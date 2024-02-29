В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к Олимпиаде не появилось.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) ждут финальных рекомендаций МОК по участию россиян в Олимпийских играх-2024.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», – ответили в пресс-службе организации.

8 декабря 2023 года исполком МОК принял решение разрешить российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

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