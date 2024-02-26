Роднина об апелляции на решение по медалям командного турнира ОИ-2022: «Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?»
Роднина не видит смысла в апелляции России на решение ISU по медалям командника.
Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российских фигуристов с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.
«Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещенный препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это.
Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU?
Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас – это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции.
По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах все четко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет.
Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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Назовите ещё девять (по версии ВАДА), и что за источник?
Не занимайтесь сплетнями((