«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание брань Арсений Федотов Кубок Первого канала по фигурному катанию контент Фигурное катание

В эфир попали нецензурные слова Елизаветы Туктамышевой об Арсении Федотове.

Федотов выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.

В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).

«###, просто гений», – сказала Туктамышева после выступления Федотова.

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86 комментариев
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Откройте букву Б! Назовете слово сразу или будете вращать барабан?
+81
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+79
Ответ swvk5xw7zr
ЛЯ!
И перед нами победитель капитал-шоу! Вы выиграли ааааааавтомобиль!
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Безотносительно этой фразы, Лиза на КПК моё главное разочарование. Я всегда за неё болела и защищала тут. И после случая с Которой на Финляндия Трофи, и после херачить в спорте за 50к, и после нога на ногу в КиКе. Но это лежание на жеребьёвке, «это всё», давай-давай и визги, когда ребята лирику катают. Очень обидно признавать, что многие были правы всё это время.
А мат, ну все матерятся практически. Тоже мне новость.
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Никогда никто из спортсменов и тренеров матом не ругался, и вот опять 😆
Эта сенсационная новость обязательно должна была появиться на спортсе 😆
+33
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+29
Ответ Antuash
Откройте букву Б! Назовете слово сразу или будете вращать барабан?
ЛЯ!
+29
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+28
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Употребление мата не имеет прямой корреляции с интеллектуальным уровнем, если чë)
Но насчёт Лизы оно и раньше было понятно, что это не тургеневская барышня. Тут в общем-то без сюрпризов)
+34
-6
+28
Лол, высокоинтеллектуальные фанаты Щербаковой что-то про Лизу пишут, позабыв что там напевала Аня в машине🤣
Моралисты😂
+43
-25
+18
Саша Бублик проник и в фигурное катание😆
+19
-3
+16
Из девушки деревню не вывести. Никогда.
+21
-7
+14
Ответ Syndycate
Лол, высокоинтеллектуальные фанаты Щербаковой что-то про Лизу пишут, позабыв что там напевала Аня в машине🤣 Моралисты😂
Можно подумать ЭТ всегда культурно выражается)
+18
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Бл... блестяще, блестяще Ван Дер Варт!
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Лев и Арсений - вундеркинды
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Ответ Montenegro Serbian
Употребление мата не имеет прямой корреляции с интеллектуальным уровнем, если чë) Но насчёт Лизы оно и раньше было понятно, что это не тургеневская барышня. Тут в общем-то без сюрпризов)
Лиза никогда из себя тургеневскую барышню не строила.
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Ответ kost68
я ж говорил - продавщица в сельском магазине по типажу. и лексикон подходящий
Зато не ханжа
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Ответ Sportsfan
Сравнили эфир и дружеские посиделки. Причем она не ругалась, она подпевала. Если ты не можешь контролировать свой мат, у тебя проблемы.
Все такие правильные, матом не ругаются, не лицемерят, не врут...
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Ответ Роман Лавриненко
Я хочу передать приветы!!.......
Сначала дарите подарки в музей капитал-шоу!!
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Всё таки сколько не живи в Питере,а интеллигентом не станешь,если внутри хабалка
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"Ухх, просто гений". Лишь бы раздуть скандал...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Мат к интеллекту никакого отношения не имеет. Я работала в коллективе, где было два доктора наук: так они такие обороты знали, которые не каждый простой мужик, работающий на стройке, знал)
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Ответ Montenegro Serbian
А что она она напевала?)
Кричала в машине, что любит большие *****)
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Арсений мне очень нравится, но Лев сегодня был лучше!!! Он первый должен быть...
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Ответ al
ну вырвалась, ну сказала - что такого и зачем раздувать?
Такое у себя на кухне можешь говорить, но не в эфире, где дети смотрят
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Ответ aleks007smol
Все такие правильные, матом не ругаются, не лицемерят, не врут...
Представьте, да. Не употребляют мат просто так в речи, особенно на публике. Мат использую только в крайне редких случаях, где он уместен и в личной беседе. Тех, кто не умеет общаться без мата при незнакомых людях или на публике, считаю быдлом.
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-8
+7
Ответ Antuash
Откройте букву Б! Назовете слово сразу или будете вращать барабан?
Я хочу передать приветы!!.......
+8
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+7
Ответ aleks007smol
У вас наверное в семье никто не выражается... Все в хиджабах и рясах ходят... Фу, аж блевать от вас захотелось, слишком правильная...
Представьте, что есть семьи, где не выражаются. А еще есть люди, которые знают, где мат уместен, а где неуместен. Боюсь представить ваше окружение, если для вас речь без мата немыслима.
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Я не услышала, это для слишком ушастых видимо…вырвалось, эмоции, бывает…
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Даниил наконец-то показал, что он может на пике формы. Обойти двух красных квадозавриков! Вот это было дааа!
+8
-2
+6
Ответ Antuash
Откройте букву Б! Назовете слово сразу или будете вращать барабан?
Шкатулки в студию)
+6
-1
+5
ну я в принципе с ней согласна)
+12
-7
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ну вырвалась, ну сказала - что такого и зачем раздувать?
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