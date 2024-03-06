Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой и Карякина покажут в 26 странах

Документальный фильм «Спасибо, родная!» с участием Валиевой покажут в 26 странах.

Об этом сообщает Россотрудничество.

Премьера фильма, созданного телеканалом RT, состоялась 8 декабря в Москве.

В ближайшие дни документальную ленту планируется показать в Китае, Аргентине, Венгрии, Беларуси, Египте, Эфиопии, Малайзии и других странах.

«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.

В съемках фильма помимо Камилы Валиевой принимали участие шахматист Сергей Карякин, пианист Денис Мацуев, актер Егор Бероев и певец Ярослав Дронов (Shaman).