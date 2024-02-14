Депутат Свищев о деле Валиевой: «Юристы и федерация готовят сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS»

Теги сборная России допинг CAS Дмитрий Свищев женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Свищев заявил, что юристы готовы оспорить наказание Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Были аннулированы все ее награды с 25 декабря 2021 года – в этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

После аннулирования результата Валиевой на Олимпиаде-2022 Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира, первое место перешло к сборной США.

«У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, который были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой.

И сейчас юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS, который незаконно решил отстранить нашу спортсменку на четыре года», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

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37 комментариев
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А за два года к суду они эту позицию не могли подготовить? Ясно понятно
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Признают деда иноагентом? И свалят все на него? Как главного заговорщика?
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Что у них в голове
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да ладнааа...
неужто опять шветского уговорили?!)
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ой всё.
неужто н̶а̶ш̶л̶и̶создали ещё одну "успешную юридическую фирму" с какой-то ГРУшной консервой во главе?
ну теперь-то точно всех победят...
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Тут всё - фарс от начала и до конца. «Незаконно отстранить» - это песня, тк отстранение полностью в рамках закона. Можно оспорить детали отстранения и срок, но законность его неоспорима, тк допинг нашли в обеих пробах. Ну и как всегда, российские сказки: за два года мы нифига не сделали, но вот сейчас навалимся и всё изменим, и заживём, что ваще не надо будет умирать.
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<У юристов возможность оспорить все решения, которые были приняты в нашем понимании незаконно> и раньше была, да мастерства не хватило. А после драки, увы и ах, кулаками не машут, даже если они очень чешутся.
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Бла-бла-бла! Свежо предание но вериться с трудом!
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Хаххахахахахахахахахх. Хахаахаххахахахахаха. Хаххахахахахахахахахх.

Простите, просто мне этот депутат напоминает коммунальщиков из моего заполярного детства. Каждый сентябрь они оказывались не готовы к холодам, которые в очередной раз внезапно наступают в тот же самый период и, само собой, препятствуют началу отопительного сезона...
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Такая сильная позиция будет что золото командное отсудить смогут.Вот за 2 года не смогли,а тут резко смогут)
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Правильно, если позориться то до конца
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а с первого раза что не смогли? дятлы.
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Не смешите, федерация которая за два года не удосужилась найти лучших адвокатов для своей лучшей фигуристки и боится с isa разговаривать про допуск . Будет подавать апелляцию, не смешите !!!
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Как можно изменить решение CAS ??? Через ВС Швейцарии и только если были процессуальные нарушения при рассмотрении. Свищев бредит ?
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С этими юристами ей срок увеличат, пора уже выйти из патриотического запоя и трезвым взглядом посмотреть на сложившуюся ситуацию, пока не сдадите своих друзей, накормивших дитя всякой гадостью, срок не уменьшат.
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Думаю, сильная позиция юристов будет заключаться в том, что пирожное, на самом деле, готовила бабушка.
А что, бабушки значительно чаще готовят пирожные. Ну а если и в это не поверят, тогда точно русофобы и заговор.
+3
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Чтобы оспорить дело Валиевой нужны пояснения как минимум 2-3 Нобелевских лауреатов по биохимии и физиологии(может тогда и услышат)В посадку ответственных за подставу лиц я лично не верю(а наивный вьюноша с баночками для мочи скорее всего уже давно на Гоа вместе с акулами занимается дайвингом)
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Свищев что-то свистнул.
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Сначала я хотел написать что-то злобно-ироничное, но передумал) Ладно, просто пожелаю удачи. Пробуйте. Шансов на успех почти нет, но попытка - не пытка. А разбор полётов устроим позже - после апелляции.
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Допинг принесли рептилоиды? Каких еще версий не было?
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Ответ Ирина Иванова
<У юристов возможность оспорить все решения, которые были приняты в нашем понимании незаконно> и раньше была, да мастерства не хватило. А после драки, увы и ах, кулаками не машут, даже если они очень чешутся.
Не было такой возможности у Них картина как все произошло сложилась когда состав уже летел в пропасть(юристы и так спасли от 10-ки дисквала за дачу ложных и подделку всего и вся)Они должны были требовать больше времени но им его не дали и потом никто не хотел ставить свою репутацию на кон Если бы они пошли до конца там страна другая а вакансия дворника опасна весьма
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Ответ dpv
Допинг принесли рептилоиды? Каких еще версий не было?
Да нет обычные люди(две руки две ноги одна голова)
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Ответ AllaS
Ну это же Свищев он всегда не в курсе , только пафосно говорит. Он же пытался организовать проверку и вызвать на отчёт всех наших спортчинуш по делу Валиевой , года два назад и так тихо все это дело перенесли, якобы на другое заседание .Но, как и было ясно, ему разъяснили, что такими его прямыми вопросами сами себя загонят в угол. Ну, вот и вновь сотрясение воздуха. КАС вынес окончательный вердикт и пересмотру не подлежит. А вот по бронзе, это , да возможно аппелировать .
Убрали результат допингистки, получилась бронза, что здесь аппелировать? Здесь есть четкий вклад нарушительницы, это же не как в игровых видах спорта ., где из-за одного нарушителя не наказывают, потому что нельзя определить его влияние на результат.
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Ответ Евгений - 79
Признают деда иноагентом? И свалят все на него? Как главного заговорщика?
еще и покушение на Прилепина повесят в довесок...
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Аппеляция - распространённая практика среди спортсменов. Шараповой удалось уменьшить срок с 24 месяцев до 15. В результате рассмотрения апелляций CAS снизил срок дисквалификации олимпийского чемпиона-2012 Ухова и других легкоатлетов. Если не защитили ребенка, то хотя бы надо грамотно подать апелляцию.
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никогда не было и вот опять 😂
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За последние годы все уже насмотрелись на "сильные позиции". Давайте хоть раз удивите без трейлеров....
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В Басманном суде? В нормальном решение CAS оспорить можно только по процедурным основаниям.
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Ее следовало готовить раньше
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23 года - недостаточный срок, то есть тьфу, 2-3 года - недостаточный срок, чтоб подготовить нормальную линию защиты. А теперь нет времени на раскачку, сейчас как возьмёмся!
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