Поздняков о россиянах в Париже-2024: «Мы несем ответственность за интересы сборной России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Олимпийский комитет России вряд ли будет обсуждать участие россиян в Играх-2024.

Об этом во время заседания ОКР сообщил его глава Станислав Поздняков.

«На сегодняшнем заседании вопрос (рекомендаций) не рассматривался, его не было в повестке, никто его не поднимал.

С точки зрения наших юристов и по уставу ОКР несет ответственность за интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие.

Сомневаюсь, что мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос», – цитирует Позднякова «Р-Спорт». 

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10 комментариев
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Вы ни за что не несёте ответственность, к сожалению
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Голову в песок. Типичный чиновник.

В силу своего скудоумия не понимающий, что представлять страну и представлять государство - это разные вещи.
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Вот и славно! Снял ответственность с себя вовремя, а вовремя предать — это не предать, это предвидеть)))
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Стало быть, нейтральные спортсмены с российским паспортом это уже чужие, да?
Ответственность вы ни за что не несете, только языком чесать можете
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Стало быть, нейтральные спортсмены с российским паспортом это уже чужие, да? Ответственность вы ни за что не несете, только языком чесать можете
Пусть они будут хоть с каким паспортом... Тут речь не о б этом, а о том, что нейтральные спортсмены на международном турнире не будут представлять никакую страну...стало быть они сами по себе туда едут. В принципе, в этой ситуации МОК должен был поступить просто: либо все выступают в нейтральном статусе, либо все выступают со своей символикой... третьего не дано. Иначе это уже дискриминация по национальному признаку (в случае с нашими спортсменами). И если раньше мы согласились на выступления в нейтральном статусе (якобы из за допинга... ладно...пусть...страна кое как стерпела), то сейчас нейтральный статус предлагается исключительно по беспределу (вопреки всем правилам и регламентам.. действительно настоящая дискриминация по нац.признацу!)... В данной ситуации было бы правильно, если бы все НАШИ спортсмены отказались ехать на таких унизительных условиях..а если всё же согласны ехать (вопреки гордости, патриотизму и здравому смыслу), значит они уже не НАШИ, а просто частники... Так понятней? Поэтому прав Поздняков
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