Олег Матыцин: «Ждем финальных рекомендаций МОК по участию наших спортсменов в Олимпиаде. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение»
Олег Матыцин заявил, что Минспорт и ОКР ждут финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета по участию россиян в Олимпиаде.
Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024.
— Что будет ключевым при выработке предложений, о которых сказал Левитин?
— Ключевым при принятии решения будет уважение наших спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, соблюдение базовых принципов олимпийской хартии.
Ждем финального решения МОК и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение, — заявил Матыцин.
- Разумеется - коленно-локтевая.