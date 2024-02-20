Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина занимается поиском тренеров. Думаю, она будет больше генеральным менеджером»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о работе Алины Загитовой над проектом школы.

Ранее стало известно, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

«Проект идет, хотим запустить этим годом, чтобы в течение года и построили объект, и запустилась школа. Алина занимается поиском тренеров, общаемся в рабочем формате, у нее есть наработки по некоторым ребятам, которые в перспективе готовы здесь работать со спортсменами. Она будет курировать, она пока не тренер, все-таки больше спортсменка.

Думаю, что она будет больше таким, как в хоккее говорят, general manager, генеральным менеджером, будет все равно их подбирать, их курировать, мониторить, ставить задачи.

Вчера она мне звонила, на связи постоянно. У нее есть команда ребят, которая тоже компетентна, проект вместе рисовали с точки зрения помещения и прочего. Есть наработки по специалистам, которые готовы здесь работать», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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24 комментария
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Я так понимаю там от школы одно название, ещё и генеральный менеджер сомнения внушает
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Просто интересно... Как можно ставить задачи другим, если ты через собственный рот не можешь нормально донести хоть какую-то мысль?
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Генеральный менеджер, который и посты в соцсети без ошибок написать не может..
+10
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Ответ Иван Иванов
Я думаю она будет почетным генеральным менеджером и почетным тренером.
она будет по чётным
+9
-3
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Ответ MikhaL
Просто интересно... Как можно ставить задачи другим, если ты через собственный рот не можешь нормально донести хоть какую-то мысль?
Боюсь,что там и мыслей никаких нету.
+8
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+4
Ни о чем. Игрушка для взрослого ребенка или я хз как это назвать
+5
-1
+4
Министр спорта государства Татарстана - пишите правильно !! По загитовски
+4
-1
+3
Ответ Vitezslav
Многого хотите!
По чётным неделям... или месяцам)
И дистанционно...
+3
-1
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Ответ Пол Ганарара:
она будет по чётным
Многого хотите!
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То есть Загитова будет светить лицом, а работать будут другие.
+2
0
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"курировать, мониторить, ставить задачи." Это точно про Алину?
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ГенерАЛИНАвый менеджер - это что-то типа свадебного генерала , ещё крепко стоящего на ногах . Но уже открывшего рот
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какие она может ставить задачи, что-то там мониторить, если у нее из достоинств только личико да фигура?
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Да назначьте ее сразу генеральным директором, председателем правления и сделайте главным акционером,,,,чего то мелочится
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Загитова теперь менеджер пхих)))
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Или потом?
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Скорее директором этой базы?
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