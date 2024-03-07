Бах о Валиевой рядом с Путиным на открытии «Игр Будущего»: «Ее использовали в политических целях. Это неуважение к антидопинговым правилам»
Томас Бах считает, что Камилу Валиеву используют в политических целях.
Фигуристка заняла место рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что было «действительно очень, очень тяжело» видеть, как Валиева фотографировалась с Путиным на этом мероприятии.
«Теперь, вдобавок ко всему, ее использовали в политических целях, заставив стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых «Игр Будущего», демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», – цитирует Баха AP.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки за допинг с 25 декабря 2021 года.
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B чем была политика на этих Играх? Президент приехал на открытие Игр, и что? На открытие ОИ тоже приезжают главы всех государств-участников. Но это "не политика".
"Политика" - это только у нас почему-то. Или это другое?
а наша сторона: 1. Год расследовала, затягивала, но так ничего и не нашла 2. Два года называла Ками - жертвой, приглашала ее для участия в шоу, для участия в клипах, как ведущую (за бюджетные деньги). 3. Два года Ками выступала, получая призовые (из бюджета, которые, конечно же, не вернет). 4. Если все спортсмены на время расследования НЕ выступают, то по сути к Ками не было отстранения вообще. Наши рассчитывали, что дадут ей два года с ЧР, все эти два года в Ками вливали кучу бабла и вот отстранение закончилось и никто не заметил. Но так не вышло, вышло, что Ками дали 4.
Это как бы личное дело Путина, Валиевой и организаторов мероприятия, не имеющего никакого отношения к МОК. Путин хоть жениться на Валиевой может, Баху-то какая разница?)
На Западе убеждены что весь мир должен жить по их правилам, и если они кого-то отменили своей грязной провокацией, то человек должен исчезнуть.
Но Россия показывает что нам плевать на их пещерную культуру отмены. Да, вы смогли очернить невинного ребенка, но мы никогда не примем этой подлости, и это их конечно бесит.
Попробовал бы он поучать Байдена и других президентов США за приглашения в Белый дом таких же как его сын наркоманов из НБА и других лиг.