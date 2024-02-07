WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года с момента вынесения решения CAS
WADA требовало дисквалифицировать Камилу Валиеву с момента вынесения решения CAS.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу фигуристки.
29 января CAS объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную пробу на триметазидин.
«WADA заявило, что четырехлетний период дисквалификации должен начаться со дня оглашения решения CAS, и что не было никаких оснований датировать это решение задним числом», – отмечается в тексте.
Также Всемирное антидопинговое агентство посчитало, что Валиева была «удивительно неосторожна».
«Даже если объяснение дедушки спортсменки принять за чистую моменту, уровень вины Валиевой значителен. Нет никаких доказательств, что она сверяет свои лекарства и добавки с запрещенным списком. Спортсменка была «удивительно неосторожна», – говорится в тексте мотивировочной части.
CAS просто чудо, насколько уважительно относятся к нашим спортсменам и к России в частности
То Липтон, то мороженое прямо на главном отборочном старте всей карьеры 🤦🏽♂️