Аделия Петросян представила показательный номер под песню Mad World

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Аделия Петросян представила новый показательный номер на шоу Тутберидзе.

Чемпионка России вышла на лед под песню Mad World в исполнении Гари Джулса. 

Тур команды Этери Тутберидзе стартовал сегодня в Челябинске. 

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49 комментариев
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Хороший номер у Аделии, но её соревновательные программы, на мой взгляд, круче. Дело не в разном контенте, просто "Арцах", "Вуаля", "Джексон" и т.д. лично меня реально цепляли. А это просто хороший показательный номер.
Редко, но бывает, когда и показательные номера вызывают восторг, как давным-давно "Ковбой" Бобрина, "Секс бомб" Плющенко, из недавних "Лара Крофт" Загитовой, "Венсдей" Валиевой.
У Аделии пока таких не было.
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Аделия взрослеет и становится очень выразительной девушкой. Есть в ней искра, огонь. Причём, разный. И неукротимый вулкан, и мерцающая во тьме свеча.
+40
-13
+27
Ответ Ягун Ягунини
Кстати, на прыжковой баттле в завершении шоу, Аделия 4Т чисто сделала, Алиса Двоеглазова так же чисто 4Л, а Марго Базылюк, если не ошибаюсь, запись не четкая, опять 4С-о-4С прыгнула.
Да. Марго с Аделией со льда не ушли, пока свои квады не прыгнули). Рядом с нами мужчина сказал: Понятно, почему они чемпионы)
+29
-5
+24
Кстати, на прыжковой баттле в завершении шоу, Аделия 4Т чисто сделала, Алиса Двоеглазова так же чисто 4Л, а Марго Базылюк, если не ошибаюсь, запись не четкая, опять 4С-о-4С прыгнула.
+26
-6
+20
Ответ EmperorNazer
Неплохой номер, но не более. Повторюсь, совершенно непонятно, к чему так было раздувать подготовку к шоу в этот раз. На выходе - все новые программы можно по пальцам одной руки посчитать, и ни одна из них по качеству и близко не стоит рядом с номерами, представленными в прошлом году.
А кто раздувал?
+23
-3
+20
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Нисколько не кислое. Только что оттуда. Люблю соревнования, показалки редко смотрю. Первый раз пошла, очень понравилось. Без тягомотины, всё динамично.
+26
-6
+20
Адели идут самые разные образы. В прлшлом году была заводная цыганочка. Захотели кардинально поменять. Думаю, этот номер еще надо вкатать, но смотреть было интересно. Видела в тг 4Т от Аделии на прыжковом баттле. Трибуны полные, начало шоу положено!
+23
-8
+15
Ответ Ягун Ягунини
Хороший номер у Аделии, но её соревновательные программы, на мой взгляд, круче. Дело не в разном контенте, просто "Арцах", "Вуаля", "Джексон" и т.д. лично меня реально цепляли. А это просто хороший показательный номер. Редко, но бывает, когда и показательные номера вызывают восторг, как давным-давно "Ковбой" Бобрина, "Секс бомб" Плющенко, из недавних "Лара Крофт" Загитовой, "Венсдей" Валиевой. У Аделии пока таких не было.
Еще не вечер
+16
-3
+13
Аделия, Браво! Всё больше и больше нравится. Успехов!
+20
-7
+13
Ответ juliaft@yandex.ru
Из взрослых больше никого что ли, в Челябинске?
Мозалёв, Квителашвили, Гуменник, Игнатов, Самсонов, Туктамышева, Тарасова-Морозов.
+11
0
+11
Неплохой номер, но не более. Повторюсь, совершенно непонятно, к чему так было раздувать подготовку к шоу в этот раз. На выходе - все новые программы можно по пальцам одной руки посчитать, и ни одна из них по качеству и близко не стоит рядом с номерами, представленными в прошлом году.
+27
-18
+9
Ответ juliaft@yandex.ru
Аделе надо работать над скольжением, чем они, видимо, сейчас и занимаются, раз такой номер сделали. Пока тяжеловато или сыровато. Музыка - в тему ситуации, но Аделя её не вытягивает.
Как наглядно показал Кубок Первого канала, где Аделия с фонариками обогнала всех, в том числе и танцоров, скольжение у неё, точно не слабое место.
+16
-9
+7
Ответ EmperorNazer
Неплохой номер, но не более. Повторюсь, совершенно непонятно, к чему так было раздувать подготовку к шоу в этот раз. На выходе - все новые программы можно по пальцам одной руки посчитать, и ни одна из них по качеству и близко не стоит рядом с номерами, представленными в прошлом году.
Кроме вас--никто и не раздувает)))
+7
-1
+6
Аделия молодец, хороший номер, но соревновательные программы круче. Прыжковый баттл был интересный.
Всё шоу не смотрела, Саша что- нибудь прыгнула?
+13
-8
+5
Ответ Зиля Бадриева
Джексон хорошая прога, но новая показалка совсем не впечатлила. Да и катается Адель тяжело, впрочем такие лиричные номера ей не идут.
А Зима Вам тоже не нравится и предыдущий показательный ? Оба номера лиричные и она красиво выкатывала .
+4
0
+4
Ответ Адриана
Аделия молодец, хороший номер, но соревновательные программы круче. Прыжковый баттл был интересный. Всё шоу не смотрела, Саша что- нибудь прыгнула?
Лутцы прыгала и дупель
+5
-2
+3
Ответ EmperorNazer
Вы всех пытаетесь убедить, что все в мире ФК держится исключительно на Валиевой, но нет, дело не в ней и не в ком-либо другом конкретном. Здесь проблема глобальнее. Раньше в шоу Тутберидзе выступали фигуристки, которые буквально неделями ранее выигрывали медали ОИ, ЧМ, ЧЕ и приезжали выступать с теми же программами и примерно в той же форме. Естественно, зрители валом валили на трибуны, потому что это была уникальная возможность увидеть звезд мирового масштаба, которые только что сошли с пьедестала. Апогеем стал тур в 2022, где собрался просто умопомрачительный состав, включая олимпийскую тройку. Сейчас ситуация совсем иная. Звезды остались, но они уже не действующие спортсмены и совсем не в той форме, а самое главное, пропал вот этот фактор уникальности - теперь все они катаются и у Навки, и у Авербуха, и у Плющенко и регулярно выступают на каких-то других мероприятиях. Ну а новое поколение банально не генерирует и малой части того интереса, что вызывали их предшественники, причина тому всем известна. Так что шоу Тутберидзе сейчас и шоу Тутберидзе два-три года назад - это совершенно разные мероприятия по статусу и восприятию. Поэтому концепция «катаем проги одну за другой и не паримся» уже не особо прокатывает - куча пустых нераспроданных мест на трибунах почти во всех городах тому лучшее подтверждение. И да, в Челябинске была бы та же картина, если бы их услужливо не раздали в последний момент, чтобы спасти ситуацию. В телеге гуляет скрин билетной схемы по состоянию на 28 марта, это небо и земля по сравнению с тем, что мы видели сегодня. Но вечно так продолжаться не будет, у спонсоров рано или поздно кончится терпение, а на гранты Тутберидзе рассчитывать не может, в отличие от «большой тройки». Так что обновление и развитие формата шоу, которые начали напрашиваться еще в прошлом году, сейчас уже просто необходимы.
И не лень вам писать столько.
+5
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Ну, Глейхенгауз отказался ставить программы на ТШП, сославшись на подготовку к шоу, и это почти за месяц до тура. Эту информацию подтвердил в интервью Самсонов. Тут многие даже утверждали, что Тутберидзе не приехала на Спартакиаду якобы по той же причине. Я думал, там действительно что-то масштабное затевается: ну, декорации, может, какие-то добавят, общие номера сделают, развив идею с номером трех ОЧ, сюжет какой-то пропишут. А в итоге абсолютно та же концепция, четыре новые программы из пары десятков, и даже на новое открытие не хватило фантазии. Откровенная халтура как она есть.
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+2
мне не очень понравилось
+10
-9
+1
Ответ angelbf@mail.ru
Ну ТШП они же не посетили так как к шоу готовились...а здесь не шоу, а так пшик
Они вам лично сказали, что к шоу готовились? ТимТутберидзе никак вообще не комментировал отсутствие их спортсменов на ТШП
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Ривердейл❤️
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Имхо, на 4+
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Не зацепило…
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Ответ EmperorNazer
Вы всех пытаетесь убедить, что все в мире ФК держится исключительно на Валиевой, но нет, дело не в ней и не в ком-либо другом конкретном. Здесь проблема глобальнее. Раньше в шоу Тутберидзе выступали фигуристки, которые буквально неделями ранее выигрывали медали ОИ, ЧМ, ЧЕ и приезжали выступать с теми же программами и примерно в той же форме. Естественно, зрители валом валили на трибуны, потому что это была уникальная возможность увидеть звезд мирового масштаба, которые только что сошли с пьедестала. Апогеем стал тур в 2022, где собрался просто умопомрачительный состав, включая олимпийскую тройку. Сейчас ситуация совсем иная. Звезды остались, но они уже не действующие спортсмены и совсем не в той форме, а самое главное, пропал вот этот фактор уникальности - теперь все они катаются и у Навки, и у Авербуха, и у Плющенко и регулярно выступают на каких-то других мероприятиях. Ну а новое поколение банально не генерирует и малой части того интереса, что вызывали их предшественники, причина тому всем известна. Так что шоу Тутберидзе сейчас и шоу Тутберидзе два-три года назад - это совершенно разные мероприятия по статусу и восприятию. Поэтому концепция «катаем проги одну за другой и не паримся» уже не особо прокатывает - куча пустых нераспроданных мест на трибунах почти во всех городах тому лучшее подтверждение. И да, в Челябинске была бы та же картина, если бы их услужливо не раздали в последний момент, чтобы спасти ситуацию. В телеге гуляет скрин билетной схемы по состоянию на 28 марта, это небо и земля по сравнению с тем, что мы видели сегодня. Но вечно так продолжаться не будет, у спонсоров рано или поздно кончится терпение, а на гранты Тутберидзе рассчитывать не может, в отличие от «большой тройки». Так что обновление и развитие формата шоу, которые начали напрашиваться еще в прошлом году, сейчас уже просто необходимы.
В Челябинске был полный зал. Фото трибун делал Константин Лесник. Этапам мирового Гран-При мечтать не приходится о такой наполняемости

Следующий город - Новосибирс. Не проданы на арене в 11 тыс мест на данный момент - угловые сектора второго яруса.

Каждый год одна и та же мантра про "плохую продаваемость" и "никому ненужность" шоу ТимТут. А у них ежегодно полные залы. Не надоело?
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