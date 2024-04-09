Йерун Принс: «ISU планирует пересмотреть базовую стоимость элементов. Одна из идей – повысить стоимость непрыжковых»

Судья Йерун Принс рассказал о планах ISU пересмотреть стоимость элементов.

– Что скажете про четверной аксель, который на соревнованиях исполнял чисто только Малинин? Многие говорят, что его цена неоправданно занижена.

– Согласен, балл разницы между четверным лутцем и четверным акселем выглядит странно. планирует пересмотреть базовую стоимость элементов – и это касается не только прыжков.

Одна из идей – повысить стоимость непрыжковых элементов (вращений, дорожек и прочего). Это поднимет их значимость и позволит сделать программы более сбалансированными, а также добавить в них артистичности. Потому что сейчас некоторые программы превратились в езду от прыжка к прыжку, это не очень интересно смотреть. А если начнется пересмотр стоимости непрыжковых элементов, то дело дойдет и до прыжков.

– Сколько должен стоить четверной аксель?

– Сложно сказать. Но между двойным и тройным акселями 4,5 балла разницы, так что было бы справедливо увеличить разрыв соответственно между тройным и четверным.

– Если цена прыжка повысится, будет больше фигуристов, которые пойдут на него?

– Возможно. Сейчас признанный король четверного акселя – . Вы мне показали видео, как Влад Дикиджи приземляет его на тренировке. До этого прыжок пытались сделать Ханю и Дмитриев. Так что почему нет? – сказал Принс.

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