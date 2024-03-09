Оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов»: Ягудин набрал 12 баллов, Туктамышева – 10. По трое судей поставили их на первое место
Объявлены оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов» по фигурному катанию.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Санкт-Петербург
Итоговое положение
1. Алексей Ягудин – 12 баллов
2. Елизавета Туктамышева – 10
3. Ксения Синицына – 4
3. Оксана Домнина – Максим Шабалин – 4
3. Мария Петрова – Алексей Тихонов – 4
6. Марк Кондратюк – 2
Оценки жюри:
Егор Дружинин: Ягудин (3 балла), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).
Виктория Исакова: Ягудин (3), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).
Ким Кимин: Ягудин (3), Синицына (2), Софья Муравьева (1).
Аида Гарифуллина: Туктамышева (3), Мишина и Галлямов (2), Медведева (1).
Сергей Безруков: Туктамышева (3), Ягудин (2), Домнина и Шабалин (1).
Алла Сигалова: Домнина и Шабалин (3), Синицына (2), Туктамышева (1).
Борис Эйфман: Туктамышева (3), Синицина и Кацалапов (2), Алексей Ягудин (1).
А призы турнира в соло выиграла Ксюша Синицына, с чем я ее и поздравляю. Не каждый сможет так пронзительно и искренне откатать номер на такую сложную тему и Ксюша была великолепна в этом номере
Лиза молодец, но не на второе место её номер накатан
Разочарована турниром. В том году все набросились на Загитову, когда та (а потом и все остальные участники) высказались на тему судейства. Но в этом раз судейство просто в 1000 раз кринжовей
Напомнило как год назад - в разгар СВО - Аня Щербакова выбрала тему Штирлица - тоже не оставила судьям выбора.
Дочка у них подрастает просто потрясающая! Будущая звезда одиночного катания! Полине на новые коньки!!))))