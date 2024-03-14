Олимпийский комитет России продлил на два года соглашение с компанией Zasport
Исполком ОКР принял решение продлить на два года соглашение с компанией Zasport.
«Изменили наш финансовый план на текущий год, обсудили ряд организационных вопросов.
Исполком ОКР принял решение продлить контракт с Zasport еще на два года. В связи с тем, что количество мероприятий, в которых участвует ОКР, сократилось по независимым от нас причинам», – сказал Поздняков.
Zasport является экипировщиком олимпийской сборной России с 2017 года.
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