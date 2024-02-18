Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе. В прошлом сезоне они дважды побеждали

Бойкова и Козловский проиграли оба главных старта после перехода к Тутберидзе.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли серебро на Спартакиаде в парном катании. В нынешнем сезоне они также были вторыми на чемпионате России. Оба турнира выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной.

В мае Бойкова и Козловский ушли от Москвиной в группу Этери Тутберидзе. До этого они побеждали на двух главных стартах сезона – чемпионате России и финале Гран-при страны.