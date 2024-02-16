Бобслеистка Сергеева о деле Валиевой: «Я на 500% уверена, что бедная Камила ни при чем. Сознательное употребление триметадизина – нелепость»

Бобслеистка Надежда Сергеева высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года после того, как у нее нашли триметазидин. Это же вещество было в допинг-пробе Сергеевой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – CAS также признавал ее виновной в нарушении.

Но в итоге Сергеевой удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке, которую она получила от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). CAS оправдал бобслеистку.

«Я думаю, у этой девочки были профессиональные адвокаты. Но здесь существует презумпция виновности, спортсмен несет в любом случае ответственность, если запрещенное вещество попало каким-то образом в его организм. И если ты не нашел убедительные доказательства своей невиновности, то будешь обязательно наказан».

Я на 500% уверена, что бедная Камила Валиева совершенно ни при чем. Сознательное употребление триметадизина – нелепость. Даже в моем случае антидопинговые службы понимали абсурдность той ситуации, когда в моей пробе нашли это вещество в самой минимальной концентрации.

Поначалу меня многие поливали грязью, а как только удалось доказать мою невиновность, наступила тишина», – сказала Сергеева.