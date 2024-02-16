Бобслеистка Сергеева о деле Валиевой: «Я на 500% уверена, что бедная Камила ни при чем. Сознательное употребление триметадизина – нелепость»

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Надежда Сергеева ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Бобслеистка Надежда Сергеева высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года после того, как у нее нашли триметазидин. Это же вещество было в допинг-пробе Сергеевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – CAS также признавал ее виновной в нарушении.

Но в итоге Сергеевой удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке, которую она получила от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). CAS оправдал бобслеистку.

«Я думаю, у этой девочки были профессиональные адвокаты. Но здесь существует презумпция виновности, спортсмен несет в любом случае ответственность, если запрещенное вещество попало каким-то образом в его организм. И если ты не нашел убедительные доказательства своей невиновности, то будешь обязательно наказан».

Я на 500% уверена, что бедная Камила Валиева совершенно ни при чем. Сознательное употребление триметадизина – нелепость. Даже в моем случае антидопинговые службы понимали абсурдность той ситуации, когда в моей пробе нашли это вещество в самой минимальной концентрации.

Поначалу меня многие поливали грязью, а как только удалось доказать мою невиновность, наступила тишина», – сказала Сергеева. 

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17 комментариев
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Такая уверенность в незнакомом человеке.
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Ответ Оксана Васильева
Зачем тогда принимаете, если нелепость? Одна допингистка поддержала другую, как мило
Сергеева была оправдана. Она не принимала. У нее был БАД от врачей сборной, в котором в составе ТМЗ не был указан. Уже в последствии провели химический состав БАДа и оказалось, что он там есть. Вины Сергеевой в том, что лаборатория производит загрязненные БАДы - нет
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Вся беда в том что никто не собирается доказывать невиновность: ни сама валиева, ни тренеры, ни ффкр И так далее. НИКТО. Даже коган возмущался многими точками от журналистов, главное, пятые точки всех причастных прикрыты несовершеннолетним ребенком.
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Ответ Оксана Васильева
Зачем тогда принимаете, если нелепость? Одна допингистка поддержала другую, как мило
Статью прочитали? В случае Сергеевой было доказано загрязнение разрешенного препарата.
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Зачем тогда принимаете, если нелепость? Одна допингистка поддержала другую, как мило
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«…то ли дело туринобол»
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Да понятно, что загрязнённый БАД, скорее всего. Только при расследовании пострадают интересы лиц, которые имеют неиалую денежку с контрактов на централизованные поставки....
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