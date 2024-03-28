Гончаров о распаде дуэта с Румак: «Это совместное решение с тренерским штабом, для развития обоих спортсменов»

Теги сборная России танцы на льду Анна Румак Глеб Гончаров Фигурное катание

Фигурист Глеб Гончаров объяснил распад танцевального дуэта с Анной Румак.

«Это совместное решение с тренерским штабом, для профессионального развития обоих спортсменов. Грустно было, но нужно идти дальше. Сохранились нормальные отношения», - рассказал спортсмен.

Гончаров и Румак выступали в танцах на льду. В завершившемся сезоне они взяли серебро на этапе Гран‑при России среди юниоров в Красноярске и заняли девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске.

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