Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой и Карякина покажут в 26 странах

Теги сборная России Сергей Карякин женское катание Денис Мацуев Камила Валиева кино Shaman Фигурное катание

Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой покажут в 26 странах.

Об этом сообщает Россотрудничество.

Премьера фильма, созданного телеканалом RT, состоялась 8 декабря в Москве.

В ближайшие дни документальную ленту планируется показать в Китае, Аргентине, Венгрии, Беларуси, Египте, Эфиопии, Малайзии и других странах.

«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.

В съемках фильма помимо Камилы Валиевой принимали участие шахматист Сергей Карякин, пианист Денис Мацуев, актер Егор Бероев и певец Ярослав Дронов (Shaman).

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53 комментария
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Валиевой в новостях больше, чем в олимпийский сезон. Это уже какое-то сумасшествие. Остановитесь хоть немного, у даже оставшихся болельщиков начинает развиваться стойкое отвращение к ней.
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-3
+70
А фильм "Спасибо, родной" будет?
+51
-3
+48
В Эфиопии примкнут к телевизорам, улицы опустеют, преступности ноль...
+39
-3
+36
Вся королевская сРать: Карякин, Шаман и Валиева )
+25
-4
+21
Ответ Potapson
А фильм "Спасибо, родной" будет?
15 марта
+18
-1
+17
Галлямов, Мишина, Кацалаповы, Кондратюк в курсе, кому они должны "спасибо, родная" сказать"? 😄
+16
0
+16
Ответ Mextech
Комментарий скрыт
А зачем запрещать? ну покажут на одном из сотни каналов или в захудалом кинотеатре. Какие проблемы?
+19
-3
+16
Как же уже она задолбала
+15
0
+15
Ответ Zybazy
15 марта
В полдень 17-го же
+15
-1
+14
В нехорошую компанию попала Камила, и похоже, что ей всё это нравится... Теперь ей выход оттуда закрыт, "дальше больше".
+17
-6
+11
К сожалению, Эритрея упустила эту возможность.
+12
-1
+11
"Премьера фильма, созданного телеканалом RT..." - все ясно-понятно, эти снимут.
+11
0
+11
Ответ Mextech
Комментарий скрыт
Ты уверен, что это задача президента (нормальной страны) - запрещать показы фильма? )) К тому же вряд ли это творение покажут по всей Аргентине широким прокатом. Будет показ в какой-нибудь будке при посольстве рф.
+8
0
+8
Ответ Анастасия Голубева
Валиевой в новостях больше, чем в олимпийский сезон. Это уже какое-то сумасшествие. Остановитесь хоть немного, у даже оставшихся болельщиков начинает развиваться стойкое отвращение к ней.
Для отвращения там Карякин.
+9
-2
+7
Ответ Сайтама
Галлямов, Мишина, Кацалаповы, Кондратюк в курсе, кому они должны "спасибо, родная" сказать"? 😄
Американская сборная скажет ей "спасибо родная", когда медали золотые получат за командник.
+7
0
+7
смешно
в своё время приходилось смотреть фильмы тарковского в маленьких клубах на 50+ человек, кто ж знал, что через 50 лет, это аукнется для цензоров во-власти, посольскими комнатами для демонстрации роликов госпропаганды "дружественным" гражданам недружественных стран...
+7
-1
+6
Ответ Железная Леди
Окуда у газеты такие деньги на съемки фильмов ?
"оттуда".
+8
-2
+6
Ответ Mextech
Для Запада (т.е. США) проблема конечно не в том что показ этого фильма несет мощный пропагандистский эффект, рекламируя Россию и Русский Мир. Для них проблема в том что это событие является знаковым. Фильм покажут в совершенно пророссийском Приднестровье, и в проамериканской Аргентине. Для них это настоящая Проблема. США позволяют себе даже попирающие международные правила гадости в сторону России, типа невыдачи виз российской делегации на собрания ООН. Для них что, проблема не делать такие подлости?
Да какой пропагандистский эффект несёт показ на кухне дома национальностей? Что ты бредишь.
Единственный эффект - внутри страны отчитаться, что на миллиард стран что-то показано, как и основная деятельность сейчас RT лишь для внутреннего пользования и отчётов.
+5
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Меня одного тошнит, От этого показного, насильно навязываемого патриотизма?
+5
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Расписание показов:

2 марта — Камбоджа (Пномпень)

4 марта — Вьетнам (Ханой), Сирия (Дамаск), Испания (Мадрид)

5 марта — Абхазия (Сухум), Кипр (Никосия), Беларусь (Минск), Узбекистан (Ташкент), Шри-Ланка (Коломбо)

6 марта — Аргентина (Буэнос-Айрес), Венгрия (Будапешт), Китай (Пекин)

7 марта — Беларусь (Гомель), Египет (Каир), Эфиопия (Аддис-Абеба), Малайзия (Куала-Лумпур), Замбия (Лусака)

9 марта — Азербайджан (Баку)

10 марта — Палестина (Вифлеем)

11 марта — Молдова (в Приднестровском государственном университете имени Тараса Шевченко)

13 марта — Замбия (Лусака), Буркина-Фасо (негосударственный Русский дом)

15 марта — Куба (Гавана)

17 марта — Турция (Анкара)

20 марта- Танзания (Дар-эс-Салам)

22 марта — Замбия (Лусака)

12 июня — Болгария (София), Монголия (Улан-Батор)
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Ответ Железная Леди
RT уже оплатили этот показ, раз такая точность. Только не понятно, где будет показ на каком канале ТВ или в кинотеатре.?
Да в каком-нибудь доме национальностей покажут, это традиционно для мелких документальных фильмов.
+4
0
+4
Окуда у газеты такие деньги на съемки фильмов ?
+6
-2
+4
Не хватило Рогозина, раненого...в их любимое место для полного спектора патриотического запоя.
+3
0
+3
Ответ Алексей Агеев
Ты уверен, что это задача президента (нормальной страны) - запрещать показы фильма? )) К тому же вряд ли это творение покажут по всей Аргентине широким прокатом. Будет показ в какой-нибудь будке при посольстве рф.
Это у него просто привычка, он без одобрения президента не может и шагу сделать видимо )
+3
0
+3
Ответ Potapson
А фильм "Спасибо, родной" будет?
Это же сериал. 17 марта новый сезон начинается
+4
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+3
Покажут в посольствах России на территориях этих стран, прикормленных журналистов пригласят...
+2
0
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Ответ Аля Иванова
Американская сборная скажет ей "спасибо родная", когда медали золотые получат за командник.
🔥🔥🔥
+3
-1
+2
фуфуфу, плохие личности
+2
0
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За деда и двор...
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позор
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