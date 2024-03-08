ISU продолжит проверять Камилу Валиеву на допинг

Теги сборная России допинг ISU женское катание Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Международный союз конькобежцев продолжит проверять Валиеву на допинг.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

При этом Валиева была включена в обновленный международный пул допинг-тестирования. Она находится в списке проверяемых с лета 2020 года. 

В список проверяемых фигуристов из россиян также входят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Петр Гуменник и Евгений Семененко. 

33 комментария
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Список тот же и остался с прошлого сезона. Странно. Почему есть Акатьева, но нет Муравьёвой? Почему есть Гуменник, но нет Дикиджи?
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Новость ни о чем. Этот пул обновляется раз в год, перед стартом сезона, летом ее наверняка исключат.
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Ответ Eva2426
Я незнаю сколько сил моральных у Камилы, но это просто издевательство уже..Не оставят ее в покое) Камила, держись девочка...
Действительно, какое издевательство - проверять на допинг спортсменку, которая заявляет, что хочет продолжить соревноваться
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Отсутствие Щербаковой и Трусовой в списке видимо означает что для ИСУ они офииально закончили со спортом.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
А вас нужно проверить как иноагента и русофоба
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Ответ Лакс
Отсутствие Щербаковой и Трусовой в списке видимо означает что для ИСУ они офииально закончили со спортом.
Они уже в прошлом году перестали в него входить. Список с прошлого сезона не поменялся.
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Ответ klassniyveterinar
Наверное потому что они ни разу не участвовали во взрослых международных соревнованиях
А Акатьева и Петросян участвовали?
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Ответ vanessa2021
Разве Валиева не может на время дисквала сняться с антидопингового контроля? Написать официальное заявление, что снимается с контроля и все.
Заявление должно быть, иначе получится, как с Сотсковой.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Ещё 100 раз это напиши.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Кто ее должен проверять и зачем? Допустим ее Путин пригласил и оплатил..Кто это должен проверять? Запад, который устроил травлю Камиле? Пусть себя проверяют..
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Ответ Анна Стекольщикова
Действительно, какое издевательство - проверять на допинг спортсменку, которая заявляет, что хочет продолжить соревноваться
Они ей запретили тренироваться) Что им от нее нужно?
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Ответ klassniyveterinar
Наверное потому что они ни разу не участвовали во взрослых международных соревнованиях
Петросян, Акатьева тоже не участвовали
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Главное деда держать подальше
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Чего все так перевозбудились в комментариях, не пойму? Таковы правила. Не хочешь им следовать - выступай после дисквалификации за сборную Сатурна.
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Да скока можно хоспаде
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куколдизм чистой воды. Когда уже наши чинуши отправят между народные организация на китайскую гору Кху Ям.
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Извините, ну это уже просто цирк какой-то
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-6
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Ответ Lasto
Список тот же и остался с прошлого сезона. Странно. Почему есть Акатьева, но нет Муравьёвой? Почему есть Гуменник, но нет Дикиджи?
Наверное потому что они ни разу не участвовали во взрослых международных соревнованиях
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Ответ Lasto
А Акатьева и Петросян участвовали?
Возможно потому , что у них есть титулы .
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А будет смешно, если она снова попадется. Какие тогда дедушки и тортики пойдут в качестве прикрытия. ))
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Ответ Michael_Monza
куколдизм чистой воды. Когда уже наши чинуши отправят между народные организация на китайскую гору Кху Ям.
Ну а спортсмены хотят соревноваться за рубежом с иностранными спортсменами? Если да, такие правила, которые диктуют нам. Если не хотят, то вопросов нет, давайте пошлём всех.
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Ответ Анна Стекольщикова
Ну а спортсмены хотят соревноваться за рубежом с иностранными спортсменами? Если да, такие правила, которые диктуют нам. Если не хотят, то вопросов нет, давайте пошлём всех.
Да, только почему то для нас правила одни, а для остальных другие. Вот поэтому я и пишу про то, что нет ни гордости ни чести ни желания отстаивать интересы России у наших чинуш.
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Разве Валиева не может на время дисквала сняться с антидопингового контроля? Написать официальное заявление, что снимается с контроля и все.
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Ответ Vladimir
А вас нужно проверить как иноагента и русофоба
Его надо оставить в покое, как сказочного аленя.
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