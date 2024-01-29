Сегодня ожидается вердикт по допинг-делу Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ожидается, что сегодня CAS вынесет вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА. Стороны требуют признать Валиеву виновной и назначить наказания от выговора до дисквалификации на четыре года.

Слушания по делу Валиевой проходили в два этапа – 26-28 сентября и 9-10 ноября.

CAS планировал огласить решение до конца января. По информации журналистки USA Today Кристин Бреннан, вердикт вынесут 29 января.

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15 комментариев
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Если вердикт будет сегодня, то Спортс.ру может закрывать другие разделы спорта на сегодня, завтра и вообще на неделю минимум.
Раздел фигурного катания осуществит рейдерский захват всех новостей на главной)
Будет происходить треш, угар и налёт содомии)
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Для поддержания интриги предлагаю перенести решение ещё на 2-3 года.
+7
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Деда посадить, собаку усыпить
+7
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Обратный отсчёт с минутами и секундами будет?
+3
-1
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Даже не верится.И прошло всего- то ничего,каких то 2 года.
+2
0
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Так, короче, вы уж скажите сразу, что готовить - попкорн, корвалол или коньяк. Мне надо знать, как планировать день))
+2
0
+2
Держим кулачки
+1
0
+1
Платье белое в горохах,
Опер молодой
Шепчет ей: «Скажи, где Лёха,
Отпущу домой».
+2
-1
+1
Ответ Мистер Уайт
Для поддержания интриги предлагаю перенести решение ещё на 2-3 года.
Примерно так и будет, уверен.
Начнут заседание, потом объявят что переносят заседание с вынесением окончательного вердикта.
Потом в 2054 году мы узнаем что рассмотрение "дела Валиевой" внесено в книгу рекордов Гинесса как самое долгое в истории судопроизводства на земле.
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Путин, введи войска в CAS!
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Хорошо бы,а то надоела неопределенность.
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Уж как 2 года ожидается. Всё никак огласится не может
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Ответ Montenegro Serbian
Примерно так и будет, уверен. Начнут заседание, потом объявят что переносят заседание с вынесением окончательного вердикта. Потом в 2054 году мы узнаем что рассмотрение "дела Валиевой" внесено в книгу рекордов Гинесса как самое долгое в истории судопроизводства на земле.
нет никакого сегодня заседания
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