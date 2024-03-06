Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой и Карякина покажут в 26 странах
Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой покажут в 26 странах.
Об этом сообщает Россотрудничество.
Премьера фильма, созданного телеканалом RT, состоялась 8 декабря в Москве.
В ближайшие дни документальную ленту планируется показать в Китае, Аргентине, Венгрии, Беларуси, Египте, Эфиопии, Малайзии и других странах.
«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.
В съемках фильма помимо Камилы Валиевой принимали участие шахматист Сергей Карякин, пианист Денис Мацуев, актер Егор Бероев и певец Ярослав Дронов (Shaman).
в своё время приходилось смотреть фильмы тарковского в маленьких клубах на 50+ человек, кто ж знал, что через 50 лет, это аукнется для цензоров во-власти, посольскими комнатами для демонстрации роликов госпропаганды "дружественным" гражданам недружественных стран...
Единственный эффект - внутри страны отчитаться, что на миллиард стран что-то показано, как и основная деятельность сейчас RT лишь для внутреннего пользования и отчётов.
2 марта — Камбоджа (Пномпень)
4 марта — Вьетнам (Ханой), Сирия (Дамаск), Испания (Мадрид)
5 марта — Абхазия (Сухум), Кипр (Никосия), Беларусь (Минск), Узбекистан (Ташкент), Шри-Ланка (Коломбо)
6 марта — Аргентина (Буэнос-Айрес), Венгрия (Будапешт), Китай (Пекин)
7 марта — Беларусь (Гомель), Египет (Каир), Эфиопия (Аддис-Абеба), Малайзия (Куала-Лумпур), Замбия (Лусака)
9 марта — Азербайджан (Баку)
10 марта — Палестина (Вифлеем)
11 марта — Молдова (в Приднестровском государственном университете имени Тараса Шевченко)
13 марта — Замбия (Лусака), Буркина-Фасо (негосударственный Русский дом)
15 марта — Куба (Гавана)
17 марта — Турция (Анкара)
20 марта- Танзания (Дар-эс-Салам)
22 марта — Замбия (Лусака)
12 июня — Болгария (София), Монголия (Улан-Батор)