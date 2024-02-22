Винер о Валиевой рядом с Путиным на «Играх Будущего»: «Поддержку со стороны такого великого человека, как наш президент, трудно переоценить»

Винер высказалась о присутствии Валиевой на церемонии открытия «Игр Будущего».

посетила церемонию открытия фиджитал-турнира « », которая прошла 21 февраля в Казани. Фигуристка заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Такая поддержка со стороны президента нашей страны играет огромное значение для Камилы Валиевой.

Мои дети Дина и Арина Аверины были в таком же положении, когда у Дины отобрали золотую медаль Олимпийских игр в Токио. На глазах всего мира и без всякой причины.

После Олимпиады нас встречали на Красной площади много людей, и все устроили им очень теплую встречу. Это огромная поддержка, благодаря ей они не закончили и на протяжении двух лет еще тренируются.

Такую поддержку со стороны руководителя нашей великой страны трудно переоценить. Со стороны такого великого человека, как президент нашей страны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики .

Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с Путиным