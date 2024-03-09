Гуменник, Игнатов, Самсонов, Мозалев, Тарасова и Морозов, Шанаева и Дрозд, Худайбердиева и Базин остались без наград на турнире «Русский вызов»

Стало известно, кто из фигуристов остался без наград на турнире «Русский вызов».

По итогам турнира были вручены призы за первое, второе и третье место, а также дополнительные призы от судей, приз зрительских симпатий и приз от СМИ.

Не получили наград:

(номер на тему русского авангарда под этюд №12 Александра Скрябина);

(номер в образе Николая Гоголя под саундтрек к сериалу «Гоголь»);

(номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек»);

(номер, посвященный маме, под кавер на песню Олега Газманова «Мама»);

и Владимир Морозов (номер, посвященный Олегу Протопопову и Людмиле Белоусовой, под «Грезы любви» Ференца Листа);

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (номер под музыку из «Служебного романа» в образах героев фильма);

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (номер под «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука).

Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова – за доброту и душевность, Алиева – за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове»