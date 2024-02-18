Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе. В прошлом сезоне они дважды побеждали
Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе.
Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли серебро на Спартакиаде в парном катании. В нынешнем сезоне они также были вторыми на чемпионате России. Оба турнира выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной.
В мае Бойкова и Козловский ушли от Москвиной в группу Этери Тутберидзе. До этого они побеждали на двух главных стартах сезона – чемпионате России и финале Гран-при страны.
А вообще прекрасно, что у нас есть в ФК две такие потрясающие пары.
Которые просто развалились в штабе ТН.
кто расслышал?из-за чего срыв то-повело Диму?
Я буду верить и надеяться что просто притирка со штабом,надеюсь не развалят им технику,хотя сегодня увидел что класс сохранился их-так что получается был поспешен в отчаянии,что пару развалили.Нет, катают очень классно,скоростно....
Дай Бог,чтобы все у них сложилось....
Вообще конкуренция это хорошо, чтобы никто не зазнавался и обе пары усердно работали.
Все, кто следит за ФК, и так в курсе результатов соревнований.
БК с тшт проиграли в сезоне два важных старта и это факт.
Все таки сейчас есть возможность работать на перспективу. Хотя если цель накинуть на штаб, то кому я объясняю.
Ну сделайте аналитику, давайте.