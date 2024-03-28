Распался танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров
Фигуристы Анна Румак и Глеб Гончаров прекратят совместные выступления в танцах на льду.
В завершившемся сезоне дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске и занял девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске.
«Анна и Глеб остаются в очень хороших отношениях, но со следующего сезона в юниорских танцах появится две новые яркие, красивые пары! Наши милые ребята в поиске новых партнеров», – сообщается в телеграм-канале команды Румак и Гончарова.
Но удачи ребятам
Печально, что у нас тренеры не понимают этого и распадов становится всё больше и больше. Так и будут наши танцы на дне!
У этих танцоров расчёт на 30 год, когда тасоваться как ни сейчас.
Удачи✌️
Скоро удивляться будем, если давно никто не распадался. Будут выходить новости типа "с последнего распада прошло 100 дней. Такого не было с 2021 года"