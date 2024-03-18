Плющенко о выборах: «Доволен, что народ отдал голос за нашего действующего президента. С ним мы должны идти вперед и побеждать во всех отношениях»

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Олимпиада-2026 Политика Фигурное катание

Евгений Плющенко оценил победу Владимира Путина на выборах президента РФ.

По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов.

«Очень счастлив, что люди пришли проголосовать, явка была очень большая. И доволен тем, что народ отдал свой голос за нашего действующего президента. С ним мы должны идти вперед и побеждать во всех отношениях.

Чего жду от нового срока с точки зрения спорта? Сейчас наших спортсменов вроде как допустили в качестве нейтральных на Олимпиаду. Рассчитываю, что на следующие зимние Игры мы уже поедем со своими гимном и флагом. Не исключаю, что так и будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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25 комментариев
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Что сосут чемпионы (с)
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Крепостничество неискоренимо.
Жаль, эта страна могла быть сильнейшей на планете если бы менталитет был иным.
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Особенно в отношении здравого смысла. Его уже окончательно победили, лол.
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Идите в жопу
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Уверен что при Путине ни с каким флагом и гимном никто никуда не поедет.
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Неделя холуев открыта
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Ответ Дмитрий
Крепостничество неискоренимо. Жаль, эта страна могла быть сильнейшей на планете если бы менталитет был иным.
Сильнейшей она и стремится быть, лучше бы стремились быть лучшей.
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С 2018 ездим без флага и гимна. А в 2026 поедем, да. Все предпосылки есть
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Еще один мамкин победитель.
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Плющенко, автоминнечик сахарные губки.
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Народ отдал... Там художник отлично нарисовал такие цифры. Я ещё удивился что не 97 %
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По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов Путин наврал 87,3% голосов.
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ж...лиз
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разумеется, гранты сами себя не попилят )
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10 млн не отдали
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что то подташнивает от прочитаного
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У этих побед будет слишком высокая цена, во всех смыслах этого выражения.
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Весь мир восхищен 25 годами побед нашего Великого Кормчего над терроризмом,коррупцией,нищетой,ценами на бензин и плохими дорогами.
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Ну, ребят, дежимся крепче.
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"Помолимся же господу За долголетье барина!" — Сказал холуй чувствительный..." (Н.А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо")
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Дед сто лет без побед.
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Да ну вы данутые все. Чего с вами разговаривать
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У нас раньше был волшебник. А теперь волшебница.
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Сейчас эти взбесившиеся 😝 действовать будут очень активно
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А почему сайт называется sports?
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