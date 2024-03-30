Аделия Петросян представила показательный номер под песню Mad World
Аделия Петросян представила новый показательный номер на шоу Тутберидзе.
Чемпионка России вышла на лед под песню Mad World в исполнении Гари Джулса.
Тур команды Этери Тутберидзе стартовал сегодня в Челябинске.
Редко, но бывает, когда и показательные номера вызывают восторг, как давным-давно "Ковбой" Бобрина, "Секс бомб" Плющенко, из недавних "Лара Крофт" Загитовой, "Венсдей" Валиевой.
У Аделии пока таких не было.
Всё шоу не смотрела, Саша что- нибудь прыгнула?
Следующий город - Новосибирс. Не проданы на арене в 11 тыс мест на данный момент - угловые сектора второго яруса.
Каждый год одна и та же мантра про "плохую продаваемость" и "никому ненужность" шоу ТимТут. А у них ежегодно полные залы. Не надоело?