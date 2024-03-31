Трусова сообщила об участии Тутберидзе в постановке программы под AC/DC

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о постановке новых программ.

30 марта в Челябинске стартовал весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе. Трусова представила два показательных номера – на музыку рок-группы AC/DC, а также под песню МакSим – «Отпускаю».

«Рок – [поставили] Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Этери Георгиевна, «Отпускаю» – Никита Михайлов», – сказала Трусова.

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