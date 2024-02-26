Роднина об апелляции на решение по медалям командного турнира ОИ-2022: «Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU РУСАДА CAS сборная Канады Олимпиада-2022 женское катание Фигурное катание

Роднина не видит смысла в апелляции России на решение ISU по медалям командника.

Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российских фигуристов с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.

«Красиво придумали! Но есть признание, что у Валиевой был запрещенный препарат, в том числе и от РУСАДА. Она имела право подать апелляцию на это.

Но, насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение ISU?

Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас – это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции.

По поводу апелляции канадцев могу сказать, что в правилах все четко написано. Тогда требуйте изменения правил. Но если изменят правило, закон обратной силы не имеет.

Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда

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26 комментариев
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А за чей счёт она сама? Какую пользу приносит? Даже удачи желать ей не буду.
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Куда более интересный все же вопрос, за чьи деньги плакаты по всей России понавешали с "Золотой Валиевой"? Стоимость каждого была в 3 млн. рублей, между прочим!
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А за чей счет были нерадивые юристы в прошлый раз ее не волнует?
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Как за чьи? За счет бюджет Соединенных Штатов Америки. А Роднина разве не за счет этого источника функционирует?
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Канадцы, видимо, тоже хотят потратить РОССИЙСКИЕ деньги на апелляцию?
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За чей счёт банкет ? Кто оплачивать будет? Народ, батюшка, народ.
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С каких пор Роднина о народных деньгах думает?
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про за чей счёт - не родниной предъявлять...
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Ответ La Gushka
Канадцы, видимо, тоже хотят потратить РОССИЙСКИЕ деньги на апелляцию?
У канадцев один иск, у россиян три.
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Наверняка за счет виновника торжества. Валента-фарм оплатит
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«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?»

Интересно, а на чьи деньги живут депутаты?
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Ответ Япростозритель
С каких пор Роднина о народных деньгах думает?
Всё, что ей на карман падает (на карту капает) - всё "народное" - переживает...
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Знать бы еще, в чём заключается "бурная деятельность" этой депутатши в ГД. Зарплата депутата - это явно не спонсорские деньги. Можно же и так поставить вопрос. Жириновский в своё время дал ей мудрый совет, но она не послушалась, а зря.
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Ответ La Gushka
По поводу канадцев. Медали распределять будет Исполком МОК, учитывая решение ISU, но имея право не исполнять его. В этом заключается НЕЗАВИСИМОСТЬ организации.
Чушь. МОК исполнит решение ИСУ, без вариантов.
МОК мог бы оспорить решение ИСУ в КАС, но апелляцию подали только канадцы.
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Ответ Ir_rish
A кто и кому может пожаловаться на нерадивых юристов и обязать их вернуть гонорар?
только ответчик - сама Валиева...
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Ответ tanya_1111
А за чей счет были нерадивые юристы в прошлый раз ее не волнует?
A кто и кому может пожаловаться на нерадивых юристов и обязать их вернуть гонорар?
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У колоний своих денег нет. Им выделяют сколько считают нужным и на что считают нужным.
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На твои депутатские.
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Ответ RusVector
Куда более интересный все же вопрос, за чьи деньги плакаты по всей России понавешали с "Золотой Валиевой"? Стоимость каждого была в 3 млн. рублей, между прочим!
Какие 3 млн за один плакат? Полная стоимость установки одного столба бригадой из 5 человек с техникой - не более 8 тысяч. Это в регионах. В Москве - в 2-3 раза больше. Сколько на них отмывают - другой вопрос. Совершено бестолковые рекламы на федеральных каналах - это про "рисование" спроса. Мне (ИМХО) интересно другое: за 2 года количество запрещенных препаратов у Валиевой (по версии вады) выросло с одного до десяти. Как можно судиться со структурами, у которых все права дознания, следствия и вынесения решений? И тут возникает вопрос: кто собирается зарабатывать на Камиле дальше и больше?
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Ответ Картман
Какие 3 млн за один плакат? Полная стоимость установки одного столба бригадой из 5 человек с техникой - не более 8 тысяч. Это в регионах. В Москве - в 2-3 раза больше. Сколько на них отмывают - другой вопрос. Совершено бестолковые рекламы на федеральных каналах - это про "рисование" спроса. Мне (ИМХО) интересно другое: за 2 года количество запрещенных препаратов у Валиевой (по версии вады) выросло с одного до десяти. Как можно судиться со структурами, у которых все права дознания, следствия и вынесения решений? И тут возникает вопрос: кто собирается зарабатывать на Камиле дальше и больше?
Триметазидин - был ОДИН запрещённый препарат. Остальное- разрешённое.
Назовите ещё девять (по версии ВАДА), и что за источник?
Не занимайтесь сплетнями((
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Надеюсь, что команда ОКР оплатит свой иск из своего кармана, а то уже полная борзота получается. Помнится Зайцева подавала иск к Грише, но платил не бюджет, а Прохоров.
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Ответ arisstopane
про за чей счёт - не родниной предъявлять...
может у неё с зп-карты 2 ляма списалось вчера?
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«Интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность?» --- На народные, естественно.
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Хоспаде, могла бы промолчать, а то опять глупость очередную сморозила
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