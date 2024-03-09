Гуменник, Игнатов, Самсонов, Мозалев, Тарасова и Морозов, Шанаева и Дрозд, Худайбердиева и Базин остались без наград на турнире «Русский вызов»

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Стало известно, кто из фигуристов остался без наград на турнире «Русский вызов».

По итогам турнира были вручены призы за первое, второе и третье место, а также дополнительные призы от судей, приз зрительских симпатий и приз от СМИ.

Не получили наград:

  • Петр Гуменник (номер на тему русского авангарда под этюд №12 Александра Скрябина);
  • Макар Игнатов (номер в образе Николая Гоголя под саундтрек к сериалу «Гоголь»);
  • Андрей Мозалев (номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек»);
  • Даниил Самсонов (номер, посвященный маме, под кавер на песню Олега Газманова «Мама»);
  • Евгения Тарасова и Владимир Морозов (номер, посвященный Олегу Протопопову и Людмиле Белоусовой, под «Грезы любви» Ференца Листа);
  • Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (номер под музыку из «Служебного романа» в образах героев фильма);
  • Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (номер под «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука).

Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова – за доброту и душевность, Алиева – за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове»

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28 комментариев
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То что сегодня выдал первый канал это просто позорное пятно на нашем фигурном катании. Смотрела фоном, потому что иначе смотреть на это просто не возможно. Судейство просто какое-то унижение для спортсменов, судьи словно лошадей на рынке выбирали😑
Если уж задумывается турнир с таким "громким названием", ну неужели нельзя потратить чуть больше времени и усилий на его подготовку? Почему нельзя провести его, например, хотя бы в апреле, чтоб у всех желающих было достаточно времени на продумку идеи и работу над номером? Почему нельзя сделать нормальное судейство, чтоб не было так стыдно на это смотреть? Если это тупо распил денег и поощрение нужных фигуристов, так может и название этому шоу другое дать и не освещать ЭТО с таким пафосом?
+32
-1
+31
Жаль ребят, их номера ничем не хуже тех, что были отмечены этим позорным жюри
+17
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+16
Хочется отметить зрителей в юбилейном, которые своим гулом выражали мнение адекватных болельщиков! Вы молодцы!!! Слушать судей было физически больно. Ну зачем опять в жюри люди, которые по слогам фамилии участников читают? Это такой особый вид унижения ?
+15
0
+15
Желаю ребятам не расстраиваться, им просто не повезло
Выбрать номер Медведевой, с падением и совершенно не подготовленный, сделанный на коленке, и не выбрать Петра?? Жюри просто растерялись, и тыкали наугад
+11
-1
+10
Турнир закрывать. Ни один адекватный любитель фигурного катания более не купит на него билет. Абсолютный провал организаторов
+8
-1
+7
Непростительно не наградить номер про маму Самсонова.
Также обидно за еще 6 человек: Игнатов (его Гоголь шикарен), Тарасова/ Морозов, Гуменник (писали же, что жюри не оценят глубину искусства), Худабердиева/Базин, Мозалев, Шанаева/Дрозд были не настолько плохи, чтобы им ничего не вручать или , по крайней мере, не хуже других. В следующем году нужно менять тему, иначе будут самоповторы и одно и тоже, столько тем не найдешь, она узка для фигурки на несколько сезонов.
Вместо награждения всех они все отдали Синицыной и еще бы насовали, если бы не запретили, эйфория какая-то. Мне же показалось, что она не дожала.
Годовщина блокады делает свое дело.
Победа Ягудина вообще без комментариев, что он такое сделал и кому , что его каждый раз так поощряют?!
Туктамышева настолько понравилась, что ей хотели все дать? Может, подарок на др Мишину? Не знаю
Медведева повти ничего не делала, каталась без идеи, просто ехала
Куда там делась Тарасова к концу трансляции?
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Во-первых, я даже не знаю, что там было у Стаси и у Горелкиных, чтобы их не допустили!!!
Потому что, у большинства номера были абсолютно проходные!
Во-вторых, очень обидно за Петю, там реально была идея и что то не банальное…
Ну, и в-третьих, Ягудин победитель?! Ну зачем.. просто зачем….
+7
0
+7
Жаль конечно, что Петю забыли. Это проблема тех, кто выступает в начале.
Но почему фанаты за него не проголосовали.
Прокат Пети был явно интереснее Кагановской с Некрасовым, при всем уважении.
+8
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+7
Самсонов.....по мне так он втрой после Синицыной должен был быть!
+9
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+6
Ребята, кто был в зале, расскажите, что там кричали? В конце трансляции были слышны крики, но непонятно, что говорили. Немного слышен был гул зрителей в некоторых местах. В общем хочется узнать от очевидцев, что происходило в Юбилейном
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Елизавета Шанаева и Павел Дрозд - этих тупо забыли, потому что выступали вначале.

Самсонов выполнил свою миссию, не думаю что ему важны были призы.
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Ответ Ann P
Непростительно не наградить номер про маму Самсонова. Также обидно за еще 6 человек: Игнатов (его Гоголь шикарен), Тарасова/ Морозов, Гуменник (писали же, что жюри не оценят глубину искусства), Худабердиева/Базин, Мозалев, Шанаева/Дрозд были не настолько плохи, чтобы им ничего не вручать или , по крайней мере, не хуже других. В следующем году нужно менять тему, иначе будут самоповторы и одно и тоже, столько тем не найдешь, она узка для фигурки на несколько сезонов. Вместо награждения всех они все отдали Синицыной и еще бы насовали, если бы не запретили, эйфория какая-то. Мне же показалось, что она не дожала. Годовщина блокады делает свое дело. Победа Ягудина вообще без комментариев, что он такое сделал и кому , что его каждый раз так поощряют?! Туктамышева настолько понравилась, что ей хотели все дать? Может, подарок на др Мишину? Не знаю Медведева повти ничего не делала, каталась без идеи, просто ехала Куда там делась Тарасова к концу трансляции?
Надо вообще этот турнир отменять, извините, но что бы получать такие призовые все же надо стараться, а тут просто так раздали и опять по непонятному принципу.
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То есть абсолютно никакие одинаковые постановки СК, СБ и ДШ в призах, а оригинальная программа Пети - нет. Давление на слезы Муры в призах, а Дани, которого тоже упрекали, что давит на тему мамы - нет.
Стася с атаманшей лишняя, Медведева, которая вообще никакой программы не показала, а просто упала под музыку - нет.
Безруков отвратительно себя вёл, ещё и в Диминой программе каким-то образом алкоголика увидел.
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Всё таки оценки надо выставлять по ходу действия. И кучи разных номинаций придумали, как раз, чтобы всех поощрить, а не пихать одним и тем же.
Много скучных конъюнктурных программ.
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вызов всем здравомыслящим?
вполне оправдал свое название
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И еще! Приз зрительских симпатий кагановской?!
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Просто позор!!!
Больше нечего сказать...
Хотя бы заранее позаботились о том,чтобы не дублировать спортсменов в наградах, от кому - то ещё досталось бы что - то...
Безруков со своими видениями образов клеймит ребят, это вообще - то не театральный конкурс и не собственный театр!!!
Даником восхищались, Аней восхищались,хорошо,хоть про неё вспомнили в самом конце.
Повезло,хоть Кимин заметил Чиризано, тоже бы остались без всего.
На фоне большинства номеров абсолютно непонятно,в чём могло быть несоответствие Стаси и Горелкиных???
Гуменника,Игнатову и Шанаеву очень жаль, одни из лучших номеров,в тч и по катанию...
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Почему кому- то по несколько призов вручили,а кому -то ничего.Почему Сигалова нарушила правила вручения призов.Если ей хочется нарушать правила,пусть из своего личного кармана деньги платит.После этого зрелища настроение надолго испорчено.
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Самый большой провал года - Сихарулидзе. Человек превратился в такое же болото, каким и было ФФККР, а ведь на него надеялись
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Это какой-то позор.
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У Гуменника был самый умный номер. И вот результат. На КПК прижали оценками, теперь это. Мешает уважаемым людям?
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Жалко ХБ и ШД, их номера мне едва ли не больше всех понравились.
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Если КПК в этом году был спорный, но интересный.
То тут - бесспорно - просто уровень дно.
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Ответ nina1212
Желаю ребятам не расстраиваться, им просто не повезло Выбрать номер Медведевой, с падением и совершенно не подготовленный, сделанный на коленке, и не выбрать Петра?? Жюри просто растерялись, и тыкали наугад
Мы просто сами привыкли обманываться: если в судьях сидят якобы деятели искусств, то они по достоинству оценят искусство. Нет! В судьях сидит со своими званиями номенклатура, которая только может раздавать призы по указке свыше.
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Бедный ушастик Мозалев!
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Спортс. Смените уже фото Самсонову. Ну дите на фото совсем. А парню 18 лет уже ))
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Ответ Matilda17
Хочется отметить зрителей в юбилейном, которые своим гулом выражали мнение адекватных болельщиков! Вы молодцы!!! Слушать судей было физически больно. Ну зачем опять в жюри люди, которые по слогам фамилии участников читают? Это такой особый вид унижения ?
плюсы кончились, поддерживаю так!!!
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Ответ Ann P
Непростительно не наградить номер про маму Самсонова. Также обидно за еще 6 человек: Игнатов (его Гоголь шикарен), Тарасова/ Морозов, Гуменник (писали же, что жюри не оценят глубину искусства), Худабердиева/Базин, Мозалев, Шанаева/Дрозд были не настолько плохи, чтобы им ничего не вручать или , по крайней мере, не хуже других. В следующем году нужно менять тему, иначе будут самоповторы и одно и тоже, столько тем не найдешь, она узка для фигурки на несколько сезонов. Вместо награждения всех они все отдали Синицыной и еще бы насовали, если бы не запретили, эйфория какая-то. Мне же показалось, что она не дожала. Годовщина блокады делает свое дело. Победа Ягудина вообще без комментариев, что он такое сделал и кому , что его каждый раз так поощряют?! Туктамышева настолько понравилась, что ей хотели все дать? Может, подарок на др Мишину? Не знаю Медведева повти ничего не делала, каталась без идеи, просто ехала Куда там делась Тарасова к концу трансляции?
Вот Самсонова как раз правильно не наградили. Дешевая манипуляция
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