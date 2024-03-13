Дмитрий Губерниев: «Аргументы в деле Валиевой – это рубрика «Хоть стой, хоть падай». Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Губерниев считает, что защиту в деле Валиевой нужно было строить по-другому.

«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой – это же рубрика «Хоть стой, хоть падай».

Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому.

А у нас это часто все на авось, или часто на людей плюем: это русская традиция, которая восходит еще со времен царей», – сказал Дмитрий Губерниев.

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда

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18 комментариев
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Честно выдумала дедушку
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Ну тут логично, кто против Валиевой - тот против Путина, русофоб и иноагент.
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Так и судьи тоже думают что она честная.Правда откуда у этой честной допинг взялся,так никто и не понял.
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Как мне нравятся все эти безличностные возвратные формы. Правила нарушеНЫ. Все хорошие, честные и чистые девочки-мальчики-дяденьки-тетеньки-дедушки( :) ), только вот правила, ай-яй-яй, нарушены, ну что же они такие нехорошие правила, что нарушены, давайте не нарушайтесь, правила, девочки-мальчики то у нас хорошие.
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Как юрист напишу: недопустимо было позволить Камиле защищать себя саму и не подготовить заранее позицию по делу. Почему функционеры ФФККР не озаботились привлечением тех же юристов, которые норвежских лыжниц защищали?
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Не правила нарушены, а в пробе спртсменки обнаружен запрещенный препарат. А как защита была построена ...., так у Камилы есть мама, человек взрослый и не первый день в международных стартах сопровождает дочь. Раз вместе с Камилой версию поддерживали, значит согласны с ней были.
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Ответ Dragon10
В каждой бочке затычка всплыло
Пока комментарий каждого человека , которого больше 5 человек знает на спортсе не появится , про Валиеву тема не закроется
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