Станислав Поздняков: «ОКР никогда не занимался бойкотом Игр, мы поддерживаем участие россиян на соревнованиях, но исключительно на равных условиях»
Станислав Поздняков заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр.
«Олимпийский комитет России никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях.
К сожалению, Париж-2024 не может предоставить равных условий для российских олимпийцев, возникает вопрос – почему?
Но мы, ОКР, никогда не пойдем по пути бойкота, будем поддерживать российских спортсменов.
Но подчеркиваем, что условия МОК нелегитимные, несправедливые и неприемлемые», – заявил Поздняков.
И раз уж ты решил проводить аналогию с Хамасом: я, возможно, где-то что-то пропустил, но когда и где произошло вторжение украинских боевиков в РФ с убийством 1400 человек и захватом пары сотен заложников? И когда это Украина официально объявляла о цели полного уничтожения РФ? Когда это официальный представитель Украины заявлял, подобно Марзуку, что защита гражданского населения не является обязанностью Украины?
А насчет в 100 раз отличаются: ты откуда знаешь? Сколько, по-твоему, погибло мирных украинцев с начала СВО?