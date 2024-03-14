Поздняков о россиянах в Париже-2024: «Мы несем ответственность за интересы сборной России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие»

Олимпийский комитет России вряд ли будет обсуждать участие россиян в Играх-2024.

Об этом во время заседания сообщил его глава .

«На сегодняшнем заседании вопрос (рекомендаций) не рассматривался, его не было в повестке, никто его не поднимал.

С точки зрения наших юристов и по уставу ОКР несет ответственность за интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие.

Сомневаюсь, что мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».