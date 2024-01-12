Тарасова о школе Загитовой: «Прекрасное дело. Будем надеяться, что Казань станет еще одной столицей фигурного катания в нашей стране»
Татьяна Тарасова рада, что в Казани появится школа фигурного катания Загитовой.
Сообщалось, что проект строительства школы планируют разработать к весне.
«Знаю, что Алина Загитова получила премию «Татарка года» за проект своей школы. Прекрасное дело – открытие школы. Радостно, что это будет школа олимпийской чемпионки.
Будем надеяться, что Казань станет еще одной столицей фигурного катания в нашей стране. Также будем надеяться, что Алина будет там работать и преподавать.
Сейчас она еще поработает на себя, будет давать мастер-классы. Но в будущем все получится. У нее прекрасный тренер и данные. У этой девочки все получится!» – сказала заслуженный тренер СССР.