Глейхом тоже вместе ставили. Программа замечательная. А вообще, я сейчас читаю отзывы в сети тех, кто был непосредственно в Челябинске на шоу, все пишут "понравилось, супер, приятное впечатление" , ну, и всё в таком духе. Уж им, как непосредственным зрителям, виднее.
+12
-8
+4
Ответ Peter Varfolomeyev
Ахахаха Саша знает как подбросить ложку дегтя "любимому" тренеру)) очень тонко получилось))
да они обе друг другу накидали
+7
-3
+4
Ответ vanessa2021
Дело не в подьезде к бортику. Просто танец Саши у бортика= танцу Луны у бортика в этом сезоне. . Можно Саше хоть немного движения поменять, чтобы в глаза не бросалось это сходство. . Понятно, что танцы у бортика- тренд этого сезона, просто надо свой танец у бортика Саше поставить, а не копировать танец Луны.
А Саша может сама как-то по-другому у бортика подвигаться?
+7
-3
+4
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Ками ставил Глейх? Саше тоже Глейх ставил.

И я думаю, что программы сезона готовились еще летом и хореографы Луны и Аймоза не знали, что будет у Камилы.
+5
-1
+4
Ответ Шубина
Очевидно, что постановщик не смог свести программу с музыкой. Музыка совершенно нестандартная, учитывая темп композиции на всем протяжении звучания. Эта музыка создает ощущение хаоса, и это изначально невыигрышная ситуация для фигуриста, потому что он не может спокойно, внятно, до конца сделать ни один элемент, ни одно движение. Музыка постоянно его гонит быстрей и быстрей. Если сравнить с Круэлой, то даже там музыка была намного спокойнее и прекрасно соотносилась с тем, что происходило на льду.
тяжеловесам трудно угнаться за быстрой музыкой.. когда ты привыкла под любовь, похожую на сон круги нарезать.. может, это подкол Этери был - предложить беглянке такой номер)
+7
-3
+4
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