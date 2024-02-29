В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к Олимпиаде не появилось.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) ждут финальных рекомендаций МОК по участию россиян в Олимпийских играх-2024.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», – ответили в пресс-службе организации.

8 декабря 2023 года исполком МОК принял решение разрешить российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия). 

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5 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тут главное под каким углом смотреть на рекомендации по допуску наших спортсменов.
Попробуй под тупым
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тут главное под каким углом смотреть на рекомендации по допуску наших спортсменов.
Под круглым
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Тут главное под каким углом смотреть на рекомендации по допуску наших спортсменов.
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МОК превратилась в помойку.
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