Плющенко о выборах: «Доволен, что народ отдал голос за нашего действующего президента. С ним мы должны идти вперед и побеждать во всех отношениях»

Евгений Плющенко оценил победу Владимира Путина на выборах президента РФ.

По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов.

«Очень счастлив, что люди пришли проголосовать, явка была очень большая. И доволен тем, что народ отдал свой голос за нашего действующего президента. С ним мы должны идти вперед и побеждать во всех отношениях.

Чего жду от нового срока с точки зрения спорта? Сейчас наших спортсменов вроде как допустили в качестве нейтральных на Олимпиаду. Рассчитываю, что на следующие зимние Игры мы уже поедем со своими гимном и флагом. Не исключаю, что так и будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.