Тарасова о школе Загитовой: «Прекрасное дело. Будем надеяться, что Казань станет еще одной столицей фигурного катания в нашей стране»

Татьяна Тарасова рада, что в Казани появится школа фигурного катания Загитовой.

Сообщалось, что проект строительства школы планируют разработать к весне.

«Знаю, что Алина Загитова получила премию «Татарка года» за проект своей школы. Прекрасное дело – открытие школы. Радостно, что это будет школа олимпийской чемпионки.

Будем надеяться, что Казань станет еще одной столицей фигурного катания в нашей стране. Также будем надеяться, что Алина будет там работать и преподавать.

Сейчас она еще поработает на себя, будет давать мастер-классы. Но в будущем все получится. У нее прекрасный тренер и данные. У этой девочки все получится!» – сказала заслуженный тренер СССР.