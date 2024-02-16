Гендиректор ФФКР: «Информацию, собирается ли Валиева вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось»

Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган выступил с заявлением после дисквалификации Камилы Валиевой.

«ФФККР не может комментировать намерения Камилы, она не является стороной процесса и не была вовлечена в судебную часть. Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», – заявил .

«Могу вас заверить, что ФФККР находится в постоянном контакте и со спортсменкой, и с ее мамой, и с Российским антидопинговым агентством ( ), и с юристами, и со всеми профильными инстанциями, с которыми мы должны работать.

Мы уже делали официальное заявление от федерации, повторяю еще раз: наши юристы работают с материалами, комментарии ради комментария ни я, ни (исполняющий полномочия президента ФФККР) Антон Тариэльевич ( ) давать не собираемся.

Во главе угла стоит защита прав интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки. Будем держать вас в курсе и уведомим, когда появятся официальные материалы.

Несколько удивлен подходом некоторых наших журналистов, которые пытаются каким-то образом забыть о том, что мы с вами говорим о несовершеннолетней девушке, несовершеннолетней спортсменке. является защищенным лицом, так как она несовершеннолетняя – была тогда (в момент сдачи положительной допинг-пробы), остается и сейчас.

Возможно, по каким-то своим соображениям журналисты комментируют происходящее налево и направо, не обращая на это внимания, но я, как генеральный директор ФФККР, да и как человек, поступить так не могу. Не имею на это права», – цитирует Когана «Р-Спорт».