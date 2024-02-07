WADA использовало в доказательствах по делу Валиевой интервью Тутберидзе Познеру

Теги сборная России допинг WADA женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

WADA использовало в своих доказательствах интервью Тутберидзе Владимиру Познеру.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

Этери Тутберидзе дала интервью Владимиру Познеру в апреле 2019 года. 

«В интервью в 2019 году госпожа Тутберидзе подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы и что после того, как мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, «пришлось искать что-то новое».

Триметазидин и мельдоний обладают похожими свойствами», – говорится в документе. 

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот так вот. Сразу видно, очень мощно готовились
+41
-1
+40
Тутберидзе в ранних интервью много о чем нехорошем с гордостью рассказывала, о чем сейчас, скорее всего, промолчала бы. Так же в 2014-ом году она с гордостью рассказывала Урганту, как морила голодом Липницкую
+43
-4
+39
Как все таки важно иногда не говорить лишнего,что может быть использовано против тебя
+32
-1
+31
Ну вот, я тоже сразу про это интервью вспомнила.

А заливает, что ничего не контролирует, не знает и вообще она не при делах))
+25
-2
+23
Ответ pavrinas
Ну вот, я тоже сразу про это интервью вспомнила. А заливает, что ничего не контролирует, не знает и вообще она не при делах))
Это детский сад какой-то. ЭТ говорила про запрещённые препараты? Нет. Она, напротив, сказала, что, как только запретили, престали давать запрещённое. А разрешённые препараты принимают все без исключения спортсмены высокого уровня. Без этого невозможно поддерживать форму. ВАДА просто иезуитская организация, судя по их якобы доказательствам вины.
+22
-7
+15
В письме РУСАДЕ Этери сообщила, что не следит за тем, что принимают спортсменки. Зря с Познером откровенничала, получается. Некрасиво врать антидопинговому агентству
+18
-3
+15
Как же так? Она же совсем не в курсе того, что употребляют спортсмены? Или..?
+13
0
+13
Пётр Ручников («Ручечник»): "Языком метут, как метлой машут".
+9
0
+9
Странно, что слова Шаботовой и Насти Губановой не привязали.

То есть с одной стороны профессионалы рыли и обосновывали свою точку зрения, а с другой фирма, которая не работала по таким делам и не предоставила ни рецепты, ни самого дедушку на заседаниях. Фотку десерта клубничного хоть присылали?
+10
-2
+8
Ответ Призрачный триксель
Как все таки важно иногда не говорить лишнего,что может быть использовано против тебя
А что она такого сказала Познеру.
А вот, что этот довод приняла Вада, дичайший позор. Дело будет пересмотрено.
+12
-5
+7
Ответ Призрачный триксель
Как все таки важно иногда не говорить лишнего,что может быть использовано против тебя
А что она сказала что дает триметадизин?))
Очередная ложь вада. Не знают они ничего про мельдоний(милдронат) его не исследовали на Западе. Во вторых мельдоний пьют от студента до пенсионерки как витамин, а то что нашли у валиевой конкретно сердечный препарат.
+20
-14
+6
Лучше жевать, чем говорить.
+6
0
+6
⚡ CAS: МВД России по запросу РУСАДА провело проверку окружения Валиевой и не установило факта склонения или использования запрещенных веществ.

Свое расследование провело и РУСАДА, в том числе и в отношении Этери Тутберидзе, но нарушений тоже не нашли.
+7
-1
+6
На мельдонии сидел весь российский спорт, поэтому его и запретили. А тренерам надо меньше в интервью о таблетках говорить, лучше будет.
+5
0
+5
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Это детский сад какой-то. ЭТ говорила про запрещённые препараты? Нет. Она, напротив, сказала, что, как только запретили, престали давать запрещённое. А разрешённые препараты принимают все без исключения спортсмены высокого уровня. Без этого невозможно поддерживать форму. ВАДА просто иезуитская организация, судя по их якобы доказательствам вины.
Откуда она знает, что там запретили-не запретили, если на днях она сказала, что не контролирует таблетки, выписываемых врачами?
+6
-1
+5
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Это детский сад какой-то. ЭТ говорила про запрещённые препараты? Нет. Она, напротив, сказала, что, как только запретили, престали давать запрещённое. А разрешённые препараты принимают все без исключения спортсмены высокого уровня. Без этого невозможно поддерживать форму. ВАДА просто иезуитская организация, судя по их якобы доказательствам вины.
Где я написала, что она говорила про поиск новой запрещенки? Где опровергала тот факт, что все спортсмены принимают что-то разрешенное? Не выдумывайте, пожалуйста, и читайте, что написано.

Госпожа Тутберидзе заявила, что никак не контролирует и не следит за тем, какие препараты принимают ее спортсмены - якобы она вообще не в курсе всего этого. Что же получается - в 2019 году следила и искала замену мельдонию, а в 2022 уже нет?

И детский сад тут только в том, как глупо врет тренер.
+7
-2
+5
Ответ Lale Ganbarova
Тутберидзе в ранних интервью много о чем нехорошем с гордостью рассказывала, о чем сейчас, скорее всего, промолчала бы. Так же в 2014-ом году она с гордостью рассказывала Урганту, как морила голодом Липницкую
Ну стала ведущей «Больших девочек» через 10 лет
+5
0
+5
А интервью Слуцкому пропустили?
+4
0
+4
Фигня все это,причину они бы все равно нашли бы.
+4
0
+4
ВАДА совсем что ли? Она про запрещенку что ли говорила?
+9
-5
+4
Тудберидзе срочно уволить с позором
+6
-2
+4
ну прям как сайт спорст... тут тоже вырвут какую-нибудь фигню из интервью и в заголовок... начинаешь смотреть интервью и смысл совсем другой...
+4
-1
+3
Какой умный тренер, ничего не скажешь
Зато я 2 года молчала. Так молчала, что какое интервью не возьми....есть к чему прикапаться.
+3
0
+3
Ответ Ирэна Айларова
А что она сказала что дает триметадизин?)) Очередная ложь вада. Не знают они ничего про мельдоний(милдронат) его не исследовали на Западе. Во вторых мельдоний пьют от студента до пенсионерки как витамин, а то что нашли у валиевой конкретно сердечный препарат.
Мельдоний показан после 18 лет, а у Тутберидзе одни малолетки-школьницы, там нет студенток
+3
0
+3
Американский аналог мельдония можно, а наш дешевле и его нельзя. Всё что нужно знать чью фармокологию крышует ВАДА
+4
-1
+3
Действительно ЭГТ говорила такое Познеру, но она как раз удивлялась , как некоторые спортсмены и тренеры не могут перестроиться и если вещество запрещено, надо переходить на другое и оперативно.Но вопрос- то был задан в другом разрезе .И речь шла о разрешённых препаратах .
Она как раз и говорила, что надо следить какие препараты запрещены . ТМЗ запрещён .
И если у Валиевой за столь короткий срок обнаружено 60 разрешённых препаратов, то видимо она по другому не могла тренироваться и соревноваться , значит была больна, но имела талант к ФК и ее поддерживали таким образом врачи .
+3
0
+3
Болтун- находка для шпиона.
+4
-1
+3
триметазидин вообще-то был запрещен на два года раньше, чем мельдоний. А Тутберидзе, естественно, имела в виду, что они будут искать что-то разрешенное. ВАДА просто торжественно плюнула на элементарный здравый смысл и логику.
+5
-2
+3
Ответ Александр Иванов
И? ТМЗ - это не "что-то новое", а давно запрещенный фуфломицин. Очевидно, что Тутберидзе говорила про что-то незапрещенное.
Кому очевидно? Тутберидзе сказала про альтернативу Мильдронату, которую они ищут. У Валиевой нашли именно такой препарат.
+4
-1
+3
Ответ Dmona1
Это всё, что они могли предъявить? Мда.. Ох не зря амеры своего судью засунули в CAS. Обвинения на коленке просто написаны. Всё больше убеждаюсь, что будут опять пересмотрены медали и золото нам вернут.
Нет ..не все.Еще две положительные пробы Камилы
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий