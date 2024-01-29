Сегодня ожидается вердикт по допинг-делу Камилы Валиевой
Ожидается, что сегодня CAS вынесет вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.
ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.
Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА. Стороны требуют признать Валиеву виновной и назначить наказания от выговора до дисквалификации на четыре года.
Слушания по делу Валиевой проходили в два этапа – 26-28 сентября и 9-10 ноября.
CAS планировал огласить решение до конца января. По информации журналистки USA Today Кристин Бреннан, вердикт вынесут 29 января.
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