WADA использовало в доказательствах по делу Валиевой интервью Тутберидзе Познеру
WADA использовало в своих доказательствах интервью Тутберидзе Владимиру Познеру.
Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.
Этери Тутберидзе дала интервью Владимиру Познеру в апреле 2019 года.
«В интервью в 2019 году госпожа Тутберидзе подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы и что после того, как мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, «пришлось искать что-то новое».
Триметазидин и мельдоний обладают похожими свойствами», – говорится в документе.
А заливает, что ничего не контролирует, не знает и вообще она не при делах))
То есть с одной стороны профессионалы рыли и обосновывали свою точку зрения, а с другой фирма, которая не работала по таким делам и не предоставила ни рецепты, ни самого дедушку на заседаниях. Фотку десерта клубничного хоть присылали?
А вот, что этот довод приняла Вада, дичайший позор. Дело будет пересмотрено.
Очередная ложь вада. Не знают они ничего про мельдоний(милдронат) его не исследовали на Западе. Во вторых мельдоний пьют от студента до пенсионерки как витамин, а то что нашли у валиевой конкретно сердечный препарат.
Свое расследование провело и РУСАДА, в том числе и в отношении Этери Тутберидзе, но нарушений тоже не нашли.
Госпожа Тутберидзе заявила, что никак не контролирует и не следит за тем, какие препараты принимают ее спортсмены - якобы она вообще не в курсе всего этого. Что же получается - в 2019 году следила и искала замену мельдонию, а в 2022 уже нет?
И детский сад тут только в том, как глупо врет тренер.
Зато я 2 года молчала. Так молчала, что какое интервью не возьми....есть к чему прикапаться.
Она как раз и говорила, что надо следить какие препараты запрещены . ТМЗ запрещён .
И если у Валиевой за столь короткий срок обнаружено 60 разрешённых препаратов, то видимо она по другому не могла тренироваться и соревноваться , значит была больна, но имела талант к ФК и ее поддерживали таким образом врачи .