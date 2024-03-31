Трусова сообщила об участии Тутберидзе в постановке программы под AC/DC
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о постановке новых программ.
30 марта в Челябинске стартовал весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе. Трусова представила два показательных номера – на музыку рок-группы AC/DC, а также под песню МакSим – «Отпускаю».
«Рок – [поставили] Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна, «Отпускаю» – Никита Михайлов», – сказала Трусова.
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Учитывая, что в Русском вызове ТШТ не участвовал, у Глейхенгауза было все время мира, чтобы подготовиться к шоу. В итоге - ни новой программы открытия, ни одной интересной программы, а приглашенной приме он ставит, возможно, худший номер всего шоу
Ну она же в соревновательное время была русской ракетой и ей сложнее других , привыкли к квадам в ее исполнение и это решало все . А сейчас смотреть не на что , Вы правы .
И я думаю, что программы сезона готовились еще летом и хореографы Луны и Аймоза не знали, что будет у Камилы.