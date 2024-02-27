Федерация фигурного катания Канады о медалях командника ОИ: «Мы не согласны с выводами ISU. Независимая проверка обеспечит ясность для всех»

Федерация фигурного катания Канады поделилась ожиданиями от апелляции в CAS.

Накануне Спортивный арбитражный суд ( ) зарегистрировал четыре апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в связи с аннулированием результатов на четвертое место, а сборную Канады – на третье.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на в Пекине, и Олимпийским комитетом приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», – заявили в федерации.