Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание переходы Елена Костылева Игорь Лютиков Фигурное катание

12-летняя фигуристка Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, сегодня спортсменка провела первую тренировку под руководством команды Плющенко.

Ранее она тренировалась у Игоря Лютикова.

Костылева – двукратная победительница первенства России младшего возраста.

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169 комментариев
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Молодец, взял девочку считай с нуля! Не то, что некоторые сразу с тройными!
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Мамо будет с кляпом луивиттон сидеть на тренировках?
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Лютиков, поздравляем!
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Все что было раньше, покажется нам цветочками…. Я уже боюсь следующего сезона!!! Какие там будут интриги в квадрате маман + Янка
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Где-то выдохнула одна Буцаева
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Надеюсь, что Яна там контракт грамотный составила. Иначе они перегрызут друг друга с мамой Лены.
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О! Я жду не столько выступления Лены, сколько момент расставания. Предрекаю: это будет эпическая битва мамы и Яны))
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Я понял почему Буцаева сегодня такая веселая в КиКе была
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Запасаемся попкорном в промышленных масштабах. Сарновская - добро пожаловать в ТШТ
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А больше Лене переходить и не к кому. Она была уже везде)
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Ну вот он, разгадка, почему Лену тянули за уши на московском первенстве, и с двумя падениями и перекатом в КП не была в конце таблицы.
Держись, мама Ира, там мать всего фк контрактик составила, что не подкопаешься😁 Теперь не понабрасывает, и телефончиком не будет в нос тренерам тыкать, обвиняя их во всех грехах. Будет только восхвалять АП)))
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Ответ elenennen
Мамо будет с кляпом луивиттон сидеть на тренировках?
В брендированном наморднике
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Ответ Лучшее_враг_хорошего
О! Я жду не столько выступления Лены, сколько момент расставания. Предрекаю: это будет эпическая битва мамы и Яны))
Даа, наконец-то мама обрела достойного соперника в лице Яны Александровны. Потомки будут слагать легенды об этой битве!
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Ответ Тайга86
Почему-то так и думала. Лене успехов только, где бы она не занималась. Не знаю повезло ли тш с мамой, но с дочкой точно. Прелестнейший и талантливый ребенок.
насчет талантливый - 100%, насчет прелестнейший ребенок - сильно сомневаюсь, вспоминая реакцию Лены на высокие баллы Риты на прыжковом турнире. Там в ребенка посеяно не сильно доброе(
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Давайте честно, все мы знали что в итоге Леночка окажется в АП у луивиттоновны))
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Ответ Мурманчанин37
Я понял почему Буцаева сегодня такая веселая в КиКе была
Я сразу вспомнила про это. Счастье сегодня было в её глазах!!!! Поздравляю и Лютикова с освобождением))))
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Родители Титовы с Сарновскими фсе, сдались?) Ну что ж, сезон обещает быть веселым) Теперь понятно, почему маман в vk почти успокоилась.
Это ненадолго. У маман Лены треугольник Карпмана: переход - краткий период спокойствия - предательство тренеров - переход
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Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Господи, Вы до сих пор верите, что Тутберидзе выгнала Лену из-за йогурта? Из-за МАМЫ Тутберидзе выгнала Лену! Посмотрим, сколько продержится Плющенко) И да, сколько продержаться Сарновские в АП тоже вопрос)
+22
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+22
Родители Титовы с Сарновскими фсе, сдались?)
Ну что ж, сезон обещает быть веселым)
Теперь понятно, почему маман в vk почти успокоилась.
+24
-2
+22
так что трансфер в Китай отодвинут на второй план?
Титова первая в очереди, Самоделкина все еще ждет финансового одобрения Казахстана?
Плющенко нужна новая звезда, поскольку, похоже, все его нынешнее "топовое" находится в руинах.
Сможет ли Жилина вообще выступать на взрослых соревнованиях?
+21
0
+21
Жилина и Титова с их предками покажутся цветочками😏
+22
-1
+21
" подобное тянется к подобному ".
+23
-2
+21
Ответ Шубина
Комментарий скрыт
Он может любого развалить. Косторная , Трусова, Жилина и т. д не соврут.
А Костылева к ним пришла не одна , а с мамой.
Мама дорогая.
+20
-1
+19
К сожалению, в следующем сезоне грязи в нашем ФК станет на порядок больше
+21
-2
+19
Ответ kuzovatovai
Ну ожидаемо. Кто ставит на маму, кто на Яну?
Я на Яну. У нее там юристы. Никто сор из избы не выносит, все токмо благодарят светлейшего.
+18
0
+18
Ответ Olya Ru
В смысле? Переход?
Сарновские ставили ультиматум ТШ раньше, или они, или Костылева. Ну вот и посмотрим)
+19
-1
+18
Ну хоть Плющу будет с кем повыпендриваться, а то такой грустный был в этом сезоне))
+19
-1
+18
Ой, чё будет...)))
+17
0
+17
Похоже предположение, что крыша у АП обвалилась не от снега, а от пробиравшейся на арену мамы Иры, оказалось не таким уж фантастическим.
+17
-1
+16
Вселенная фигурки окончательно схлопнулась 😂
+17
-1
+16
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