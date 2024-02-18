Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе. В прошлом сезоне они дважды побеждали

Теги сборная России Спартакиада чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли серебро на Спартакиаде в парном катании. В нынешнем сезоне они также были вторыми на чемпионате России. Оба турнира выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной.

В мае Бойкова и Козловский ушли от Москвиной в группу Этери Тутберидзе. До этого они побеждали на двух главных стартах сезона – чемпионате России и финале Гран-при страны.

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35 комментариев
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Несмотря на вторые места, Бойкова -Козловский, на мой взгляд, самая элегантная пара. Хотя МиГи сейчас и выступают объективно сильнее.
А вообще прекрасно, что у нас есть в ФК две такие потрясающие пары.
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Ребят подвела психология. От тренеров тут мало что зависит: они у Москвиной много проигрывали Мишиной и Галлямову.
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То есть до этого они в целом рвали Мишек? Они ведь не первый год уже в статусе второй пары, лол🤓
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А почему никто не делает аналитику пары Кадырова-Колесов?
Которые просто развалились в штабе ТН.
+21
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+8
БК такие трепетные, летающие. Они были прекрасны! Они улучшаются.
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Вы знаете на КП Спартакиада-я отчаялся, сегодня же на ПП увидел-нет-они очень сильны,не понял,что с поддержкой-она именно в данном варианте сложна была Ребятам для выступления?что то там Дима говорил Максу про нее в кике?
кто расслышал?из-за чего срыв то-повело Диму?
Я буду верить и надеяться что просто притирка со штабом,надеюсь не развалят им технику,хотя сегодня увидел что класс сохранился их-так что получается был поспешен в отчаянии,что пару развалили.Нет, катают очень классно,скоростно....
Дай Бог,чтобы все у них сложилось....
+13
-7
+6
Я далеко не поклонница ТШТ, но эта "чудо-аналитика" - просто нечто. Будто из суперстабильной пары сделали срывунов. У БК и раньше случались ошибки, на выбросах, в частности. Сейчас они прекрасны, форма чудесная, по поводу всех их текущих недочётов сделают выводы и будут над ними работать.
+19
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ТМ тоже бывало все старты проигрывали парам Москвиной. Что потом было на ОИ все помнят)
Вообще конкуренция это хорошо, чтобы никто не зазнавался и обе пары усердно работали.
+10
-4
+6
Ответ Дарья Виноградова
А почему никто не делает аналитику пары Кадырова-Колесов? Которые просто развалились в штабе ТН.
еще Кадырова Бальченко как встали в пару у Слюсаренко показывали нереальный прогресс, перешли к ТН, и...топтались по большому счету на месте
+6
-1
+5
Ответ Рита Стародубцева
Я далеко не поклонница ТШТ, но эта "чудо-аналитика" - просто нечто. Будто из суперстабильной пары сделали срывунов. У БК и раньше случались ошибки, на выбросах, в частности. Сейчас они прекрасны, форма чудесная, по поводу всех их текущих недочётов сделают выводы и будут над ними работать.
Какая тут "чудо-аналитика"? Никто ничего и не анализирует. Это просто факт по сезону.
+10
-5
+5
Ответ Kareglazaya
Ребят подвела психология. От тренеров тут мало что зависит: они у Москвиной много проигрывали Мишиной и Галлямову.
Но не срывали так часто в каждом соревновании
+7
-3
+4
Срывные, эмоциональные козлики всегда будут проигрывать железобетонным мишкам, в данном случае дело не в тренерском штабе, а в устойчивой психике и стальных нервах
+4
0
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БК улучшаются. Пока у ник идӗт привыкание к новому штабу. С нетерпением жду их в следующем сезоне.
+8
-4
+4
Будет повод и мотивация в следующем сезоне взять реванш у МиГов.
+5
-1
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Ответ Н.Ф.
А говорили, что за грибами к Этери переехали.
Значит, даже грибы не помогли.
+4
0
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А зачем это выносить отдельной новостью?
Все, кто следит за ФК, и так в курсе результатов соревнований.
+19
-16
+3
Прошлый сезон они ещё на багаже Москвиной катались. А теперь уже школа Тутберидзе.
+12
-9
+3
Ответ Wiley Fox
Зачем парникам идти к пальто? Зачем пальто парники?
Ей только деньги интересны.
+5
-3
+2
Ответ Алексей Авдохин
В прошлом сезоне в целом да
Ну не рвали, рвали это когда много впереди.
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
То есть до этого они в целом рвали Мишек? Они ведь не первый год уже в статусе второй пары, лол🤓
В прошлом сезоне в целом да
+2
-1
+1
Ответ Журэма
ТМ тоже бывало все старты проигрывали парам Москвиной. Что потом было на ОИ все помнят) Вообще конкуренция это хорошо, чтобы никто не зазнавался и обе пары усердно работали.
Олимпиада с ними уже была. Результаты помните?
+4
-3
+1
Ну и где те, кто в прошлом сезоне кричали, что ЭТ " сделала Москвину".
БК с тшт проиграли в сезоне два важных старта и это факт.
+5
-4
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Я тоже заметила нестабильность пары. А вы не думали, что срывы связаны с наработкой новых сложных элементов? Которые могут влиять на то, что есть. Нет?
Все таки сейчас есть возможность работать на перспективу. Хотя если цель накинуть на штаб, то кому я объясняю.
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ИМХО, конечно, но мне ,кажется, что ,, Бойкова и Козловский потеряли какой- то ,,драйв,, с переходом к Э.Т.! Да и , зрители, встав после проката ,,МИШЕК,, , проголосовали за верность ТРЕНЕРАМ!!! Люблю обе пары.
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Б.А и К.Д , они в нужный момент , своё возьмут.... Ещё рано, поддыттоживать... Машины очень тяжело катают и медленно... 😉
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Ответ Дарья Виноградова
А почему никто не делает аналитику пары Кадырова-Колесов? Которые просто развалились в штабе ТН.
Колесов завершил из-за травмы, которая требует длительного восстановления. В штабе ЭТ никто из за этого не завершал?
Ну сделайте аналитику, давайте.
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В этом сезоне проиграли, в следующем выиграют. Это спорт.
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Пусть спросят у Гогеновны причины такого провала. Ей с большого экрана виднее.
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Ответ Figure Skating
Пусть спросят у Гогеновны причины такого провала. Ей с большого экрана виднее.
Нет там провала.
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Зато в шоу поучаствуют!
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