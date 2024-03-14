Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)
12-летняя фигуристка Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации агентства, сегодня спортсменка провела первую тренировку под руководством команды Плющенко.
Ранее она тренировалась у Игоря Лютикова.
Костылева – двукратная победительница первенства России младшего возраста.
Держись, мама Ира, там мать всего фк контрактик составила, что не подкопаешься😁 Теперь не понабрасывает, и телефончиком не будет в нос тренерам тыкать, обвиняя их во всех грехах. Будет только восхвалять АП)))
Ну что ж, сезон обещает быть веселым)
Теперь понятно, почему маман в vk почти успокоилась.
Титова первая в очереди, Самоделкина все еще ждет финансового одобрения Казахстана?
Плющенко нужна новая звезда, поскольку, похоже, все его нынешнее "топовое" находится в руинах.
Сможет ли Жилина вообще выступать на взрослых соревнованиях?
А Костылева к ним пришла не одна , а с мамой.
Мама дорогая.