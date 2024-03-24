Малинин побил мировой рекорд Чена по баллам за произвольную программу

Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную.

Американский фигурист прыгнул шесть четверных в прокате: начал с четверного акселя, затем исполнил еще три сольных квада подряд: лутц, риттбергер и сальхов.

Во второй половине программы Малинин прыгнул каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и секвенцию тройной лутц – тройной аксель.

За технику получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92).