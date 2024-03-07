Бах о Валиевой рядом с Путиным на открытии «Игр Будущего»: «Ее использовали в политических целях. Это неуважение к антидопинговым правилам»

Томас Бах считает, что Камилу Валиеву используют в политических целях.

Фигуристка заняла место рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани.

Глава Международного олимпийского комитета ( ) отметил, что было «действительно очень, очень тяжело» видеть, как Валиева фотографировалась с Путиным на этом мероприятии.

«Теперь, вдобавок ко всему, ее использовали в политических целях, заставив стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых «Игр Будущего», демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», – цитирует Баха AP.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки за допинг с 25 декабря 2021 года.

Валиева теперь нарасхват: открыла турнир с Путиным, снялась в шоу о тортах, исповедалась на японском ТВ