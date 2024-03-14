Валиева о выборах президента РФ: «К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой»
Камила Валиева заявила, что пойдет на выборы президента РФ с мамой.
«В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России.
К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой.
Как сказал президент в сегодняшнем обращении, «Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества». Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор.
Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!» – написала Валиева.
Но всем пофиг еще с времён когда 15летнюю Загитову по путингам таскали.
А почему не с дедушкой?
Ну да, без Валиевой и ее фанаток с поварешками, деду никак выборы не выиграть, говорят, со Слуцким процент в процент идут, каждый голос на счету. Так что, действительно, очень важно.
Остается только символизм, а поэтому 17 марта полдень! Ты не один!!!!
Я бы, на месте людей, принимающих подобные решения, дал бы ему получить его полпроцента, а потом расформировал бы это недоразумение под названием ЛДПР, за ненадобностью.
Уж лучше в шоу, как-то безобиднее...
Опять что ли меркантильная мама не на ту дорожку дочку толкает?)