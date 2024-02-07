Тутберидзе письменно заявила РУСАДА, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам»
Этери Тутберидзе в письменном виде дала показания РУСАДА по делу Камилы Валиевой.
Они опубликованы в мотивировочной части решения на сайте Спортивного арбитражного суда.
Тутберидзе сообщила, что врачами, оказывавшими медицинскую поддержку Валиевой, были доктор Шумаков и доктор Адамов.
Доктор Шветский был «мобильным врачом национальной сборной по фигурному катанию» – он был прикреплен к группе Тутберидзе и ездил на соревнования с командой.
Тутберидзе заявила, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам команды».
По ее словам, она знала, что доктора Шветского ранее обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но не рассматривала это как проблему, учитывая, что «он не руководит лечением и не оказывает медицинскую поддержку спортсменам, но организует дополнительное медицинское наблюдение, консультации, а также сопровождает команду на соревнования в качестве спортивного врача для оказания первой помощи».
У Федерации фигурного катания на коньках России не было возражений по поводу назначения доктора Шветского врачом команды.
<Здесь огромный значок клоуна>
Почти нет сомнений, что пальто уже не отбелить
Жалко, конечно, ее
Лапидарность
С Валиевой конкретно вляпались, тут уже дело чести найти и наказать виновных…Хотя о чем это я, какая честь, какая совесть?
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@fsgueens
Это одни витамины