WADA использовало в доказательствах по делу Валиевой интервью Тутберидзе Познеру

WADA использовало в своих доказательствах интервью Тутберидзе Владимиру Познеру.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу о нарушении антидопинговых правил .

дала интервью в апреле 2019 года.

«В интервью в 2019 году госпожа Тутберидзе подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы и что после того, как мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, «пришлось искать что-то новое».

Триметазидин и мельдоний обладают похожими свойствами», – говорится в документе.