Депутат Свищев о деле Валиевой: «Юристы и федерация готовят сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS»
Депутат Свищев заявил, что юристы готовы оспорить наказание Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Были аннулированы все ее награды с 25 декабря 2021 года – в этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
После аннулирования результата Валиевой на Олимпиаде-2022 Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира, первое место перешло к сборной США.
«У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, который были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой.
И сейчас юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS, который незаконно решил отстранить нашу спортсменку на четыре года», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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неужто опять шветского уговорили?!)
неужто н̶а̶ш̶л̶и̶создали ещё одну "успешную юридическую фирму" с какой-то ГРУшной консервой во главе?
ну теперь-то точно всех победят...
Простите, просто мне этот депутат напоминает коммунальщиков из моего заполярного детства. Каждый сентябрь они оказывались не готовы к холодам, которые в очередной раз внезапно наступают в тот же самый период и, само собой, препятствуют началу отопительного сезона...
А что, бабушки значительно чаще готовят пирожные. Ну а если и в это не поверят, тогда точно русофобы и заговор.