Валиева о выборах президента РФ: «К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой»

Теги сборная России женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что пойдет на выборы президента РФ с мамой.

«В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России.

К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой.

Как сказал президент в сегодняшнем обращении, «Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества». Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор.

Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!» – написала Валиева

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96 комментариев
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Участие несовершеннолетних в предвыборной агитации влечет за собой административную ответственность как самих подростков (в случае, если им исполнилось 16 лет), так и лиц, привлекших их к данной деятельности.
Но всем пофиг еще с времён когда 15летнюю Загитову по путингам таскали.
+156
-12
+144
в воскресенье в полдень??
+83
-2
+81
"пойду за компанию с мамой"

А почему не с дедушкой?
+65
-4
+61
Ответ Aleksey Yashin
"пойду за компанию с мамой" А почему не с дедушкой?
У нее теперь новый дедушка, но его в этот день выбирают, ему не до того.
+62
-3
+59
Вот после таких фраз вообще ее не жаль. Приспособленка.
+64
-8
+56
Как же печально все это наблюдать(((
+59
-6
+53
Ответ encaro_one
Участие несовершеннолетних в предвыборной агитации влечет за собой административную ответственность как самих подростков (в случае, если им исполнилось 16 лет), так и лиц, привлекших их к данной деятельности. Но всем пофиг еще с времён когда 15летнюю Загитову по путингам таскали.
Друзьям - все, остальным - закон. Правовое государство, чо!
+53
0
+53
Ответ Кабаев
А как же дедушка?
Он в бюллетене 🥲
+46
-3
+43
А как же дедушка?
+39
-5
+34
Ответ Rsa Mer
Он в бюллетене 🥲
Жаль, что не в мавзолее
+33
-2
+31
к 12 часам, надеюсь?
+28
-1
+27
« Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор.»

Ну да, без Валиевой и ее фанаток с поварешками, деду никак выборы не выиграть, говорят, со Слуцким процент в процент идут, каждый голос на счету. Так что, действительно, очень важно.
+28
-2
+26
какой кринж, Боже
+26
-2
+24
Предвыборная агитация от несовершеннолетней в день тишины, нормально вообще. Перед законом все равны, но некоторые равнее.
+26
-3
+23
Если другие выставят подобный пост, то это обзовут "продажностью", "кринжем" и т.п. А допингистка - это другое, "у нее нет выхода". Ей все можно. С чего бы это? Урон российскому фк нанесла серьезный. Вон Кацалапов в раздрае черти что несет в интервью, в какой-то своей реальности пребывает, где они с Викой чемпионы всего, кругом враги и пр. Галлямов часто срывается, пусть даже типа в шуточной форме. Не могу их осуждать, они потеряли заслуженное золото самого престижного спортивного турнира, о котором спортсмены грезят с детства. Как я сочувствую членам команды ОИ-24 словами не передать. Одна Валиева в шоколаде, будто не на допинге словили, а наоборот пользу стране принесла.
+20
-2
+18
ЗА ЛУПИНА!
+21
-5
+16
Выборы от слова выбор. В сегодняшней России, где политических оппонентов сажают в тюрьмы и там убивают, а до самого процесса выбора не допускают никого из тех, кто не согласен с политикой власти, говорить о каких- то выборах вообще нельзя, к выборам это не имеет никакого отношения
Остается только символизм, а поэтому 17 марта полдень! Ты не один!!!!
+19
-4
+15
Такая маленькая, а уже и допинг ест и в депутаты метит.
+16
-3
+13
Главное, в буфете пирожные не кушать.
+17
-4
+13
Жаль что она не мальчик и долг родине в 18 лет не обязана отдать за дедушку.
+12
-1
+11
Такое ощущение, что архистратигу нужно каждый раз к "выборам" рекрутировать к агитации несовершеннолетнюю татарку.
+13
-2
+11
Ответ KMR
А по итогу Слуцкому нарисуют 4-5 %
Ой, да нахрен он кому нужен, проценты ему рисовать?
Я бы, на месте людей, принимающих подобные решения, дал бы ему получить его полпроцента, а потом расформировал бы это недоразумение под названием ЛДПР, за ненадобностью.
+11
-2
+9
Зато агитировать за выборы уже вполне может
+8
0
+8
Хахахахахаха))))) Теперь агитация так делается... Интересно сколько стоил данный пост в соцсетях?
+8
-1
+7
Пойдёт за компанию с мамой 17 марта в 12:00?
+9
-2
+7
А на митинг в Лужники она пошла за компанию с дедушкой!!!
+10
-3
+7
Фигуристы у нас рвутся кто в шоу-биз, кто в политику...
Уж лучше в шоу, как-то безобиднее...
Опять что ли меркантильная мама не на ту дорожку дочку толкает?)
+7
0
+7
Успеешь! Ему в 2030 всего 78 будет, ради тебя ещё срок прихватит!👹
+7
-1
+6
Ответ edem_sandlar
Да нет. Эта точно в пятницу
да не, в пятницу уроки у девочки
+5
0
+5
Уж кого-кого, но Валиеву слушать, это полный шлак. Катайся на коньках.
+6
-1
+5
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