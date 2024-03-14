Олимпийский комитет России продлил на два года соглашение с компанией Zasport

Исполком ОКР принял решение продлить на два года соглашение с компанией Zasport.

«Изменили наш финансовый план на текущий год, обсудили ряд организационных вопросов.

Исполком ОКР принял решение продлить контракт с еще на два года. В связи с тем, что количество мероприятий, в которых участвует ОКР, сократилось по независимым от нас причинам», – сказал .

Zasport является экипировщиком олимпийской сборной России с 2017 года.