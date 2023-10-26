Гран-при России. «Красноярье». КМС. Рыбакова и Махноносов победили, Румак и Гончаров – 2-е, Пестова и Лагутов – 3-и

Теги сборная России результаты танцы на льду Александра Финохина Таисия Линчевская Анна Румак Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Серия Гран-при России Анета Коцюбинская Георгий Трубкин Дмитрий Щербаков Александра Буторина Красноярье Ева Плесовских Марк Желтышев Зоя Пестова Сергей Лагутов Кирилл Махов Елизавета Хорт Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Михаил Балякин Кира Листкова Дмитрий Симонов Георгий Читипаховян Кирилл Носарев Фигурное катание

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов победили на юниорском этапе Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду, КМС

Итоговое положение

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 181,27

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 172,62

3. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 158,23

4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 154,20

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 147,14

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 142,46

7. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 141,40

8. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 138,37

9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 134,96

10. Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян – 129,02

11. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев – 128,73

12. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 126,42

13. Александра Буторина – Кирилл Махов – 125,18

Произвольный танец

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 109,47

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 101,17

3. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 95,78

4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 93,90

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 88,38

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 86,35

7. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 85,77

8. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 84,86

9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 82,29

10. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев – 80,49

11. Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян – 80,25

12. Александра Буторина – Кирилл Махов – 77,19

13. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 76,48

 

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23 комментария

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Mariaku
Юниорские произвольные танцы такие креативные! Куда что только девается во взрослых? Ещё поймала себя на мысли, что очень хочется ривердэнс или в целом фолк/этнику/танцы народов мира в качестве темы рт! Может, будет наконец-то живенько?
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Mariaku
Может, наша академия уровня Монреаля вырастет на базе группы Рублёвой и Шефера в моих родных Сокольниках? Не первый год вижу столько свежести, творчества в танцах их дуэтов!
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Mariaku
Произвольный танец Дрожжиной и Тельнова - чума и отвал всего! Хореограф - гений!
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Алё? Алёна
Замечательная пара у Рублевой! Харизма так и прет и танец оригинальный! Буду болеть за них!
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Алё? Алёна
Ответ Ягун Ягунини
Румаки когда маленькие были, больше нравились
Надо пережить Анино взросление!
+6
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Алё? Алёна
Рыбакова Махноносов цельная пара. Все слаженно, отработано до мелочей, поддержки не смотря на маленькую разницу в росте легкие. Партнерша молодец, сама в них кидается, не виснет на партнере. Румак Гончаров хорошие, немножко синхронность ушла, подождать и передить взросление партнерши и работать дальше, не распадаться! Дрожжина Тельнов теперь мои фавориты в юниорах!
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olvl
Дарья Дрожжина - Иван Тельнов поразили своим танцем. Здорово, оригинально. Молодцы.
+5
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olvl
Рыбакова Махноносов всегда были хорошими, стали шикарными. Здесь, во всяком случае, это другой уровень.
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olvl
Ответ Mariaku
Произвольный танец Дрожжиной и Тельнова - чума и отвал всего! Хореограф - гений!
Я тоже под впечатлением. И исполнение очень хорошее.
+4
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Лакс
И почему то РМ задержались в юниорах? Они же ровесники Леонтьевой-Горелкина.
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Док Аксель
Катя и Ваня молодцы ! Чувственно, проникновенно со всей драматургией исполнили ПТ на хорошем техническом уровне и по праву заняли первое место.
+3
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Ягун Ягунини
Румаки когда маленькие были, больше нравились
+3
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Алё? Алёна
Шпилевая тренирует уже!
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Док Аксель
У Ани Румак красивое платье. Понравились во второй части их хореографические элементы особенно в совместных вращениях.
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olvl
Екатерину и Ивана с победой! Призёры тоже хороши, поздравления с успехом . И очень понравились ДТ.
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Ягун Ягунини
Эх, ты, казаки на льду) "Ойся, ты ойся, ты меня не бойся") Впервые такое в танцах вижу)
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olvl
Как РМ в ритм танце в одних оценках были с РГ непонятно. Совсем взрослые они и всё смотрится уже круто.
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NataliaB.3003
Спасибо всем за комментарии.
Понятия не имела, кто такие Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.
Почитала комментарии, и стало любопытно, зашла посмотрела их произвольный танец - и обалдела. Вот это же класс!. Потом посмотрела их же ритм-танец, столь же круто.
Какая хорошенькая пара. Чудесные, а уровень какой..
Тренер Екатерина Рублёва и её штаб держит марку. Браво!.

P.S. Ещё очень понравился Призрак Оперы Рыбаковой и Махноносова. Уровень ребят впечатляет, такая классическая универсальная скоростная пара. Хороши!.
+1
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Revery
Ответ Mariaku
Юниорские произвольные танцы такие креативные! Куда что только девается во взрослых? Ещё поймала себя на мысли, что очень хочется ривердэнс или в целом фолк/этнику/танцы народов мира в качестве темы рт! Может, будет наконец-то живенько?
Танец под музыку группы Otyken был обалденный. Варган и горловое пение просто бомба
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Док Аксель
Смотрю со второй разминки и выбор музыки для проката ПТ у юниоров как-то не впечатляет. Ну нет зажигательного драйва. Может оставшиеся два лидера зажгут ?
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Виктор Лаптев
Что за показ почему так низко камера, невозможно смотреть.
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