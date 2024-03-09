Гуменник, Игнатов, Самсонов, Мозалев, Тарасова и Морозов, Шанаева и Дрозд, Худайбердиева и Базин остались без наград на турнире «Русский вызов»
Стало известно, кто из фигуристов остался без наград на турнире «Русский вызов».
По итогам турнира были вручены призы за первое, второе и третье место, а также дополнительные призы от судей, приз зрительских симпатий и приз от СМИ.
Не получили наград:
- Петр Гуменник (номер на тему русского авангарда под этюд №12 Александра Скрябина);
- Макар Игнатов (номер в образе Николая Гоголя под саундтрек к сериалу «Гоголь»);
- Андрей Мозалев (номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек»);
- Даниил Самсонов (номер, посвященный маме, под кавер на песню Олега Газманова «Мама»);
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов (номер, посвященный Олегу Протопопову и Людмиле Белоусовой, под «Грезы любви» Ференца Листа);
- Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (номер под музыку из «Служебного романа» в образах героев фильма);
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (номер под «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука).
Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова – за доброту и душевность, Алиева – за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове»
Если уж задумывается турнир с таким "громким названием", ну неужели нельзя потратить чуть больше времени и усилий на его подготовку? Почему нельзя провести его, например, хотя бы в апреле, чтоб у всех желающих было достаточно времени на продумку идеи и работу над номером? Почему нельзя сделать нормальное судейство, чтоб не было так стыдно на это смотреть? Если это тупо распил денег и поощрение нужных фигуристов, так может и название этому шоу другое дать и не освещать ЭТО с таким пафосом?
Выбрать номер Медведевой, с падением и совершенно не подготовленный, сделанный на коленке, и не выбрать Петра?? Жюри просто растерялись, и тыкали наугад
Также обидно за еще 6 человек: Игнатов (его Гоголь шикарен), Тарасова/ Морозов, Гуменник (писали же, что жюри не оценят глубину искусства), Худабердиева/Базин, Мозалев, Шанаева/Дрозд были не настолько плохи, чтобы им ничего не вручать или , по крайней мере, не хуже других. В следующем году нужно менять тему, иначе будут самоповторы и одно и тоже, столько тем не найдешь, она узка для фигурки на несколько сезонов.
Вместо награждения всех они все отдали Синицыной и еще бы насовали, если бы не запретили, эйфория какая-то. Мне же показалось, что она не дожала.
Годовщина блокады делает свое дело.
Победа Ягудина вообще без комментариев, что он такое сделал и кому , что его каждый раз так поощряют?!
Туктамышева настолько понравилась, что ей хотели все дать? Может, подарок на др Мишину? Не знаю
Медведева повти ничего не делала, каталась без идеи, просто ехала
Куда там делась Тарасова к концу трансляции?
Потому что, у большинства номера были абсолютно проходные!
Во-вторых, очень обидно за Петю, там реально была идея и что то не банальное…
Ну, и в-третьих, Ягудин победитель?! Ну зачем.. просто зачем….
Но почему фанаты за него не проголосовали.
Прокат Пети был явно интереснее Кагановской с Некрасовым, при всем уважении.
Самсонов выполнил свою миссию, не думаю что ему важны были призы.
Стася с атаманшей лишняя, Медведева, которая вообще никакой программы не показала, а просто упала под музыку - нет.
Безруков отвратительно себя вёл, ещё и в Диминой программе каким-то образом алкоголика увидел.
Много скучных конъюнктурных программ.
вполне оправдал свое название
Больше нечего сказать...
Хотя бы заранее позаботились о том,чтобы не дублировать спортсменов в наградах, от кому - то ещё досталось бы что - то...
Безруков со своими видениями образов клеймит ребят, это вообще - то не театральный конкурс и не собственный театр!!!
Даником восхищались, Аней восхищались,хорошо,хоть про неё вспомнили в самом конце.
Повезло,хоть Кимин заметил Чиризано, тоже бы остались без всего.
На фоне большинства номеров абсолютно непонятно,в чём могло быть несоответствие Стаси и Горелкиных???
Гуменника,Игнатову и Шанаеву очень жаль, одни из лучших номеров,в тч и по катанию...
То тут - бесспорно - просто уровень дно.