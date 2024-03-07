Бах о Валиевой рядом с Путиным на открытии «Игр Будущего»: «Ее использовали в политических целях. Это неуважение к антидопинговым правилам»

Теги сборная России допинг Владимир Путин МОК Томас Бах женское катание Политика Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Томас Бах считает, что Камилу Валиеву используют в политических целях.

Фигуристка заняла место рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что было «действительно очень, очень тяжело» видеть, как Валиева фотографировалась с Путиным на этом мероприятии.

«Теперь, вдобавок ко всему, ее использовали в политических целях, заставив стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых «Игр Будущего», демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», – цитирует Баха AP.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки за допинг с 25 декабря 2021 года.

Валиева теперь нарасхват: открыла турнир с Путиным, снялась в шоу о тортах, исповедалась на японском ТВ

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А то, что его тоже используют в политических целях, он уже осознал, или еще нет?
+68
-16
+52
Бах конечно интересный товарищ. Сам допустил слив информации несовершеннолетней на Олимпиаде, устроили там ад для Камилы, влепили 4 года как взрослой, ещё и морали учит🤡
+68
-24
+44
А в антидопинговых правилах написано, что нельзя фотографироваться с президентом?
+51
-10
+41
Таааак. Бах все таки смотрел Игры Будущего 😁😁😁
+34
-3
+31
У Баха опять пластинка "кто не с нами, тот против нас".
+38
-14
+24
Пункт нарушенных правил сразу уточняй, товарищ Бах.
+27
-4
+23
Интересные эти западные люди. То они все делают по букве закона, то они все делают по своим понятиям. Есть спорт, он вне политики. Это понятно. Футболист не может во время матча демонстрировать политические взгляды. Это тоже понятно. Но в свое личное время, вне матча, он же может придерживаться своих политических взглядов? Может! И это право дано ему конституцией, всякими там конвенциями ООН... В чем предъява тогда?! Если во время матча принуждают спортсменов вставать на колени, носить повязки ЛГБТ... ЭТО НЕ ПОЛИТИКА. А если в свободное время спортсмен стоит рядом с главой государства, то это ужас-ужас?! Только я вижу абсурдность их поведения??? Как юридически можно объяснить западные предъяви по этому поводу?
+24
-3
+21
Ответ peppi-lia
а вы считаете, что нормально НЕ совершеннолетних использовать в политике?
А МОК с WADA по указке известно кого не использовали ее политике? И нормально ли травить на весь мир НЕ совершеннолетнюю, как это делали и делают все кому не лень?
B чем была политика на этих Играх? Президент приехал на открытие Игр, и что? На открытие ОИ тоже приезжают главы всех государств-участников. Но это "не политика".
"Политика" - это только у нас почему-то. Или это другое?
+25
-6
+19
Может ей в монастырь уйти, чтобы томас так не мучался.
+26
-8
+18
Ответ snvanel
Бах конечно интересный товарищ. Сам допустил слив информации несовершеннолетней на Олимпиаде, устроили там ад для Камилы, влепили 4 года как взрослой, ещё и морали учит🤡
такой смешной комментарий. Ей влепили 4 года, потому что она не смогла ничего доказать, вообще. Даже дед и тот не пришел.
а наша сторона: 1. Год расследовала, затягивала, но так ничего и не нашла 2. Два года называла Ками - жертвой, приглашала ее для участия в шоу, для участия в клипах, как ведущую (за бюджетные деньги). 3. Два года Ками выступала, получая призовые (из бюджета, которые, конечно же, не вернет). 4. Если все спортсмены на время расследования НЕ выступают, то по сути к Ками не было отстранения вообще. Наши рассчитывали, что дадут ей два года с ЧР, все эти два года в Ками вливали кучу бабла и вот отстранение закончилось и никто не заметил. Но так не вышло, вышло, что Ками дали 4.
+35
-18
+17
Ответ peppi-lia
такой смешной комментарий. Ей влепили 4 года, потому что она не смогла ничего доказать, вообще. Даже дед и тот не пришел. а наша сторона: 1. Год расследовала, затягивала, но так ничего и не нашла 2. Два года называла Ками - жертвой, приглашала ее для участия в шоу, для участия в клипах, как ведущую (за бюджетные деньги). 3. Два года Ками выступала, получая призовые (из бюджета, которые, конечно же, не вернет). 4. Если все спортсмены на время расследования НЕ выступают, то по сути к Ками не было отстранения вообще. Наши рассчитывали, что дадут ей два года с ЧР, все эти два года в Ками вливали кучу бабла и вот отстранение закончилось и никто не заметил. Но так не вышло, вышло, что Ками дали 4.
Вообще-то Камила сразу же 8 февраля 2022 была отстранена, а ограничения на участие в соревнованиях снял именно КАС на заседании в Пекине. Юридически в этом плане она ничего не нарушила
+17
-3
+14
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пункт нарушенных правил сразу уточняй, товарищ Бах.
Пункт первый и он же главный - гражданин России.
+12
-1
+11
Если «действительно очень, очень тяжело» видеть, как Валиева фотографировалась с Путиным, то зачем смотрел? Выключил бы и не переживал бы.

Это как бы личное дело Путина, Валиевой и организаторов мероприятия, не имеющего никакого отношения к МОК. Путин хоть жениться на Валиевой может, Баху-то какая разница?)
+13
-3
+10
Бах давно себя дисскредитировал и ещё нравоучения раздает.. Уж без тебя ками разберется что ей делать
+10
0
+10
Нет, это неуважение к вашей лжи и двойным стандартам, Т. Бах.
+16
-8
+8
То, что Валиеву использовали в политических целях - плохо. А то, что вы ни в чём не виновных российских спортсменов отстранили от стартов - это как? Отлично? В разные времена это называлось "сегрегацией", "апартеидом" , "дискриминацией". "фашизмом"". Только тот, кто абсолютно невиновен может судить виновных.
+11
-4
+7
Может, и налажали с делом Валиевой в России. Может, и использовали в политических целях. Но ничтожеству Баху лучше бы завалить свой гнусный хавальник по этому, да и любому другому поводу.
+7
0
+7
Не заставили, а была рада оказаться на играх рядом с президентом и благодарна ему за поддержку.
+11
-5
+6
А Баха только для этого и используют.
+10
-4
+6
«Теперь, вдобавок ко всему, его использовали в спортивных целях, заставив стоять рядом с фигуристкой Валиевой», – цитирует Баха AP.
+5
-1
+4
Будет потом повод отстранить ее ещё. За поддержку, например
+4
0
+4
Уж лучше бы молчал. Лицемер.
+4
0
+4
Чья бы корова молчала а Баха бы лучше бы сдохла
+4
0
+4
Бах- ты просто сам неуважение к олимпийскому движению, политическая пешка
+5
-2
+3
Как всегда, сплошное лицемерие и демагогия от западной марионетки сша. Растоптал олимпийские принципы, и еще смеет что-то вякать.
На Западе убеждены что весь мир должен жить по их правилам, и если они кого-то отменили своей грязной провокацией, то человек должен исчезнуть.
Но Россия показывает что нам плевать на их пещерную культуру отмены. Да, вы смогли очернить невинного ребенка, но мы никогда не примем этой подлости, и это их конечно бесит.
+6
-3
+3
Баха забыли спросить.
+5
-2
+3
Очередной бах Баха. Не перестаёт господин удивлять.
+2
0
+2
А кто-то до сих пор утверждает, что в деле Валиевой не замешана политика.
+3
-1
+2
ТБ к тому же еще и неумный. Лезет поучать главу государства что ему делать на мероприятии, не имеющем отношения к его конторе.
Попробовал бы он поучать Байдена и других президентов США за приглашения в Белый дом таких же как его сын наркоманов из НБА и других лиг.
+6
-4
+2
Я думаю, она не против быть использованной.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий