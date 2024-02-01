WADA: «Вопросы, касающиеся качества юридической защиты Валиевой, задавайте ее представителям»

В WADA не стали комментировать качество защиты Камилы Валиевой в CAS.

29 января Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе в декабре 2021 года был найден триметазидин.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли ранее объяснил, почему фигуристка получила максимальное наказание.

«Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия», – сказал Ниггли.

«Вопросы, касающиеся качества юридической защиты спортсменки, пожалуйста, задавайте ее представителям», – ответили в пресс-службе WADA на просьбу прокомментировать высказывания гендиректора организации.

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