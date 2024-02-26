Роднина об апелляции на решение по медалям командного турнира ОИ-2022: «Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?»

Роднина не видит смысла в апелляции России на решение ISU по медалям командника.

Международный союз конькобежцев ( ) переместил российских фигуристов с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.

«Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещенный препарат, в том числе и от . Она имела право подать апелляцию на это.

Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU?

Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас – это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции.

По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах все четко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет.

Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда