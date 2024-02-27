Федерация фигурного катания Канады о медалях командника ОИ: «Мы не согласны с выводами ISU. Независимая проверка обеспечит ясность для всех»
Федерация фигурного катания Канады поделилась ожиданиями от апелляции в CAS.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в связи с аннулированием результатов Камилы Валиевой на четвертое место, а сборную Канады – на третье.
«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места.
Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», – заявили в федерации.
От всех, кроме канадцев?
Соседей привлекут?
Точно?
Адекватные болельщики хотят знать, кто виноват в случившемся, но вряд ли это станет озвучено публично в ближайшие годы.