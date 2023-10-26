Гран-при России. «Красноярье». КМС. Рыбакова и Махноносов победили, Румак и Гончаров – 2-е, Пестова и Лагутов – 3-и
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов победили на юниорском этапе Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, КМС
Итоговое положение
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 181,27
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 172,62
3. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 158,23
4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 154,20
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 147,14
6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 142,46
7. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 141,40
8. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 138,37
9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 134,96
10. Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян – 129,02
11. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев – 128,73
12. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 126,42
13. Александра Буторина – Кирилл Махов – 125,18
Произвольный танец
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 109,47
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 101,17
3. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 95,78
4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 93,90
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 88,38
6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 86,35
7. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 85,77
8. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 84,86
9. Александра Финохина – Михаил Балякин – 82,29
10. Анета Коцюбинская – Кирилл Носарев – 80,49
11. Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян – 80,25
12. Александра Буторина – Кирилл Махов – 77,19
13. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 76,48
Понятия не имела, кто такие Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.
Почитала комментарии, и стало любопытно, зашла посмотрела их произвольный танец - и обалдела. Вот это же класс!. Потом посмотрела их же ритм-танец, столь же круто.
Какая хорошенькая пара. Чудесные, а уровень какой..
Тренер Екатерина Рублёва и её штаб держит марку. Браво!.
P.S. Ещё очень понравился Призрак Оперы Рыбаковой и Махноносова. Уровень ребят впечатляет, такая классическая универсальная скоростная пара. Хороши!.