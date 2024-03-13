Дмитрий Губерниев: «Аргументы в деле Валиевой – это рубрика «Хоть стой, хоть падай». Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены»

Губерниев считает, что защиту в деле Валиевой нужно было строить по-другому.

«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой – это же рубрика «Хоть стой, хоть падай».

Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому.

А у нас это часто все на авось, или часто на людей плюем: это русская традиция, которая восходит еще со времен царей», – сказал .

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда