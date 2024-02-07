WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года с момента вынесения решения CAS

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

WADA требовало дисквалифицировать Камилу Валиеву с момента вынесения решения CAS.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.

29 января CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.

«WADA заявило, что четырехлетний период дисквалификации должен начаться со дня оглашения решения CAS, и что не было никаких оснований датировать это решение задним числом», – отмечается в тексте.

Также Всемирное антидопинговое агентство посчитало, что Валиева была «удивительно неосторожна».

«Даже если объяснение дедушки спортсменки принять за чистую моменту, уровень вины Валиевой значителен. Нет никаких доказательств, что она сверяет свои лекарства и добавки с запрещенным списком. Спортсменка была «удивительно неосторожна», – говорится в тексте мотивировочной части.

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кас еще и на псевдодеда согласились, хих.
+36
-8
+28
То есть они ей 6!!! лет по факту хотели бы впаять. Люди с двумя дисквалификациями меньше получали. С интересом жду ближайшего разбирательства по какому-нибудь американцу или англичанину с анаболическим стероидом или переливанием крови. Будет интересно послушать почему они меньше получат
+41
-16
+25
Джо Байден был дедушкой, а собака был обэмой в костюме собаки. Все взаимосвязано
+31
-10
+21
Ответ Андрей Балабаев
То есть они ей 6!!! лет по факту хотели бы впаять. Люди с двумя дисквалификациями меньше получали. С интересом жду ближайшего разбирательства по какому-нибудь американцу или англичанину с анаболическим стероидом или переливанием крови. Будет интересно послушать почему они меньше получат
Какие 6? Она разве получала временное отстранение на время расследования? Нет, спокойно каталась 2 года по внутренним стартам.
+22
-8
+14
Ответ vmn
Т.е. задержка суда на 2 (!) года не является основанием назначить дисквалификацию задним числом???
Обычно отстраняют от соревнований с даты положительной пробы. Камилу не отстранили, она продолжала соревноваться, т. е. реально ей два года дисквалификации дали.
+11
-1
+10
Бггг а как бы вы медальки для америкашек отжимали тогда? С дисквой всё чётко, пришлось вычитать результаты Ками.
+13
-4
+9
Защищённое лицо само должно сверять и следить?
+12
-4
+8
Пожалели же ребёнка.
+8
-2
+6
Ответ pavrinas
Какие 6? Она разве получала временное отстранение на время расследования? Нет, спокойно каталась 2 года по внутренним стартам.
А то что результаты за это время аннулированы не в счëт? Каталась потому что имела право. А теперь получается что это всё бессмысленно было. Поэтому это время естественно должно идти в отсчёт дисквалификации. Но вада не впервой придумывать эксклюзивные наказания, которые распространяются только для российских спортсменов
+6
-1
+5
Это было бы правильное решение, пожалели Валиеву видимо хорошо играла в суде на жалость давила.
+6
-2
+4
Ответ Мороженко
Проба б подтвердилась, с таким обычно максимум
Так они хотели 6 лет. Это больше любого максимума. Проба б много у кого подтверждалась, только на 6 лет никого не отстраняли
+4
0
+4
Таки опубликовали мотивировочную часть. Это хорошо. Наверное, там много всего интересного.
CAS просто чудо, насколько уважительно относятся к нашим спортсменам и к России в частности
+4
0
+4
Ответ Defender64
Защищённое лицо само должно сверять и следить?
Любое лицо должно, когда дело доходит до суда.
+3
0
+3
Ответ Defender64
Защищённое лицо само должно сверять и следить?
это ее карьера, ее жизнь.
+3
0
+3
«Удивительно неосторожна» видимо тоже взяли из интервью Этери Г?
То Липтон, то мороженое прямо на главном отборочном старте всей карьеры 🤦🏽‍♂️
+5
-2
+3
Борзота
+4
-2
+2
Ответ pavrinas
А то, что у нее был найден допинг и, по-хорошему, она должна была отбывать временную дискву, не в счет? И нет, оно не «естественно должно идти в счет», а ее просто пожалели. Не соревновалась бы эти 2 года и, быть может, вообще бы дали всего 2 года с декабря 2021.
Да-да конечно, пожалели бы. Уже забыли сколько российских спортсменов не допустили до олимпиады 18 года. Столбова-Климов например. А там были десятки чистых спросменов не допущены:лыжники, биатлонисты, конькобежцы и тд. Причины так и не были объявлены
+3
-1
+2
Ответ pavrinas
Ей хотели 4 года, потому что сейчас, по факту, ей дали всего 2 года дисквы - у нее не было временного отстранения и она не отбывала дисквалификацию во время расследования.
Нет. Ей дали 4 года потому что результаты аннулированы. Так сложно это понять?
+2
0
+2
Ок, тогда все медали оставляем, так?
+6
-4
+2
Ответ Мороженко
Проба б подтвердилась, с таким обычно максимум
Не имеет значения. Проба Б может только оправдать спортсмена, если окажется отрицательной. Если тоже положительной, то для спортсмена ничего не меняется.
+3
-1
+2
Да какая разница, все равно не вернется, только что в шоу.
+3
-1
+2
Ответ Андрей Балабаев
То есть они ей 6!!! лет по факту хотели бы впаять. Люди с двумя дисквалификациями меньше получали. С интересом жду ближайшего разбирательства по какому-нибудь американцу или англичанину с анаболическим стероидом или переливанием крови. Будет интересно послушать почему они меньше получат
Проба б подтвердилась, с таким обычно максимум
+4
-2
+2
Ответ serginn
Ок, тогда все медали оставляем, так?
Не так. Почитайте любое дело легкоатлетов российских. Аннулирование в одни сроки, а дисква в другие
+3
-1
+2
Ответ vmn
Т.е. задержка суда на 2 (!) года не является основанием назначить дисквалификацию задним числом???
А по чьей вине задержали? ДАК оправдал, хотя доказательств невиновности не было никаких.
+2
-1
+1
Ответ garovatat
Мда... несовершеннолетнюю и защищенную так мочат, как взрослых стероидников никогда не мочили. А особенно правильных взрослых стероидников. Насколько я помню сторона Камилы была против обнародования мотивировочной части, Ками имела право на конфиденс. Что касается желания вады убить и вбить кол осиновый своими этими 4 годами с даты оглашения (!) вердикта - остается только в очередной раз констатировать (но не удивиться, нет) беспринципность, предвзятость, враждебность, агрессивность и 100% политизированность этого дворового амеровского цербера
а до этого были сомнения? допинговый наезд на российский спорт начался сразу же после агрессии сша против России в 2014 году. Это война, запад во главе сша открыто объявил войну нашей стране, запад - враг России, такой же как нацистская европа в 1941
+1
0
+1
Ответ AtAmI
Ничего они её не пожалели. Если бы Камилу дисквалифицировали с момента вынесения решения, то все медали за прошедшие года включая золото ОИ в команде остались бы у неё.
нет, конечно, медалей по-любому бы лишили
+1
0
+1
Ответ vadkuz
а до этого были сомнения? допинговый наезд на российский спорт начался сразу же после агрессии сша против России в 2014 году. Это война, запад во главе сша открыто объявил войну нашей стране, запад - враг России, такой же как нацистская европа в 1941
никаких сомнений
+1
0
+1
Ответ Александр
60 препаратов от "врачей"... без какого-либо контроля со стороны типа "тренера"... я в ужасе...
За 2 года, на самом деле не так уж и много.
+2
-1
+1
Значит, правильно сказали юристы, что по лайту все прошло. Так-то оставили шанс на продолжение карьеры.
+3
-2
+1
Тогда бы это было больше 6 лет с учётом аннулирования результатов, начиная со сдачи грязной пробы.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий