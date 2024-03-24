Малинин побил мировой рекорд Чена по баллам за произвольную программу
Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную.
Американский фигурист прыгнул шесть четверных в прокате: начал с четверного акселя, затем исполнил еще три сольных квада подряд: лутц, риттбергер и сальхов.
Во второй половине программы Малинин прыгнул каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и секвенцию тройной лутц – тройной аксель.
За технику Малинин получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92).
Бог квадов!!!
И добавить нечего )
Я такого чемпионата вообще не припомню, чтоб такие эмоции были после мужской одиночки. Просто космос какой-то.
Или с сорванным прыжком и поддержкой они бы обошли Канадцев?
Всё равно с косяками в Канаде выше бы их не поставили
И кстати БК с косяками не факт, что уделали бы "пенсионеров", контент у них схож
Когда Малинин ставит рекорды - с травмой и после болезни, ни у кого вопросов нет Это другое же
Может быть Илью начнут в сл.сезоне оценивать лучше в КП, ну и он решится вставить каскад во вторую половину.
Шесть четверных!