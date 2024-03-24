Малинин побил мировой рекорд Чена по баллам за произвольную программу

Теги чемпионат мира по фигурному катанию рекорды сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную.

Американский фигурист прыгнул шесть четверных в прокате: начал с четверного акселя, затем исполнил еще три сольных квада подряд: лутц, риттбергер и сальхов.

Во второй половине программы Малинин прыгнул каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и секвенцию тройной лутц – тройной аксель.

За технику Малинин получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92).

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32 комментария
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Отвал башки просто. Илья - гений!
+25
0
+25
Я не могу уснуть после увиденного )
Бог квадов!!!
И добавить нечего )
+13
0
+13
Ну что, не интересно смотреть ЧМ без наших да??? 😉🤣🤣
Я такого чемпионата вообще не припомню, чтоб такие эмоции были после мужской одиночки. Просто космос какой-то.
+28
-15
+13
Ответ Бутия
Каких косяках? Зачем вы всё время про косяки пишете? Хочется канадских пенсионеров надуть?
Косяках, которые были на всех главных стартах.
Или с сорванным прыжком и поддержкой они бы обошли Канадцев?
+9
-1
+8
Ответ Бутия
Факт. А то, что баллы меньше - инфляция. Тем более что в отсутствии сильнейших пар нужно было кого-то надуть. Так Бойки порвали бы эту Канаду как Медведева Бостон. Забыли как там пиндосок тащили? Но Медведева просто была выше уровнем всех. Вот Невскую притопили конечно в пользу Вагнер. Но Невская и не была лидером.
Так ЧМ в Канаде, при равных косяках, тем более сейчас, не поставили бы их выше. Только при прокате чище
+9
-1
+8
Ответ Бутия
Уделали бы, даже не сомневайтесь. Они на другом уровне мастерства находятся.
Не факт. На ОИ у них баллы были меньше, но там контент был немного иной.
Всё равно с косяками в Канаде выше бы их не поставили
+9
-1
+8
Ответ Бутия
Чем интересно? Мишки с Бойками разгромили бы пенсов. А наши красуни уделали бы японскую гейшу.
И что? Это не отменяет того, что смотреть интересно и борьба есть.
И кстати БК с косяками не факт, что уделали бы "пенсионеров", контент у них схож
+10
-2
+8
Ответ Бутия
Комментарий удален пользователем
И жо и пары было интересно смотреть
+11
-3
+8
Ответ veramarso
Ну что, не интересно смотреть ЧМ без наших да??? 😉🤣🤣 Я такого чемпионата вообще не припомню, чтоб такие эмоции были после мужской одиночки. Просто космос какой-то.
Пацанов интересно смотреть было всегда! Но внимание к ФК притягивают женщины. Вот без наших там тухло.
+9
-3
+6
Ответ Мороженко
И жо и пары было интересно смотреть
Чем интересно? Мишки с Бойками разгромили бы пенсов. А наши красуни уделали бы японскую гейшу.
+8
-3
+5
Это было за пределами современного фк! Просто спасибо Илье за то, что, видимо, подарил возможность заглянуть в будущее мужского одиночного, каким оно, наверное, станет у топовых спортсменов через десятилетия, когда тройные прыжки начнут восприниматься как сейчас двойные. Вот к чему, похоже, придётся стремиться следующим поколениям.
+4
0
+4
Красавчик! Слов нет! Молодец! Еще и Адам из Франции с 19 место на 3 место столько силы в характере. Красавцы оба!
+4
-1
+3
Кто этот странный судья №2, кто поставил акселю +1? Остальное восторг, слезы и огромная благодарность.
+2
0
+2
Ответ s4nsay
Пацанов интересно смотреть было всегда! Но внимание к ФК притягивают женщины. Вот без наших там тухло.
Если наши вернутся и девочки будут побеждать, то скажут - это допинг, так прыгать нереально. На наших теперь всегда будут смотреть с подозрением
Когда Малинин ставит рекорды - с травмой и после болезни, ни у кого вопросов нет Это другое же
+3
-1
+2
Совсем немного не хватило до рекорда по сумме баллов.
Может быть Илью начнут в сл.сезоне оценивать лучше в КП, ну и он решится вставить каскад во вторую половину.
+2
0
+2
Умница, Илья!
+3
-1
+2
Илья - фантастический! Я в полнейшем шоке и в неописуемом восторге! Вспоминаются сразу слова героев из фильма Гайдая: "Триста тридцать... каждому...", - нет, друзья, - пробить почти 330 в фигурном катании дано далеко не каждому!..
+1
0
+1
Ответ Бутия
Он сколько 5 или шесть видов квадов исполнил?
Четверной аксель, четверной лутц дважды, четверной риттбергер, сальхов и тулуп. Для полного набора не хватает только Флипа, но Илья говорил, что он для него очень сложный. Кажется, даже сложнее акселя
+1
0
+1
Американец Малинин побил рекорд американца Чена.
+1
0
+1
Илья решился на 6 квадов в ПП и он их исполнил. Пацан сказал -- пацан сделал. Молодец ! С победой на ЧМ !
+1
0
+1
Ответ veramarso
Ну что, не интересно смотреть ЧМ без наших да??? 😉🤣🤣 Я такого чемпионата вообще не припомню, чтоб такие эмоции были после мужской одиночки. Просто космос какой-то.
Ну, так мужская одиночка – давно уже не наш конёк. Наличие наших бы не сильно картину изменило. А вот в других видах – да.
+2
-1
+1
Ответ nina1212
Если наши вернутся и девочки будут побеждать, то скажут - это допинг, так прыгать нереально. На наших теперь всегда будут смотреть с подозрением Когда Малинин ставит рекорды - с травмой и после болезни, ни у кого вопросов нет Это другое же
я уверен что в реальности что их спортсмены действительно допинг принимают, например если вы заметили в парах если сравнить наших и их девушек то там девушки прям накаченные. но так как эта якобы независимая международная организация которая отвечает за проверку допинга спонсируется США и они могут спокойно скрыть своих. поэтому я не верю в то что там все объективно. непонятно как понять кто когда трогает твою пробу и химичит над ней.
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Ответ Бутия
Он сколько 5 или шесть видов квадов исполнил?
Один 4А, два 4Lz, один 4Lo, один 4S и один 4Т, - пять, получается...
0
0
0
Ответ Мороженко
И что? Это не отменяет того, что смотреть интересно и борьба есть. И кстати БК с косяками не факт, что уделали бы "пенсионеров", контент у них схож
Уделали бы, даже не сомневайтесь. Они на другом уровне мастерства находятся.
+3
-3
0
Ответ veramarso
Ну что, не интересно смотреть ЧМ без наших да??? 😉🤣🤣 Я такого чемпионата вообще не припомню, чтоб такие эмоции были после мужской одиночки. Просто космос какой-то.
Комментарий удален пользователем
Фантастический результат !
Шесть четверных!
0
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0
Илюша просто нереально крут!
+2
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