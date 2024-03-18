Херш о том, что Валиевой дали 4 года: «Мне кажется, дело в том, насколько все устали от российского допинга. И получилась показательная порка»
Журналист Филипп Херш считает, что Камилу Валиеву наказали слишком жестко.
– Что вас больше всего удивило в вердикте СAS по Валиевой?
– Срок наказания. Если Камила была «защищенным лицом», то есть в силу возраста могла не до конца осознавать, что с ней происходило, то логично было бы рассчитывать на некое снисхождение со стороны судейской панели. В реальности произошло наоборот.
Я вообще считаю, что достаточно было бы дисквалификации и на 3 месяца, ну, на 2 года. А СAS дал максимум. Четкого объяснения – почему – в документе нет. Но мне кажется, что дело в том, насколько все устали от российских историй с допингом. И получилась показательная порка.
К тому же, очевидно, что суд не поверил во всю эту историю с клубничным десертом. Доказать «отсутствие намерения в приеме препарата» сторона Валиевой не смогла.
– Вы верите, что Камила вернется в спорт?
– В этом нет ничего невозможного, я видел несколько ее прокатов в этом сезоне. К тому же, новое поколение российских квадисток еще не скоро попадет на взрослые старты. Это тоже фактор, который играет Камиле на руку.
Лично я хотел бы увидеть ее на льду снова. К Олимпиаде в Пекине она превращалась в невероятную фигуристку. Если в начале сезона она вообще не понимала, что катает в «Болеро», то к февралю с программой справилась и научилась интерпретировать эту сложнейшую музыку.
Но знаете, еще больше я хочу увидеть настоящее расследование: как этот препарат попал в организм Валиевой.
– Расследование WADA – или внутри России?
– Все зависит от того, верим ли мы, что кто-то в России заинтересован в объективном расследовании.
Жалко, что невозможно заставить всех причастных давать показания под присягой – как это делается в американском суде. ISU при этом не может отстранить тренеров или врачей без улик. А та же Этери Тутберидзе не раз отрицала, что имела к происходящему какое-то отношение.
В результате у нас за все отвечает спортсменка, а разговоры о расследовании по поводу ее окружения остаются лишь разговорами, – рассказал американский журналист.
«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы
Камиле дали 4 года из-за того что не смогли доказать непреднамеренный приём, но при этом сам КАС в мотивировочным часть писали такая объяснения "Из этого не следует, и Панель не пришла к выводу, что г-жа Валиева является мошенницей, или что она жульничала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, или что она жульничала, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине (или на любых других играх). время)"
И эту объяснения объяснили с 5 страничным истории законодательства 🙃
-исследование допинг-проб Валиевой, к которым были приложены новые бланки, исключающие анонимность;
-наспех придуманный не лицензированный способ проверки проб;
-умышленное затягивание объявления результата;
-дача шведскими лаборантами на заседании КАС в Пекине заведомо ложных показаний?
Докажи обратное
Результаты данного расследования не были представлены, в связи с чем со стороны юристов Камилы было заявлено ходатайство об истребовании данных материалов у WADA с просьбой к арбитрам сделать вывод об отсутствии вины Камилы в случае, если материалы не будут представлены. Однако, несмотря на то что возможность такого истребования прямо предусмотрена Кодексом САЅ, арбитры отказались истребовать данные материалы, а только обязали WADA представить свидетельские показания Аарона Волкера, заместителя директора департамента WADA по расследованиям и разведке.
Но свидетельские показания г-на Волкера расследование WADA, не указано в решении и остается неизвестным.
Всегда есть попытки употребления допинга,это единственное что вы усвоили, и да это факт стопроцентный!Но во всем мире придуманная целая независимая и прозрачная система выявления.ВСЕ местные РУСАДА полностью независимы и вы найдете ноль примеров что после критики главы местного РУСАДА его увольняли со стаьте он тратил деньги на изучения международного языка и ездил на такси.Даже если убрать историю с независимым русада если история покрывания.То есть, если какой то американский или немецкий сенатор предлагает тренерскому штабу попробывать допинг при подготовке ,он никак не может появлиять на их будущую работу.А там в случае подозрений этот ТШ как минимум отодвинут от работы,на время проверки,после будет публичное заявления с фактами, а возможно по итогу лишат работы на ВСЕГДА.Именно гарантия или уверенность безнаказонности является основным стимул для нарушения. А если сенатор и даже канцлер не может этого гарантировать то уже 9 из 10 ТШ махнут рукой на такое предложение.Ну и конечно и для сенаторы и канцлера, в выборной ситеме огромные риски такое покровительствовать, так как на выборах где представленно много опоозицонных и разных предложений, люди отдадут другому кандидату.А если канцлеры,сенаторы,депутаты меняются, то и у них появляется отвественность так как сегодня крыша есть а завтра народ тебя лишил ее, и уже придется отвечать. Вообщем замкнутый круг, по итогу которого есть один факт,допингу пробуют везде, но не где нет государственной системы которая крышует тебя, и освобождает от отвественности.
фк как был, так и остался высшим в мире)
- продолжать обвинять в госсистеме допинга, и в т.ч пичкании детей;
- считают, что это неприятно лично Путину;
- чтобы отобрать коммандное золото и вручить США.