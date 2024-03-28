Распался танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров

Фигуристы Анна Румак и Глеб Гончаров прекратят совместные выступления в танцах на льду.

В завершившемся сезоне дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске и занял девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске.

«Анна и Глеб остаются в очень хороших отношениях, но со следующего сезона в юниорских танцах появится две новые яркие, красивые пары! Наши милые ребята в поиске новых партнеров», – сообщается в телеграм-канале команды Румак и Гончарова.