Распался танцевальный дуэт Анна Румак – Глеб Гончаров

Теги сборная России танцы на льду Анна Румак Глеб Гончаров Фигурное катание

Фигуристы Анна Румак и Глеб Гончаров прекратят совместные выступления в танцах на льду.

В завершившемся сезоне дуэт стал серебряным призером этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске и занял девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске.

«Анна и Глеб остаются в очень хороших отношениях, но со следующего сезона в юниорских танцах появится две новые яркие, красивые пары! Наши милые ребята в поиске новых партнеров», – сообщается в телеграм-канале команды Румак и Гончарова.

 

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29 комментариев
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То чувство, когда больше удивляет, что какие-то пары остались вместе, чем то, что кто-то где-то опять разбежался.
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Ответ Аленка_76
Интересно, кто доживет до осени из танцоров?
Степанова-Букин и Худайбердиева-Базин, ванную.
+24
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+23
Интересно, кто доживет до осени из танцоров?
+21
0
+21
А вот за эту пару очень обидно. Они же с детского возраста были вместе, я их ещё по ЛП.Дети помню. Казалось бы, за столько лет давно уже притерлись друг другу. Очень жаль, даже до взрослых не добрались
+21
-2
+19
Очень грустная новость, пара была очень интересная.
Но удачи ребятам
+16
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+16
Вы можете не распадаться хотя бы один день?
+14
-1
+13
Ответ ретроградный меркурий
А вот за эту пару очень обидно. Они же с детского возраста были вместе, я их ещё по ЛП.Дети помню. Казалось бы, за столько лет давно уже притерлись друг другу. Очень жаль, даже до взрослых не добрались
Партнёр больше не мог партнёршу поднимать она очень большая стала. Ожидаемо если посмотреть из последнии соревнования
+13
-2
+11
Даааа, не воспитывают у нас терпение в танцах. При первых трудностях разбегаются. А потом удивляются, почему у нас ОИ чемпионов в последнее время нет. А ведь как раз ДУ с 10 лет вместе катались, ПС с 9 и 10 лет соответственно. ВМ с 8 и 10 лет соответственно.
Печально, что у нас тренеры не понимают этого и распадов становится всё больше и больше. Так и будут наши танцы на дне!
+11
0
+11
Ожидаемо, девочка стала слишком крупной. Партнёр с ней не справляется
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-1
+11
Ответ Виктория Обер
Кстати, а, что там с парой Морозова и Еременко? Совсем пропали.
Возможно, понятнее будет в мае.
+9
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Ничего себе(( такие яркие звездочки были в юниорах, жаль, что так получилось… но в сезоне было видно, что искра пропала между ребятами. Хороших новых партнеров ребятам, желательно, в родном штабе И удачи!
+8
0
+8
Ответ Аленка_76
Интересно, кто доживет до осени из танцоров?
Доживут то доживут, только вот сочетания нас удивят 😂
+8
0
+8
Распад пар у нас на потоке, к сожалению.
+8
-1
+7
Точно кто-то еще распадется из юниоров, побежит за Глебом, такой партнер!
+8
-1
+7
Перетасовка началась и ещё даже не в самом разгаре🔥
У этих танцоров расчёт на 30 год, когда тасоваться как ни сейчас.
Удачи✌️
+8
-1
+7
Кстати, а, что там с парой Морозова и Еременко? Совсем пропали.
+8
-2
+6
Когда я их увидела года 3 назад, подумала, что может у нас появилась пара, которая будет идти вместе с детства и будет чувствовать друг друга кожей. К сожалению, девочка сильно выросла. Очень жаль, удачи в новых парах
+5
0
+5
Блин, они так мне нравились…
+3
0
+3
Жаль, пара интересная была, пубертат у девочки помешал, что ли.
+3
0
+3
Ответ Gemma157
Вы можете не распадаться хотя бы один день?
Один могут, но межсезонье длинное, кто-то умудряется и накануне контрольных прокатов.
+3
0
+3
Распады в танцах уже давно стали естественным положением вещей.
Скоро удивляться будем, если давно никто не распадался. Будут выходить новости типа "с последнего распада прошло 100 дней. Такого не было с 2021 года"
+3
-1
+2
Пара за парой, пара за парой. Представляю, что за чемпионат СССР будет в следующем сезоне. 2-3 раскрученные пары (которые, в основном, будут скакать по шоу) а, дальше не пойми что, собранные впопыхах дуэты на втором плане.
+6
-4
+2
Ответ Виктория Обер
Кстати, а, что там с парой Морозова и Еременко? Совсем пропали.
Они же в Америке вроде тренируются
+1
0
+1
Ответ Виктория Обер
Кстати, а, что там с парой Морозова и Еременко? Совсем пропали.
Как уехали в Америку, так ни слуху, ни духу от них. Перейдут под другой флаг, вероятнее всего
+1
0
+1
Ответ Nastya163
Когда я их увидела года 3 назад, подумала, что может у нас появилась пара, которая будет идти вместе с детства и будет чувствовать друг друга кожей. К сожалению, девочка сильно выросла. Очень жаль, удачи в новых парах
Именно поэтому я стараюсь не болеть за юниорские танцы и пары: вероятность того, что кто-то вырастет, поменяется в параметрах, и они распадутся, очень велика.
+1
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Ответ Affinka
Точно кто-то еще распадется из юниоров, побежит за Глебом, такой партнер!
Да, круговорот в танцах только начинается. Всё лето будут распадаться теперь... И каждый год--новые пары, и все без рейтингов и результативности. С таким подходом наши танцы никогда не вылезут из ямы
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Ответ Виктория Обер
Кстати, а, что там с парой Морозова и Еременко? Совсем пропали.
После отказа от соревнований в России и при наличии кейса Диши, явно меняют флаг
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