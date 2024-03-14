Станислав Поздняков: «ОКР никогда не занимался бойкотом Игр, мы поддерживаем участие россиян на соревнованиях, но исключительно на равных условиях»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика Р-Спорт дискриминация Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр.

«Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях.

К сожалению, Париж-2024 не может предоставить равных условий для российских олимпийцев, возникает вопрос – почему?

Но мы, ОКР, никогда не пойдем по пути бойкота, будем поддерживать российских спортсменов.

Но подчеркиваем, что условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые», – заявил Поздняков.

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10 комментариев
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Ответ ks-1993
Ясен пень, что это двуличные ..., которые Израиль не трогают, ибо это другое, кто-то как Чиферин боится комментировать, а по факту число погибших детей больше чем во всем мире вместе взятом за 4 года во всех конфликтах.
Эти дети погибли ради того, чтобы Хамасям было где прятаться. Хамасяшный лидер Марзук в этом сам признался.
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Ответ ks-1993
Украина ПВО тоже ставит внутри городов и им же лупит по своим домам, а потом нас во всем винит. Логика? Просто так столько мирных убить на таком маленьком участке вопросики, в конфликте Россия - Украина отношение погибших военный /мирный и в Газе раз в 100 отличается.
Если с воздуха лупят по городам, то ПВО для их защиты тоже надо ставить там, не думаешь?
И раз уж ты решил проводить аналогию с Хамасом: я, возможно, где-то что-то пропустил, но когда и где произошло вторжение украинских боевиков в РФ с убийством 1400 человек и захватом пары сотен заложников? И когда это Украина официально объявляла о цели полного уничтожения РФ? Когда это официальный представитель Украины заявлял, подобно Марзуку, что защита гражданского населения не является обязанностью Украины?
А насчет в 100 раз отличаются: ты откуда знаешь? Сколько, по-твоему, погибло мирных украинцев с начала СВО?
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