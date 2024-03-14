Олимпийский комитет России продлил на два года соглашение с компанией Zasport

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР ZASPORT стиль Р-Спорт Фигурное катание

Исполком ОКР принял решение продлить на два года соглашение с компанией Zasport.

«Изменили наш финансовый план на текущий год, обсудили ряд организационных вопросов.

Исполком ОКР принял решение продлить контракт с Zasport еще на два года. В связи с тем, что количество мероприятий, в которых участвует ОКР, сократилось по независимым от нас причинам», – сказал Поздняков.

Zasport является экипировщиком олимпийской сборной России с 2017 года. 

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11 комментариев
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Штаны Позднякову шьют? Другой работы у них нет.
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Что-то я ничего не понял, ниже в ленте новость утром была от 09.21, потом потерли:

"Bosco работает над созданием формы для россиян на Олимпиде-2024 в Париже".

Это что, за ночь все переиграли "и снова здравствуйте!"..
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а для кого шьют то?
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Хм, а вроде недавно была новость "Bosco работает". Или решили, что для серой робы дизайнеры не нужны? Ну там ведь тоже есть варианты - можно поиграть с оттенками белого и серого))
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Лучше бы название поменяли на- ZaЦаря.
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ОКР отстранили, но распил по расписанию.
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Лучше бы собрали яйца в кулак и выкатили решение по участию спортсменов на ОИ, а не "кофточками" занимались. Атлетов наших жалко по-человечески, хуже всего находиться в подвешенном состоянии.
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Правильно ли я понимаю, что они решили прогнать денежки и через zasport и через bosco, за создание формы, которая возможно и вовсе не понадобится? Молодцы какие))
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Ответ DENBO
Лучше бы собрали яйца в кулак и выкатили решение по участию спортсменов на ОИ, а не "кофточками" занимались. Атлетов наших жалко по-человечески, хуже всего находиться в подвешенном состоянии.
Атлеты сами молчат, боятся ссориться с федерациями или сказать что-то неосторожное.
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