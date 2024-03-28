Гончаров о распаде дуэта с Румак: «Это совместное решение с тренерским штабом, для развития обоих спортсменов»
Фигурист Глеб Гончаров объяснил распад танцевального дуэта с Анной Румак.
«Это совместное решение с тренерским штабом, для профессионального развития обоих спортсменов. Грустно было, но нужно идти дальше. Сохранились нормальные отношения», - рассказал спортсмен.
Гончаров и Румак выступали в танцах на льду. В завершившемся сезоне они взяли серебро на этапе Гран‑при России среди юниоров в Красноярске и заняли девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске.