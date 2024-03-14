Валиева о выборах президента РФ: «К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой»

Камила Валиева заявила, что пойдет на выборы президента РФ с мамой.

«В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России.

К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой.

Как сказал президент в сегодняшнем обращении, «Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества». Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор.

Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!» – написала .