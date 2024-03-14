Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)

12-летняя фигуристка Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, сегодня спортсменка провела первую тренировку под руководством команды .

Ранее она тренировалась у .

– двукратная победительница первенства России младшего возраста.