Херш о том, что Валиевой дали 4 года: «Мне кажется, дело в том, насколько все устали от российского допинга. И получилась показательная порка»

Журналист Филипп Херш считает, что Камилу Валиеву наказали слишком жестко.

– Что вас больше всего удивило в вердикте СAS по Валиевой?

– Срок наказания. Если Камила была «защищенным лицом», то есть в силу возраста могла не до конца осознавать, что с ней происходило, то логично было бы рассчитывать на некое снисхождение со стороны судейской панели. В реальности произошло наоборот.

Я вообще считаю, что достаточно было бы дисквалификации и на 3 месяца, ну, на 2 года. А СAS дал максимум. Четкого объяснения – почему – в документе нет. Но мне кажется, что дело в том, насколько все устали от российских историй с допингом. И получилась показательная порка.

К тому же, очевидно, что суд не поверил во всю эту историю с клубничным десертом. Доказать «отсутствие намерения в приеме препарата» сторона Валиевой не смогла.

– Вы верите, что Камила вернется в спорт?

– В этом нет ничего невозможного, я видел несколько ее прокатов в этом сезоне. К тому же, новое поколение российских квадисток еще не скоро попадет на взрослые старты. Это тоже фактор, который играет Камиле на руку.

Лично я хотел бы увидеть ее на льду снова. К Олимпиаде в Пекине она превращалась в невероятную фигуристку. Если в начале сезона она вообще не понимала, что катает в «Болеро», то к февралю с программой справилась и научилась интерпретировать эту сложнейшую музыку.

Но знаете, еще больше я хочу увидеть настоящее расследование: как этот препарат попал в организм Валиевой.

– Расследование WADA – или внутри России?

– Все зависит от того, верим ли мы, что кто-то в России заинтересован в объективном расследовании.

Жалко, что невозможно заставить всех причастных давать показания под присягой – как это делается в американском суде. ISU при этом не может отстранить тренеров или врачей без улик. А та же Этери Тутберидзе не раз отрицала, что имела к происходящему какое-то отношение.

В результате у нас за все отвечает спортсменка, а разговоры о расследовании по поводу ее окружения остаются лишь разговорами, – рассказал американский журналист.

«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы