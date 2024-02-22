Винер о Валиевой рядом с Путиным на «Играх Будущего»: «Поддержку со стороны такого великого человека, как наш президент, трудно переоценить»
Винер высказалась о присутствии Валиевой на церемонии открытия «Игр Будущего».
Камила Валиева посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла 21 февраля в Казани. Фигуристка заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.
«Такая поддержка со стороны президента нашей страны играет огромное значение для Камилы Валиевой.
Мои дети Дина и Арина Аверины были в таком же положении, когда у Дины отобрали золотую медаль Олимпийских игр в Токио. На глазах всего мира и без всякой причины.
После Олимпиады нас встречали на Красной площади много людей, и все устроили им очень теплую встречу. Это огромная поддержка, благодаря ей они не закончили и на протяжении двух лет еще тренируются.
Такую поддержку со стороны руководителя нашей великой страны трудно переоценить. Со стороны такого великого человека, как президент нашей страны», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с Путиным
И верно ангельский быть должен голосок🤪
В моменты неудач он никогда рядом и не находится. Он только с победителями.