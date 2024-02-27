Федерация фигурного катания Канады о медалях командника ОИ: «Мы не согласны с выводами ISU. Независимая проверка обеспечит ясность для всех»

Теги сборная России ISU CAS сборная Канады Олимпиада-2022 командные соревнования Федерация фигурного катания Канады Камила Валиева Фигурное катание

Федерация фигурного катания Канады поделилась ожиданиями от апелляции в CAS.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в связи с аннулированием результатов Камилы Валиевой на четвертое место, а сборную Канады – на третье.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», – заявили в федерации.

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97 комментариев
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Прокаты не забудьте независимой проверке показать.
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Как же они добиваются свою какую-то незаслуженную, гребанную, бронзовую медаль. Нашим позорным чиновникам проявить бы хотя-бы тысячной доли их целеустремленности, тогда и Камилу бы защитили и золото командника было бы нашим.
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оптимальное решение, убивающее двух зайцев (и Канаду) - золото нашим (без валиевой) и американцам, серебро японцам). Отомстим за Бережную и Сихарулидзе))) Американцы с титулами, сдержанные японцы с серебром)))
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Независимая от кого?
От всех, кроме канадцев?
Соседей привлекут?
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Ответ imaxim
Я то доволен, я был бы доволен и золотом для остальных, если бы это было написано в регламенте. Но это не написано
А скажи, в каком регламенте было написано, что спустя 6 дней после награждения золотом, ещё одной команде можно присвоить золото? Скажу. Нигде. Просто ОИ проходили в США и той сборной была Канада. Закон как дышло.
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Ответ Luna02
Не логично,по-моему.. Если девушки из других команд заслужили свои баллы,то им их нужно и оставить.Нужно было лучше выступать..
Баллы засчитывают в копилку команды в зависимости от занятого места, и это не баллы, полученные от судей за прокат, Не путайте с разными первенствами жека (кпк)
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Проверка чего? Баллов? Так вроде проверили, канадцы даже без Ками только на 4 место набаллили.
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Ответ imaxim
Только проба Б в другой лаборатории показала тот же результат. А так да, притянули конечно
Проба Б была проверена по той же самой срочно разработанной в шведской лаборатории новой методике, которая с 7-й попытки смогла показать микродозу запрещённого препарата. Она и должна была показать тот же результат.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Россия - не сторона?
Точно?
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Ответ Виктория Обер
Комментарий скрыт
Шутки становятся смешнее, если владеешь материалом. Вы пока не поняли кто и что оспаривает. Продолжайте умственный процесс, у вас всё получится!
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Ответ Oleandra
откуда вы знаете, что не провело? может виновато оказалось совсем не то окружение, которое вы подозреваете.
Отвечу вопросом на вопрос (извините) :откуда вы знаете кого виноватым ожидали увидеть здесь?
Адекватные болельщики хотят знать, кто виноват в случившемся, но вряд ли это станет озвучено публично в ближайшие годы.
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Ответ imaxim
Ну т.е допинг Камила не ела?
Не ела, у неё нашли микродозу вещества в 10 раз меньше чувствительности аппарата, то есть то что не могли притянуть к потреблению допинга. В итоге они типа разработали новый метод, который и будто бы выявил, что запрещенное вещество действительно было. Но этот метод ни кем не был одобрен, запатентован, опробирован, его достоверность крайне сомнительна. То количесвто вещества которое нашли у Камилы, указывает что она потребила разрешенную таблетку, загрязненную отдельными малекулами- микродозами другого запрещенного вещества
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Ответ Sat397
Как же они добиваются свою какую-то незаслуженную, гребанную, бронзовую медаль. Нашим позорным чиновникам проявить бы хотя-бы тысячной доли их целеустремленности, тогда и Камилу бы защитили и золото командника было бы нашим.
Ну так золото выклянчили в Солт-Лейк-Сити. Может и тут прокатит.
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Ответ Чебурашка от Гены
Самое интересное это срок наказание. За применение этого аппарата были признаны -- 1.Сняли обвинение, из- за того, , что препарат мог попасть в организм с испорченым продуктом ☝ Россиянин. Китайцу 3 месяца, американке 2 года, скостили до 8 месяцев. И тут, каким то образом аппарат попал, но дали 4 года. Дураку ясно, что таблетки Валиева не ела и не колола ничего. Просто глупо. Выше прыгать от этого не стала бы. Просто времена такие сейчас.
Зато справляться с нагрузками на тренировках вполне стала бы
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Ответ imaxim
Только проба Б в другой лаборатории показала тот же результат. А так да, притянули конечно
Что доказывает проба б? Это таже проба взятая в тот же день у того же человека. Что за смешной аргумент у вас, который вы повторяете сто раз?
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Ответ Anfitan
оптимальное решение, убивающее двух зайцев (и Канаду) - золото нашим (без валиевой) и американцам, серебро японцам). Отомстим за Бережную и Сихарулидзе))) Американцы с титулами, сдержанные японцы с серебром)))
Хотелось бы(тоже считаю,что это решение" и вашим и нашим),"но Вы же сами понимаете..
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Забавно будет, если эту "независимую проверку" будет вести тройка "нейтральных и непредвзятых" арбитров: первый из Канады (этого выберут сами канадцы), второй из США (этого назначит КАС) и третий из Франции или Италии (этого выберут наши - мы же верим европейским юристам). А потом опять будем ругать адвокатов и чиновников)) Но, в любом случае, все эти процедуры нужно довести до конца - расставить точки над «i» необходимо для осознания неизбежности полного разрыва с кас, вада, моком и прочими.
+11
-8
+3
Ответ Alex1104
Россия - не сторона? Точно?
Россия- сторона процесса по своим апелляциям. А по канадской- нет.
+4
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+3
Ответ imaxim
вполне верю вкупе с теми анаболиками, что давали 15-летней. Вывести не успели до конца, бывает
Таблетка от ишемии сердца. Ну да. Супер аппарат, как и мельдоний. И не сомневался, что верил, веришь и будешь верить.
+10
-7
+3
Ответ Anfitan
оптимальное решение, убивающее двух зайцев (и Канаду) - золото нашим (без валиевой) и американцам, серебро японцам). Отомстим за Бережную и Сихарулидзе))) Американцы с титулами, сдержанные японцы с серебром)))
Настолько адекватно, что на 100% так не будет. Когда в последнее время было что-то адекватное?)
+5
-2
+3
ФК походу самый грязный и коррумпированный вид спорта
+5
-2
+3
Ответ imaxim
Ну т.е допинг Камила не ела?
Сознательно Ками этот препарат не принимала. А вот почему Русада не захотело проводить проверку окружения спортсменки, это серьёзный вопрос.
+14
-12
+2
Этих канадцев, вообще, надо дисквалифицировать везде, что бы дряблому ССовскому телу не аплодировали в парламенте.
+10
-8
+2
Ответ imaxim
Ну т.е допинг Камила не ела?
Конечно сознательно не ела
+8
-6
+2
Ответ imaxim
Зато справляться с нагрузками на тренировках вполне стала бы
Ну не нужно натягивать сову на глобус . Там какой-то мизер обнаружен. Сам же не веришь, но нужно обязательно трольнуть, только потому что россияне.
+10
-8
+2
Пусть эта независимая комиссия проверки вначале попытается найти в Правилах командника информацию о пересчёте результатов при дисквале одного из участников. А также пусть эта комиссия объяснит, почему на ЮОИ-2020 баллы участников команды не пересчитывались после дисквала украинской фигуристки, а теперь якобы обязательно подлежат пересчёту!
+3
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+2
Там Кристин Бреннан уже решила, что медали раздадут на ОИ в Париже.
+2
0
+2
Ответ Gau
Баллы засчитывают в копилку команды в зависимости от занятого места, и это не баллы, полученные от судей за прокат, Не путайте с разными первенствами жека (кпк)
Я ничего не путаю. Накатали на 2,3 и т.д место-получили соответствующее количество баллов в командник.
+2
0
+2
Ответ Sat397
Не ела, у неё нашли микродозу вещества в 10 раз меньше чувствительности аппарата, то есть то что не могли притянуть к потреблению допинга. В итоге они типа разработали новый метод, который и будто бы выявил, что запрещенное вещество действительно было. Но этот метод ни кем не был одобрен, запатентован, опробирован, его достоверность крайне сомнительна. То количесвто вещества которое нашли у Камилы, указывает что она потребила разрешенную таблетку, загрязненную отдельными малекулами- микродозами другого запрещенного вещества
Что за бред я прочитал?
+3
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+2
Ответ Sat397
Не ела, у неё нашли микродозу вещества в 10 раз меньше чувствительности аппарата, то есть то что не могли притянуть к потреблению допинга. В итоге они типа разработали новый метод, который и будто бы выявил, что запрещенное вещество действительно было. Но этот метод ни кем не был одобрен, запатентован, опробирован, его достоверность крайне сомнительна. То количесвто вещества которое нашли у Камилы, указывает что она потребила разрешенную таблетку, загрязненную отдельными малекулами- микродозами другого запрещенного вещества
Вообще-то перепровери несколько раз пробу, потому что в самый первый раз было выявлено наличие допинга качественно, а следуюшие попытки анализа пробы проводились для того, чтобы выявить количество допинга
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