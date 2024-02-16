Гендиректор ФФКР: «Информацию, собирается ли Валиева вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось»

Теги сборная России допинг Антон Сихарулидзе ФФКР РУСАДА женское катание дисквалификации Александр Коган Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган выступил с заявлением после дисквалификации Камилы Валиевой.

«ФФККР не может комментировать намерения Камилы, она не является стороной процесса и не была вовлечена в судебную часть. Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», – заявил Александр Коган

«Могу вас заверить, что ФФККР находится в постоянном контакте и со спортсменкой, и с ее мамой, и с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и с юристами, и со всеми профильными инстанциями, с которыми мы должны работать.

Мы уже делали официальное заявление от федерации, повторяю еще раз: наши юристы работают с материалами, комментарии ради комментария ни я, ни (исполняющий полномочия президента ФФККР) Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) давать не собираемся.

Во главе угла стоит защита прав интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки. Будем держать вас в курсе и уведомим, когда появятся официальные материалы.

Несколько удивлен подходом некоторых наших журналистов, которые пытаются каким-то образом забыть о том, что мы с вами говорим о несовершеннолетней девушке, несовершеннолетней спортсменке. Камила Валиева является защищенным лицом, так как она несовершеннолетняя – была тогда (в момент сдачи положительной допинг-пробы), остается и сейчас.

Возможно, по каким-то своим соображениям журналисты комментируют происходящее налево и направо, не обращая на это внимания, но я, как генеральный директор ФФККР, да и как человек, поступить так не могу. Не имею на это права», – цитирует Когана «Р-Спорт». 

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12 комментариев
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А что сделали вы, что бы она вернулась ? Скорее все , что бы она не вернулась.
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Во главе угла стоит защита прав интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки. Мы уже увидели как вы защищаете интересы несовершеннолетние .
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Ну понятно.Обнародовали в заключении по Валиевой такое что не понравилось федре.И Валиева тут не при чем.
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При чём тут частная жизнь, если у Когана спрашивают про фигуристку, которую дисквалифицировали? Можно хоть раз внятно рассказать, что можно и что нельзя Валиевой? К концу сезона юристы осилят 150 страниц?
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Могу вас заверить, что ФФККР находится в постоянном контакте и со спортсменкой, и с ее мамой, и с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и с юристами, и со всеми профильными инстанциями, с которыми мы должны работать

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А дедушка вышел из чата, так получается?
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Коган, ты не в совке, чтобы молчать как партизан о насущных вопросах. Когда эти старцы уже уйдут на покой и освободят место прогрессивным руководителям.
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Во главе угла стоит защита прав интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки. Мы уже увидели как вы защищаете интересы несовершеннолетние .
Через пару месяцев Кимила станет совершеннолетней . А пока изучают документы. и работают на все 4 стороны.
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Ответ Katerina Sunny
При чём тут частная жизнь, если у Когана спрашивают про фигуристку, которую дисквалифицировали? Можно хоть раз внятно рассказать, что можно и что нельзя Валиевой? К концу сезона юристы осилят 150 страниц?
Скорее концу срока
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