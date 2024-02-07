WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года с момента вынесения решения CAS

WADA требовало дисквалифицировать Камилу Валиеву с момента вынесения решения CAS.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.

29 января CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.

«WADA заявило, что четырехлетний период дисквалификации должен начаться со дня оглашения решения CAS, и что не было никаких оснований датировать это решение задним числом», – отмечается в тексте.

Также Всемирное антидопинговое агентство посчитало, что была «удивительно неосторожна».

«Даже если объяснение дедушки спортсменки принять за чистую моменту, уровень вины Валиевой значителен. Нет никаких доказательств, что она сверяет свои лекарства и добавки с запрещенным списком. Спортсменка была «удивительно неосторожна», – говорится в тексте мотивировочной части.