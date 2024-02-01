WADA: «Вопросы, касающиеся качества юридической защиты Валиевой, задавайте ее представителям»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание дисквалификации Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

В WADA не стали комментировать качество защиты Камилы Валиевой в CAS.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе в декабре 2021 года был найден триметазидин.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли ранее объяснил, почему фигуристка получила максимальное наказание.

«Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия», – сказал Ниггли.

«Вопросы, касающиеся качества юридической защиты спортсменки, пожалуйста, задавайте ее представителям», – ответили в пресс-службе WADA на просьбу прокомментировать высказывания гендиректора организации. 

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27 комментариев
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Журналистам проще дозвониться в WADA чем дождаться ответов от собственной федерации )))))
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Так у нее по ходу не было никаких представителей, все друг на друга валят и просят что-то объяснить.
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А они не в курсе...
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Юридическая школа Эльмана Пашаева живет, развивается и выходит на международный уровень!
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Ответ Дружба11
Девочку слили, Тутберидзе -гражданка США вся в шоколаде и тоже изображает "жертву" и "не понимание"-на процесс с объяснениями не явилась, юристов не мониторила, проигнорила защиту своей несовершеннолетней спортсменки (за 2 года достаточно было несколько часов времени проверить готовность защиты и доказательств,оценить действия и стратегию юристов), ФФКР и ОКР винят англосаксов,русофобов и т.д.... На сборников всем плевать. Штаб Тутберидзе даже НЕ ИЗВИНИЛСЯ перед Сборниками и из тренерами,лишившимися золота... Все Хорошо прекрасная Маркиза.
То есть тренер будет оценивать стратегию и действия юристов? А заливщик льда будет тренировать фигуристов…
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Кто подтягивал горе юристов, сколько попили бабла на них, было ли лицо от ФФКР или ОКР-ответственное за организацию защиты Ками не известность.
За несовершеннолетнюю спортсменку отвечает Тренер и Мама-они в первую очередь должны были мониторить юридическое сопровождение и иметь полное понимание=о подготовке к процессу и сбору доказательств, стратегии защиты.
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По сути, потратили огромные (наверняка) деньги впустую, с тем же успехом, судя по результату, могли и вовсе адвокатов не нанимать, итог все равно один.
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ВАДА молодцы!!!Кого наняли...они наоборот только Валиеву завалили.Им наверное дополнительно за это доплатили. Не слышно ответов НОК.ФФК россии,Мин.спорта России.Они ведь главные защитники России.Те кто хотел чтобы Валиеву признали виновной своего добились.ВВП подумай кто у нас у руля спорта стоит.
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Ответ Дружба11
Кто подтягивал горе юристов, сколько попили бабла на них, было ли лицо от ФФКР или ОКР-ответственное за организацию защиты Ками не известность. За несовершеннолетнюю спортсменку отвечает Тренер и Мама-они в первую очередь должны были мониторить юридическое сопровождение и иметь полное понимание=о подготовке к процессу и сбору доказательств, стратегии защиты.
То что девочку без пробы в обе программы командника поставили, по этому поводу нет у вас вопросов?
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Ответ Ебздрогыч
Из рубрики "бабы еще нарожают" - Тутберидзе новых натренирует!
да конечно,одной самой великой и одаренной девочкой больше одной меньше.В следующем году будет новая самая великая и одаренная,кто там по очереди.
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А кто их нанял? федра наверное.
Хотя Вада " первоисточник заразы ".
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Даже в WADA уже позвонили, пока ФФКР затаилась. Ждем комментариев от МОК и ISU, потом USADA и по списочку.

Пожалуй, прокомментируют все, но ФФКР промолчит.
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вообще всех интересует вопрос что ж принимала Валиева из "разрешенного", где могла быть загрязнена субстанция. Но Этери такими секретами не поделится. А потому девчонку просто слили.
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Кто пригласил этих юристов, тот должен подать в отставку.
Где ТАТ и Рудковская со своими гневными речами?
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Качество налицо. Зря деньги потратили.
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Из рубрики "бабы еще нарожают" - Тутберидзе новых натренирует!
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Источник субстанции в Кремле, это безо всяких адвокатов должно быть понятно.
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Девочку слили, Тутберидзе -гражданка США вся в шоколаде и тоже изображает "жертву" и "не понимание"-на процесс с объяснениями не явилась, юристов не мониторила, проигнорила защиту своей несовершеннолетней спортсменки (за 2 года достаточно было несколько часов времени проверить готовность защиты и доказательств,оценить действия и стратегию юристов), ФФКР и ОКР винят англосаксов,русофобов и т.д....
На сборников всем плевать.
Штаб Тутберидзе даже НЕ ИЗВИНИЛСЯ перед Сборниками и из тренерами,лишившимися золота...
Все Хорошо прекрасная Маркиза.
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Вчера вечером уже был этот комментарий WADA.Решили не напрягаться, или мы должны его заучить наизусть? Контрольная по нему будет?
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Кстати, кто-нибудь знает где можно почитать обзоры автора блога "Медвежий угол" (на sports видимо блог закрыт)? Помню видел там разные юридические обзоры как раз на тему допинга и судов.
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Во всей этой дикой ситуации мне непонятно вот что: почему изначально не заявили о версии, что вещество могло попасть к ней через БАД ? Это же первое, что приходит в голову. Они говорят, что надо было сказать быстро и не было времени придумать, поэтому и сказали про деда (такое и в бреду не придумать). Так почему не предположил ни тренеры, ни сама Валиева, что это вещество могло попасть через загрязненные витамины? Ведь это же можно расследовать, выйти на поставщиков, изучить партии... странно
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Ответ olvl
Комментарий скрыт
Вада сделала это для того, чтобы не дать европке замёрзнуть. Сейчас греются тёплым шквалистым ветром с востока
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Ответ Алеся Ткаченко
да конечно,одной самой великой и одаренной девочкой больше одной меньше.В следующем году будет новая самая великая и одаренная,кто там по очереди.
Марго.
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Ответ Ебздрогыч
Из рубрики "бабы еще нарожают" - Тутберидзе новых натренирует!
Из других школ уже понабирала.
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Логично. ВАДА не адвокатская контора.
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