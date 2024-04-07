Роднина о том, что ISU может разрешить сальто: «На самом деле ничего серьезного в данном элементе нет. Его исполняли очень давно»

Теги Ирина Роднина ISU Сюрия Бонали Фигурное катание

Ирина Роднина оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Видимо, пришло время разрешить сальто. На самом деле ничего серьезного в данном элементе нет. По большому счету, он был запрещен даже не из-за сложности.

Просто в фигурном катании можно было совершать вращения исключительно по вертикальной оси. Сальто же делается по горизонтальной. Только из-за этого его запретили.

Данный элемент исполняли очень давно. На память сразу приходит американец Терри Кубичка, который первый и начал подобные эксперименты еще в 70-х годах прошлого века.

Как раз после ряда его попыток сальто и запретили на официальном уровне. Потом стала упражняться француженка Сюрия Бонали. А уж в показательные выступления его включали регулярно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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2 комментария
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Ну теперь все про сальто высказались или эта тема будет длится вечно....очень важная и значимая тема...
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