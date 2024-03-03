Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации»

Теги сборная России Олимпийская сборная России фото Аделина Сотникова Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами молодежного фестиваля.

Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия «Гордость нации: фигуристы, растопившие лед и сердца» в рамках марафона «Знание.Первые».

Встреча состоится 4 марта в формате открытого диалога с участниками фестиваля.

Валиева представлена на сайте как «гордость нации», Кондратюк – как бронзовый призер Олимпийских игр, Сотникова – как олимпийская чемпионка, Медведева – как двукратный серебряный призер ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы. Из-за этого Россия переместилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022, где выступали Валиева и Кондратюк.

Скриншот с сайта фестиваля:

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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167 комментариев
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Не, ну "гордость нации" - это явный перебор
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Чемпионка мира среди юниоров на взгляд организаторов слишком мелко? Сотникова, Медведева и Кондратюк не гордость? Оксюморон.
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Зазеркалье - оно приходит незаметно, но наступает внезапно...
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Ненене, вы не навяжете нам, что с нашей нацией что-то не так, раз у нее такая гордость
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+28
Я по поводу Камилы испытываю только стыд! На мой любимый вид спорта навсегда легла тень допинга. И это уже не исправить. Причем неважно даже виновата она или нет - имеем дело только с фактами, и никакой гордостью там и не пахнет.
+50
-23
+27
А что эта девушка сделала такого, чтобы стать гордостью нации?
+32
-7
+25
Ответ Ольга Чернова
Комментарий скрыт
Гордость нации — это допингистка?
+25
-6
+19
Королевство кривых зеркал.
+25
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Ответ Анна Селькина
Не, ну "гордость нации" - это явный перебор
Они просто не знали, как ее подписать. Придумали это, но стало хуже
+23
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+16
Достояние страны, сокровище всей планеты земля. Девятое чудо света.
Как там говорил Маяковский? Понесем на руках и покажем Богу в свое оправдание ☝
+28
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+16
Очередное позорище Валиевой.

Вообще какоето сочуствие к ней пропало окончательно. Она уже не жеребёнок, достаточно взрослая и на все это подписывается сознательно.
+30
-14
+16
Запад ненавидим, но пишем только международные титулы.
Аделина четырёхкратная чемпионка России, Марк Чемпион России и Европу почему-то не написали.
Валиевой могли бы написать "серебряный призёр чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров", вместо этого опять вызывают негатив, ну какая гордость нации, так превозносить человека, из-за которого команда лишилась золота и тот же Марк рядом обозначен не чемпионом именно поэтому, человека с дисквалификацией, ну за гранью.
+21
-6
+15
Ответ Darya-yeNoor
Какой идиот сайт составлял. Во-первых ИСУ не убрало Валиеву из состава команды ОКР, они и не могут это сделать, т.к. участница командных соревнований не Валиева, а ОКР. ИСУ дисквалифицировало её баллы. По ИСУшному бронзовым призёром является команда ОКР, а значит и Валиева. В этом и весь абсурд ситуации. Золото значит нельзя- допинг, а бронзу- можно. Призёр ОИ- команда ОКР, включая Валиеву. Лишить её бронзы можно только дисквалом команды ОКР. Идиотская ситуация не основанная ни на каких правилах. Посему и на рассмотрении в суде. Во-вторых Россия обжаловала это решение ИСУ и посему идти каким-то составителям сайта в разрез с политикой партии не комильфо.
Валиева дисквалифицирована, её баллы анулированы, она не может быть бронзовым призёром
+17
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+11
Какое позорище. Допингистка - гордость нации, докатились. Кстати, никакой она не заслуженный мастер спорта. Звание даётся за победу на чемпионате мира или олимпиаде. Нет титула - нет звания
+27
-17
+10
Раньше очень любила Камилу как спортсменку, но сейчас все это превратилось в огромный фарс
То есть человек, дисквалифицированный за допинг «гордость нации», а двукратная чм, ЧЕ, фгп, ЧР, двукратная вице-чемпионка ОИ, а также победительница ючм и юфгп не гордость? Никогда не была поклонницей Сотниковой, но первая ОЧ в истории не гордость? Чемпион Европы и России не гордость?
Действительно, Камила по катанию мне нравится, но именно из-за ее дела наша команда осталась без золотых медалей, а то, что ее возвели в ранг национальной героини (с допинговым делом) ее полностью устраивает, она не маленький ребенок уже, ей через месяц 18 лет, она прекрасно все понимает и ее все устраивает, к большому сожалению
+21
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Кому как, а мне её очень не хватает.
+16
-7
+9
"Гордость нации" это сильно. Понимаю что это делается в пику Западу, но так можно далеко зайти, если конечно есть ещё куда идти...
+16
-7
+9
Если гордость взять в кавычки, сойдет
+15
-6
+9
Ответ Андрей Красин
Комментарий удален модератором
Медведева, как к ней ни относиться, свои титулы завоевала без допинга. И их весьма много. Допнгистке- позорищу нации подобное не приснится.
+13
-5
+8
Ответ Artemon1302
Я по поводу Камилы испытываю только стыд! На мой любимый вид спорта навсегда легла тень допинга. И это уже не исправить. Причем неважно даже виновата она или нет - имеем дело только с фактами, и никакой гордостью там и не пахнет.
И возрастной ценз из-за этой ситуации подняли, с 15 до 17 лет, что реально пройдёт и уже, не бесследно
+10
-3
+7
Ответ Ann P
Они просто не знали, как ее подписать. Придумали это, но стало хуже
написали бы чм по юниорам, этот титул у нее есть. для людей которые шарят за ФК Камилу не надо представлять, а остальным "гордость нации" только вопросы создает, почему наша гордость-допингистка
+7
0
+7
Т.е. чтобы стать гордостью нации надо есть допинг, лишить команду золота олимпиады, ну ну отличный пример для молодёжи))). Интересно, если бы не сво как бы они выкручивались
+16
-9
+7
А Промес тогда герой иностранного легиона
+9
-3
+6
Гордость нации... Какой нации, можно поинтересоваться? У нас в стране какой-то курс на верховенство и исключительность нации? И что это за математика, при которой Кондратюк – бронзовый призёр ОИ, но не гордость нации?
+12
-6
+6
Они уже стебуться такое ощущение
+6
-1
+5
Это вообще когда-нибудь закончится? Или число последователей "Камила наше всё" будет и дальше расти?
+6
-1
+5
Ответ asusp527
Развеялся как дым.
Вот да! Квадтулупа, сальхова и трикселя больше не видели. Вместо этого стандартные секвенции и сольные тройные тулупы в конце программы. Даже от ойлерных каскадов отказалась. Но ее фаны упорно продолжают нам вещать, что это лучшая фигуристка всех времен и народов
+6
-1
+5
Ответ Ann83
Королевство кривых зеркал.
"Минуту ещё, мой ветер не стих,
Мне нравится здесь, в королевстве Кривых..."
+5
-1
+4
страна считает гордостью нации того кто принимает допинг это уже маразм
+12
-8
+4
Ответ Юлия
А что эта девушка сделала такого, чтобы стать гордостью нации?
Подставила страну и команду на команднике олимпийском.
+9
-5
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