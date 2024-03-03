«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир

В эфир попали нецензурные слова Елизаветы Туктамышевой об Арсении Федотове.

выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.

В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).

«###, просто гений», – сказала после выступления Федотова.

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