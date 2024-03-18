Херш о том, что Валиевой дали 4 года: «Мне кажется, дело в том, насколько все устали от российского допинга. И получилась показательная порка»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Журналист Филипп Херш считает, что Камилу Валиеву наказали слишком жестко.

– Что вас больше всего удивило в вердикте СAS по Валиевой? 

– Срок наказания. Если Камила была «защищенным лицом», то есть в силу возраста могла не до конца осознавать, что с ней происходило, то логично было бы рассчитывать на некое снисхождение со стороны судейской панели. В реальности произошло наоборот. 

Я вообще считаю, что достаточно было бы дисквалификации и на 3 месяца, ну, на 2 года. А СAS дал максимум. Четкого объяснения – почему – в документе нет. Но мне кажется, что дело в том, насколько все устали от российских историй с допингом. И получилась показательная порка.

К тому же, очевидно, что суд не поверил во всю эту историю с клубничным десертом. Доказать «отсутствие намерения в приеме препарата» сторона Валиевой не смогла.

– Вы верите, что Камила вернется в спорт?

– В этом нет ничего невозможного, я видел несколько ее прокатов в этом сезоне. К тому же, новое поколение российских квадисток еще не скоро попадет на взрослые старты. Это тоже фактор, который играет Камиле на руку. 

Лично я хотел бы увидеть ее на льду снова. К Олимпиаде в Пекине она превращалась в невероятную фигуристку. Если в начале сезона она вообще не понимала, что катает в «Болеро», то к февралю с программой справилась и научилась интерпретировать эту сложнейшую музыку. 

Но знаете, еще больше я хочу увидеть настоящее расследование: как этот препарат попал в организм Валиевой.

– Расследование WADA – или внутри России?

– Все зависит от того, верим ли мы, что кто-то в России заинтересован в объективном расследовании. 

Жалко, что невозможно заставить всех причастных давать показания под присягой – как это делается в американском суде. ISU при этом не может отстранить тренеров или врачей без улик. А та же Этери Тутберидзе не раз отрицала, что имела к происходящему какое-то отношение. 

В результате у нас за все отвечает спортсменка, а разговоры о расследовании по поводу ее окружения остаются лишь разговорами, – рассказал американский журналист.

«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы

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36 комментариев
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А нам кажется все устали от выдуманного российского допинга. Если честно и беспристрастно проверить весь мировой спорт на предмет употребления допинга (без скидок на ТИ), то окажется, что доля росдопинга в общемировом будет ничтожно малой. Просто в последние годы антидопинговые инстанции выполняют роль карательной организации исключительно в отношении Росспорта. Есть ощущение, что остальные страны в этом отношении что хотят то и делают...Ваде некогда, она занята только Росспортом.
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+35
Херш, а как там обстоят дела с недавно вскрытой испанской допинговой системой? Всех всё устраивает?
+20
-2
+18
От норвежских астматиков не устали? Иногда мне кажется, что туда с детских лет берут только тех, у кого астма, у остальных шансов поменьше в биатлон попасть.
+18
-3
+15
Вы, блин, устали от наших побед, а не то допинговых историй. Президент Клинтон давал показания под присягой о скандале по делу Левински. И врал не моргнув глазом и избежал импичмента. Поэтому не штатникам нам рассказывать о судебной системе, законности и справедливости.
+15
-3
+12
Главное что не устали от синдрома дефицита внимания и прочих американских "тяжелейших болезней"
+10
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+9
Ответ ДИОНИС
Херш, а как там обстоят дела с недавно вскрытой испанской допинговой системой? Всех всё устраивает?
Конечно, скажут что лишили одного человека должности и все будут довольны результатами
+9
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+9
Ответ Solo_peccator
Вот я тоже никак не могу понять решения КАС. Камиле дали 4 года из-за того что не смогли доказать непреднамеренный приём, но при этом сам КАС в мотивировочным часть писали такая объяснения "Из этого не следует, и Панель не пришла к выводу, что г-жа Валиева является мошенницей, или что она жульничала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, или что она жульничала, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине (или на любых других играх). время)" И эту объяснения объяснили с 5 страничным истории законодательства 🙃
Да, к выводу не пришли, но 4 года дали. Беспредельщики.
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А как Херш прокомментирует информацию о том, что недавно ВАДА само закрыло 409 дел против российских спортсменов? Значит, все "убедительные доказательства" против этих наших спортсменов были сфабрикованы!
+9
-2
+7
То есть, положено 3 месяца, а дали 4 года, просто потому что кто-то там устал??? Это просто... порка? А не наказание по закону. Даа. "Прекрасно", что тут сказать.
+11
-5
+6
Вот я тоже никак не могу понять решения КАС.
Камиле дали 4 года из-за того что не смогли доказать непреднамеренный приём, но при этом сам КАС в мотивировочным часть писали такая объяснения "Из этого не следует, и Панель не пришла к выводу, что г-жа Валиева является мошенницей, или что она жульничала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, или что она жульничала, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине (или на любых других играх). время)"
И эту объяснения объяснили с 5 страничным истории законодательства 🙃
+7
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+5
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Комментарий скрыт
все - это кто? И кто из этих "всех" не делал/делает то же самое, что и Россия?
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+4
Ответ Angry_bear
А нам кажется все устали от выдуманного российского допинга. Если честно и беспристрастно проверить весь мировой спорт на предмет употребления допинга (без скидок на ТИ), то окажется, что доля росдопинга в общемировом будет ничтожно малой. Просто в последние годы антидопинговые инстанции выполняют роль карательной организации исключительно в отношении Росспорта. Есть ощущение, что остальные страны в этом отношении что хотят то и делают...Ваде некогда, она занята только Росспортом.
Абсолютная правда. Но момент с нашими "ходоками" исключать нельзя. Там реально была система, к сожалению.
+4
-2
+2
Ответ Solo_peccator
Вот я тоже никак не могу понять решения КАС. Камиле дали 4 года из-за того что не смогли доказать непреднамеренный приём, но при этом сам КАС в мотивировочным часть писали такая объяснения "Из этого не следует, и Панель не пришла к выводу, что г-жа Валиева является мошенницей, или что она жульничала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, или что она жульничала, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине (или на любых других играх). время)" И эту объяснения объяснили с 5 страничным истории законодательства 🙃
А я не могу понять, почему КАС в Лозанне не обратил никакого внимания на многочисленные нарушения шведской лаборатории:
-исследование допинг-проб Валиевой, к которым были приложены новые бланки, исключающие анонимность;
-наспех придуманный не лицензированный способ проверки проб;
-умышленное затягивание объявления результата;
-дача шведскими лаборантами на заседании КАС в Пекине заведомо ложных показаний?
+4
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Не Филя. Все устали от успехов российских фигуристов и политической составляющей в мире. Вот и посадили в суд МакЛареновского американского судью, уж он точно доктору Поганку не обидит
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Особенно устала гимнастка Симона Байлз.
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Ответ Георгий Большаков
Вопрос из 13 сектора: кто из чемпионов мира и олимпийских чемпионов не употреблял (что не равно "не был пойман")?
Все, кто не был пойман
Докажи обратное
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Ответ Иван Катрич
Выдуманный? Ну вот пока с нашей стороны будут такие разговоры, то и ждать послаблений не стоит. У России с 2002 года забрали за допинг более 50 (!) медалей на Олимпиадах. В легкой атлетике за допинг дисквалификацию получили более 70 человек.
Россия является самой тестируемой страной в мире из всех, где ITA проводит свою деятельность. Может потестируем остальные страны наравне с Россией?
+1
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Ответ ДИОНИС
А я не могу понять, почему КАС в Лозанне не обратил никакого внимания на многочисленные нарушения шведской лаборатории: -исследование допинг-проб Валиевой, к которым были приложены новые бланки, исключающие анонимность; -наспех придуманный не лицензированный способ проверки проб; -умышленное затягивание объявления результата; -дача шведскими лаборантами на заседании КАС в Пекине заведомо ложных показаний?
И ещё Сторона защиты запросила, чтобы ВАДА предоставила письменный отчет по своему расследованию по пункте 20.7.14 ВАДК

Результаты данного расследования не были представлены, в связи с чем со стороны юристов Камилы было заявлено ходатайство об истребовании данных материалов у WADA с просьбой к арбитрам сделать вывод об отсутствии вины Камилы в случае, если материалы не будут представлены. Однако, несмотря на то что возможность такого истребования прямо предусмотрена Кодексом САЅ, арбитры отказались истребовать данные материалы, а только обязали WADA представить свидетельские показания Аарона Волкера, заместителя директора департамента WADA по расследованиям и разведке.
Но свидетельские показания г-на Волкера расследование WADA, не указано в решении и остается неизвестным.
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Ответ peppi-lia
как вы мне надоели с норвежскими астматиками. У вас есть доступ к мед.картам всех лыжников и биатлонистов из Норвегии? Вы точно знаете кто из них астматик? И да, те у кого есть астма оформили себе ТИ. Ровно также как и биатлонист Волков (ТИ по астме) и лыжник Легков (ТИ по астме). И если у Ками было больное сердце, то почему не подали на нее ТИ?
Сейчас все подорвуться тебя успокаивать и на вопросы отвечать )
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Ответ peppi-lia
как вы мне надоели с норвежскими астматиками. У вас есть доступ к мед.картам всех лыжников и биатлонистов из Норвегии? Вы точно знаете кто из них астматик? И да, те у кого есть астма оформили себе ТИ. Ровно также как и биатлонист Волков (ТИ по астме) и лыжник Легков (ТИ по астме). И если у Ками было больное сердце, то почему не подали на нее ТИ?
Я точно знаю, что это странно как минимум. А мне надоели те, кто защищает их. Сначала придумали диагноз, а потом дали ТИ. Бинго!
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Ответ Angry_bear
А нам кажется все устали от выдуманного российского допинга. Если честно и беспристрастно проверить весь мировой спорт на предмет употребления допинга (без скидок на ТИ), то окажется, что доля росдопинга в общемировом будет ничтожно малой. Просто в последние годы антидопинговые инстанции выполняют роль карательной организации исключительно в отношении Росспорта. Есть ощущение, что остальные страны в этом отношении что хотят то и делают...Ваде некогда, она занята только Росспортом.
Логика у вас на уровне детей, если в белом есть пятна черного, то значит это черное)).... и вообще все в мире черное. Знаете вы как тот человек который на скатанном шарие из пластилина заметили не кругую а часть а более плоскую и решили что значит это куб.Логика ровно такая же, отличии по крайней мере ноль.
Всегда есть попытки употребления допинга,это единственное что вы усвоили, и да это факт стопроцентный!Но во всем мире придуманная целая независимая и прозрачная система выявления.ВСЕ местные РУСАДА полностью независимы и вы найдете ноль примеров что после критики главы местного РУСАДА его увольняли со стаьте он тратил деньги на изучения международного языка и ездил на такси.Даже если убрать историю с независимым русада если история покрывания.То есть, если какой то американский или немецкий сенатор предлагает тренерскому штабу попробывать допинг при подготовке ,он никак не может появлиять на их будущую работу.А там в случае подозрений этот ТШ как минимум отодвинут от работы,на время проверки,после будет публичное заявления с фактами, а возможно по итогу лишат работы на ВСЕГДА.Именно гарантия или уверенность безнаказонности является основным стимул для нарушения. А если сенатор и даже канцлер не может этого гарантировать то уже 9 из 10 ТШ махнут рукой на такое предложение.Ну и конечно и для сенаторы и канцлера, в выборной ситеме огромные риски такое покровительствовать, так как на выборах где представленно много опоозицонных и разных предложений, люди отдадут другому кандидату.А если канцлеры,сенаторы,депутаты меняются, то и у них появляется отвественность так как сегодня крыша есть а завтра народ тебя лишил ее, и уже придется отвечать. Вообщем замкнутый круг, по итогу которого есть один факт,допингу пробуют везде, но не где нет государственной системы которая крышует тебя, и освобождает от отвественности.
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Ответ Adeen
Абсолютная правда. Но момент с нашими "ходоками" исключать нельзя. Там реально была система, к сожалению.
История с ходоками (к слову и впрямь позорная) была, на секундочку, 15 лет назад. Тогда же были и скандалы в биатлоне. Насчет Сочинской олимпиады большинство "фактов" оказалось либо голословно, либо раздуто, либо притянуто за уши. Так что за последние лет 10 наш спорт можно сказать кристально чист, при этом его уже 10 лет кошмарят. Какие-то размытые и однобокие правила, в отношении только Росспорта. И очень хочется, чтобы наконец занялись не переворашиванием реальных, но старых случаев росдопинга, а проверкой всех остальных спортсменов мира.
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Зачем здесь печатать какого-то Херша? Кто он? Почему его мнение должно быть важным для нас?
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от какого допинга вы устали? другие имена наших фигуристов назовите? а наш уровень
фк как был, так и остался высшим в мире)
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Большинство обвинений в допинге, заведено на бреднях Родченкого.
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А вообще от допинга не устали?🤣🤣🤣 все такие белые и пушистые?
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Причин жесткого наказания несколько:
- продолжать обвинять в госсистеме допинга, и в т.ч пичкании детей;
- считают, что это неприятно лично Путину;
- чтобы отобрать коммандное золото и вручить США.
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Ну ничего - 4 года не строго же режима...
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