Депутат Свищев о деле Валиевой: «Юристы и федерация готовят сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS»

Депутат Свищев заявил, что юристы готовы оспорить наказание Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Были аннулированы все ее награды с 25 декабря 2021 года – в этот день она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

После аннулирования результата Валиевой на Олимпиаде-2022 Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу командного турнира, первое место перешло к сборной США.

«У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, который были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой.

И сейчас юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения , который незаконно решил отстранить нашу спортсменку на четыре года», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

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