Винер о Валиевой рядом с Путиным на «Играх Будущего»: «Поддержку со стороны такого великого человека, как наш президент, трудно переоценить»

Теги сборная России Владимир Путин Ирина Винер женское катание Политика Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Винер высказалась о присутствии Валиевой на церемонии открытия «Игр Будущего».

Камила Валиева посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла 21 февраля в Казани. Фигуристка заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным. 

«Такая поддержка со стороны президента нашей страны играет огромное значение для Камилы Валиевой.

Мои дети Дина и Арина Аверины были в таком же положении, когда у Дины отобрали золотую медаль Олимпийских игр в Токио. На глазах всего мира и без всякой причины.

После Олимпиады нас встречали на Красной площади много людей, и все устроили им очень теплую встречу. Это огромная поддержка, благодаря ей они не закончили и на протяжении двух лет еще тренируются.

Такую поддержку со стороны руководителя нашей великой страны трудно переоценить. Со стороны такого великого человека, как президент нашей страны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с Путиным

45 комментариев
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Кто-нибудь хоть скажет слова поддержки пяти спортсменам, которые из-за Валиевой золото Олимпиады потеряли ? Как будто их вообще не существует, одна Валиева в медиа.
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Поддержку в суде бы...Но нет, не наш метод. Лучше пусть рядом посидит
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Всякие Винеры очень хитры и абсолютно безпринципны - ради своей выгоды назовут великим любого и оближут со всех сторон.
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Ответ Bartez1986
Поддержку в суде бы...Но нет, не наш метод. Лучше пусть рядом посидит
Деду бы самому не загреметь)
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А в чем поддержка заключается? Путину явно по хрену вся эта бодяга. Приехал, открыл игры. Завтра других дел по горло. О какой Камиле речь?
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Всё правильно, она слишком переоценена. И поддержка и спортсменка
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Ответ Олег Кузнецов
Кто-нибудь хоть скажет слова поддержки пяти спортсменам, которые из-за Валиевой золото Олимпиады потеряли ? Как будто их вообще не существует, одна Валиева в медиа.
Он в Белгород то не приехал ни разу, чтоб попросить прощения у семей, а тут какие-то спортсмены.
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Ответ Большой Влад
Поддерживает спортсменов, денацификацию и освобождение западных регионов.
Я просил объяснить "внятно", а не "ватно"...
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Не будет Тупина - не будет и России! (с)
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Ответ Макгрэди номер 1
Я могу. Он был президентом самой большой в мире страны, когда ты ещё в папиной письке сперматозоидом сидел и останется им ровно столько, сколько сам захочет.
Значит, Горбачёв и Ельцин тоже великие люди, гигант мысли?))
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Ответ Viks
Всякие Винеры очень хитры и абсолютно безпринципны - ради своей выгоды назовут великим любого и оближут со всех сторон.
Камиле есть у кого пройти повышение квалификации по лизоблюдству 😏
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Какие пёрышки, какой носок!
И верно ангельский быть должен голосок🤪
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Ответ Олег Кузнецов
Кто-нибудь хоть скажет слова поддержки пяти спортсменам, которые из-за Валиевой золото Олимпиады потеряли ? Как будто их вообще не существует, одна Валиева в медиа.
Похоже им рты олимпийскими плюшками закрыли. Как бы не стали они еще хором Валиевой КУ делать по отмашке.
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Ответ Авл Агерий
Похоже на провокацию фсбэшников. Вычисляют врагов народа на сайте.
А враги народа, это кто? И главное, они сейчас с вами в одной комнате?
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В чём заключается величие этого человека, кто-то сможет внятно объяснить???
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Ответ Большой Влад
Я уверен, что Алина и Щ думали, что после того, как Валиева исчезла с поля зрения на два года, настал, наконец, их момент выйти из тени Валиевой и засиять. Однако через три недели шикарная Валиева возвращается и на этот раз в качестве почетного гостя Владимира Владимировича. Пока Алина и Щ живут прошлым, рассказывая о достижениях 2-6-летней давности, шикарная Валиева движется вперед по жизни, посещая мероприятия с Президентом нашей страны. Молодец, Камила.
Алина и Аня настоящие чемпионки ОИ, без всяких билбордов и примесей. И без президента любые мероприятия и соревнования посещают. А у вас только с президентом, иначе могут не пустить.
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Этот "великий" человек в каком месте был, пока сочиняли отмазки адвокаты, которые к спорту вообще не имеет отношения?! Эти сокральные символы перед выборами уже заколебали...
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Ответ Мистер Уайт
Так-то Аверину засудили, никто ничего у неё не отбирал. А Валиева дедушкины кайфы ела.
Да никто Аверину не засуживал. На что выступила, то и получила.
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Ответ Илья Савчук
Этот "великий" человек в каком месте был, пока сочиняли отмазки адвокаты, которые к спорту вообще не имеет отношения?! Эти сокральные символы перед выборами уже заколебали...
Да и не должен он заниматься составлением отмазок для спортсмена.
В моменты неудач он никогда рядом и не находится. Он только с победителями.
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"ах, какого человека... " 😏
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Фарс может стать страшнее трагедии...
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Мамка знает толк в поддержке.
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Трудно переоценить, легко потерять (ВК)
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Хоть кто-то выскажет иную точку зрения?? Яна, на тебя вся надежда😄
Комментаторы на спортсе. Работают не покладая рук 🤣
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Хоть кто-то выскажет иную точку зрения?? Яна, на тебя вся надежда😄
Яна? Яна против Путина никогда не пойдёт. Естественно, пока он президент.
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Почему слово "великий" всего два раза (про Путина и про страну)? Мало, надо больше.
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" Правильной дорогой идете товарищи!"
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Даже Ленин привстал, чтобы встреча была ещё теплее
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фря лондонская
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Ахахаха
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