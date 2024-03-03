«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир
В эфир попали нецензурные слова Елизаветы Туктамышевой об Арсении Федотове.
Федотов выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.
В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).
«###, просто гений», – сказала Туктамышева после выступления Федотова.
В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха
А мат, ну все матерятся практически. Тоже мне новость.
Эта сенсационная новость обязательно должна была появиться на спортсе 😆
Но насчёт Лизы оно и раньше было понятно, что это не тургеневская барышня. Тут в общем-то без сюрпризов)
Моралисты😂