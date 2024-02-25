Олег Матыцин: «Ждем финальных рекомендаций МОК по участию наших спортсменов в Олимпиаде. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Матч ТВ Водные виды

Олег Матыцин заявил, что Минспорт и ОКР ждут финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета по участию россиян в Олимпиаде.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024.

— Что будет ключевым при выработке предложений, о которых сказал Левитин?

— Ключевым при принятии решения будет уважение наших спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, соблюдение базовых принципов олимпийской хартии.

Ждем финального решения МОК и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение, — заявил Матыцин

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11 комментариев
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Еще пару дней назад собирающихся ехать на олимпиаду называли предателями и даже про уголовный кодекс говорили. Но на Западе никто этого не заметил и приняли решение - нужно создать инфо шум, ехать чтобы выполнить заветы Тарасовой, как на войну
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Какие еще «финальные решения» они ждут ?
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- Товарищ Матыцин! А у Вас есть своя позиция?
- Разумеется - коленно-локтевая.
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Матыцин: «Ждем финальных рекомендаций МОК --- Никаких финальных решений МОК для минспорта не будет. МОК уже всё сказал.
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"Совместно"? Никаких решений вы не примете, промокашки.
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И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение, — заявил Матыцин. --- Какое решение вы можете принять? От ваших "решений" ничего не зависит.
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И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение, — заявил Матыцин. --- Вы просто тянете резину, как с делом Валиевой, в надежде, что само рассосётся. Не рассосётся!
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ОКР отстранили, а они продолжают ждать рекомендаций.
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