Тутберидзе письменно заявила РУСАДА, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам»

Этери Тутберидзе в письменном виде дала показания РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

Они опубликованы в мотивировочной части решения на сайте Спортивного арбитражного суда.

Тутберидзе сообщила, что врачами, оказывавшими медицинскую поддержку , были доктор Шумаков и доктор Адамов.

Доктор Шветский был «мобильным врачом национальной сборной по фигурному катанию» – он был прикреплен к группе и ездил на соревнования с командой.

Тутберидзе заявила, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам команды».

По ее словам, она знала, что доктора Шветского ранее обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но не рассматривала это как проблему, учитывая, что «он не руководит лечением и не оказывает медицинскую поддержку спортсменам, но организует дополнительное медицинское наблюдение, консультации, а также сопровождает команду на соревнования в качестве спортивного врача для оказания первой помощи».

У Федерации фигурного катания на коньках России не было возражений по поводу назначения доктора Шветского врачом команды.