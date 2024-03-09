Оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов»: Ягудин набрал 12 баллов, Туктамышева – 10. По трое судей поставили их на первое место

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Объявлены оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов» по фигурному катанию.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Санкт-Петербург

Итоговое положение

1. Алексей Ягудин – 12 баллов

2. Елизавета Туктамышева – 10

3. Ксения Синицына – 4

3. Оксана Домнина – Максим Шабалин – 4

3. Мария Петрова – Алексей Тихонов – 4

6. Марк Кондратюк – 2

Оценки жюри:

Егор Дружинин: Ягудин (3 балла), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).

Виктория Исакова: Ягудин (3), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).

Ким Кимин:  Ягудин (3), Синицына (2), Софья Муравьева (1).

Аида Гарифуллина: Туктамышева (3), Мишина и Галлямов (2), Медведева (1).

Сергей Безруков: Туктамышева (3), Ягудин (2), Домнина и Шабалин (1).

Алла Сигалова: Домнина и Шабалин (3), Синицына (2), Туктамышева (1).

Борис Эйфман: Туктамышева (3), Синицина и Кацалапов (2), Алексей Ягудин (1).

31 комментарий
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В прошлом году Алексей действительно победил. В этом нет. Призы раздали друзьям и знакомым, к сожалению.
+29
-2
+27
Выражение лица Галлямова на фоне головы Транькова - ну очень говорящее👌
+21
-1
+20
Хуже чем ЛП. Церемония награждения один большой кринж. Сезон закрылся очень неудачно
+19
-2
+17
По всем остальным призам и комментариям видно, насколько по-разному смотрели судьи на номера. И это нормально, у каждого свой вкус. А вот то, что Ягудину и Туктамышевой дружно накидали первых мест - это похоже на договорняк. Как и то, что Тарасова-Морозов и Самсонов не получили ни одного приза от судей. Меня это очень и очень удивило, что их никто не отметил.
А призы турнира в соло выиграла Ксюша Синицына, с чем я ее и поздравляю. Не каждый сможет так пронзительно и искренне откатать номер на такую сложную тему и Ксюша была великолепна в этом номере
+11
0
+11
Неприятно такое подсушивание Ягудину
+10
-1
+9
Ответ Галина Щетина
Выражение лица Галлямова на фоне головы Транькова - ну очень говорящее👌
Молодец, Саша! Он выразил мнение всех!!!!
+9
-1
+8
Ягудин в любовниках у Черносвитовой, или да что уж там, может у Эрнста? за что такие привелегии? прочитал стишок.
+12
-5
+7
Ответ imaxim
Хуже чем ЛП. Церемония награждения один большой кринж. Сезон закрылся очень неудачно
Вот это Вы точно заметили! Сезон закрылся провально, даже скандально и не красиво! Провал Когана! Провал Сихарулидзе! Провал ФФКР! Угрохали хороший проект!
+5
0
+5
Интересно было бы, чтобы прямо тут на спортсе запустили голосование, чтобы посмотреть кто реально больше всех зрителям понравился
+7
-2
+5
Ответ Irina037
Неприятно такое подсушивание Ягудину
Ягудину самому, по моему не удобно и стыдно и не весело! в прошлом году была яркая победа, а сейчас за стихотворение....Более, чем странно!
+6
-1
+5
Эйфман и в том году Туктамышеву тянул
Лиза молодец, но не на второе место её номер накатан

Разочарована турниром. В том году все набросились на Загитову, когда та (а потом и все остальные участники) высказались на тему судейства. Но в этом раз судейство просто в 1000 раз кринжовей
+4
0
+4
По мне Синицына должна была быть первой. Тукта вторая, Фролова третья.
+9
-6
+3
Ответ Другой мир
Да там всем все написали, что кому и сколько! Некоторые вообще впервые видят фигуристов, никого не знают.
а та мадам вообще скопировала список) эта вообще как? чтобы вся тройка совпала.
+3
0
+3
Ответ Danila BGR
Такое чувство, что судьи знают фигуристов, которые 10-25 лет назад катались.
Из "старичков" Тихонов-Петрова действительно тронули. Домнина-Шабалин уже приелась эта песня у Авербуха и эти костюмы-робы. От первого места Ягудина - шок. Это за гранью всяких приличий.
+3
0
+3
Такое чувство, что судьи знают фигуристов, которые 10-25 лет назад катались.
+4
-1
+3
Хоть Ксюшу отметили по достоинству за такой проникновенный и драматичный номер. Что касается Ягудина и Туктика, то уже многие отметили, кто, почему и для чего это делает. С таким судейством и оценками от судей на следующий год желание участвовать в таком шоу отпадёт у многих.
+3
-1
+2
Ответ ретроградный меркурий
По всем остальным призам и комментариям видно, насколько по-разному смотрели судьи на номера. И это нормально, у каждого свой вкус. А вот то, что Ягудину и Туктамышевой дружно накидали первых мест - это похоже на договорняк. Как и то, что Тарасова-Морозов и Самсонов не получили ни одного приза от судей. Меня это очень и очень удивило, что их никто не отметил. А призы турнира в соло выиграла Ксюша Синицына, с чем я ее и поздравляю. Не каждый сможет так пронзительно и искренне откатать номер на такую сложную тему и Ксюша была великолепна в этом номере
да за Ксюшу очень рад она реально талант, я на повторе смотрел даже через экран она передала образ.
+2
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+2
Ответ Нурсултан Хамзаев
первая тройка судей явно боты первого канала
Да там всем все написали, что кому и сколько! Некоторые вообще впервые видят фигуристов, никого не знают.
+2
0
+2
Раз Ксюша взяла такую тему, то все должно соответствовать. НЕЛЬЗЯ катать такую тему, с СИНИМ МАНИКЮРОМ. Если бы, это заметила Сигалова, никогда бы не дала приз. Это я говорю, как неслучайный человек. Все должно строго соответствовать образу, а я вижу на экране синие глянцевые ногти🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️и я уже ничему НЕ ВЕРЮ!!!!
+4
-2
+2
Ответ ретроградный меркурий
По всем остальным призам и комментариям видно, насколько по-разному смотрели судьи на номера. И это нормально, у каждого свой вкус. А вот то, что Ягудину и Туктамышевой дружно накидали первых мест - это похоже на договорняк. Как и то, что Тарасова-Морозов и Самсонов не получили ни одного приза от судей. Меня это очень и очень удивило, что их никто не отметил. А призы турнира в соло выиграла Ксюша Синицына, с чем я ее и поздравляю. Не каждый сможет так пронзительно и искренне откатать номер на такую сложную тему и Ксюша была великолепна в этом номере
Да, Тарасова-Морозов прекрасно откатали. Очень странно, что ни в одной номинации их не было.
+3
-1
+2
мне поразило что не дали не однин из 13(или сколько) призов Самсонову посетил он своё выступление маме очень понравился!
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Ответ Mekonga
Интересно было бы, чтобы прямо тут на спортсе запустили голосование, чтобы посмотреть кто реально больше всех зрителям понравился
А они скрыли голосование даже за зрительские симпатии.Не видно было за кого сколько прроголосовало .
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Ответ Другой мир
Молодец, Саша! Он выразил мнение всех!!!!
Конечно обидно, что молодых мастеров задвинули совсем. Миши сегодня были очень хороши. Из веселых номеров - The best. И образ и техника
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Синичка умница - выбрала самую душещипательную тему для местной публики! Сразу понял что в тройке она точно будет, могло ли быть иначе? Выступала бы последней - могла бы и выиграть!
Напомнило как год назад - в разгар СВО - Аня Щербакова выбрала тему Штирлица - тоже не оставила судьям выбора.
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Ответ Mekonga
Интересно было бы, чтобы прямо тут на спортсе запустили голосование, чтобы посмотреть кто реально больше всех зрителям понравился
судя по комментариям никто не понравился Кого бы не поставили на пьедестал, всех бы осудили)
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Ответ Другой мир
Вот это Вы точно заметили! Сезон закрылся провально, даже скандально и не красиво! Провал Когана! Провал Сихарулидзе! Провал ФФКР! Угрохали хороший проект!
по задумке - хорош, а по исполнению - полное г!
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Тихонов и Петрова такой простой и незатейливый номер показали для третьего места! На костюмы, кажется, особо не тратились - взяли то, что валялось на антресолях)))) даже какой-то судья подметил их кринжовость))
Дочка у них подрастает просто потрясающая! Будущая звезда одиночного катания! Полине на новые коньки!!))))
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Доказательство того насколько в судьях сидят бездарные оторванные от реальной жизни и своего народа люди
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Ответ наталья Головченко
Раз Ксюша взяла такую тему, то все должно соответствовать. НЕЛЬЗЯ катать такую тему, с СИНИМ МАНИКЮРОМ. Если бы, это заметила Сигалова, никогда бы не дала приз. Это я говорю, как неслучайный человек. Все должно строго соответствовать образу, а я вижу на экране синие глянцевые ногти🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️и я уже ничему НЕ ВЕРЮ!!!!
Я с вами согласна, причем, что стоило просто одеть перчатки. Сигалова не могла это Не видеть!
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