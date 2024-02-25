Олег Матыцин: «Ждем финальных рекомендаций МОК по участию наших спортсменов в Олимпиаде. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение»

Олег Матыцин заявил, что Минспорт и ОКР ждут финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета по участию россиян в Олимпиаде.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024.

— Что будет ключевым при выработке предложений, о которых сказал Левитин?

— Ключевым при принятии решения будет уважение наших спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, соблюдение базовых принципов олимпийской хартии.

Ждем финального решения и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с и спортивным сообществом примем решение, — заявил .