Сегодня ожидается вердикт по допинг-делу Камилы Валиевой

Ожидается, что сегодня CAS вынесет вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой.

сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд ( ) подали WADA, и РУСАДА. Стороны требуют признать Валиеву виновной и назначить наказания от выговора до дисквалификации на четыре года.

Слушания по делу Валиевой проходили в два этапа – 26-28 сентября и 9-10 ноября.

CAS планировал огласить решение до конца января. По информации журналистки USA Today Кристин Бреннан, вердикт вынесут 29 января.

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