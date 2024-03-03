Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации»
Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами молодежного фестиваля.
Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия «Гордость нации: фигуристы, растопившие лед и сердца» в рамках марафона «Знание.Первые».
Встреча состоится 4 марта в формате открытого диалога с участниками фестиваля.
Валиева представлена на сайте как «гордость нации», Кондратюк – как бронзовый призер Олимпийских игр, Сотникова – как олимпийская чемпионка, Медведева – как двукратный серебряный призер ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы. Из-за этого Россия переместилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022, где выступали Валиева и Кондратюк.
Скриншот с сайта фестиваля:
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Как там говорил Маяковский? Понесем на руках и покажем Богу в свое оправдание ☝
Вообще какоето сочуствие к ней пропало окончательно. Она уже не жеребёнок, достаточно взрослая и на все это подписывается сознательно.
Аделина четырёхкратная чемпионка России, Марк Чемпион России и Европу почему-то не написали.
Валиевой могли бы написать "серебряный призёр чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров", вместо этого опять вызывают негатив, ну какая гордость нации, так превозносить человека, из-за которого команда лишилась золота и тот же Марк рядом обозначен не чемпионом именно поэтому, человека с дисквалификацией, ну за гранью.
То есть человек, дисквалифицированный за допинг «гордость нации», а двукратная чм, ЧЕ, фгп, ЧР, двукратная вице-чемпионка ОИ, а также победительница ючм и юфгп не гордость? Никогда не была поклонницей Сотниковой, но первая ОЧ в истории не гордость? Чемпион Европы и России не гордость?
Действительно, Камила по катанию мне нравится, но именно из-за ее дела наша команда осталась без золотых медалей, а то, что ее возвели в ранг национальной героини (с допинговым делом) ее полностью устраивает, она не маленький ребенок уже, ей через месяц 18 лет, она прекрасно все понимает и ее все устраивает, к большому сожалению
Мне нравится здесь, в королевстве Кривых..."