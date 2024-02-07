Тутберидзе письменно заявила РУСАДА, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам»

Теги сборная России допинг ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе в письменном виде дала показания РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

Они опубликованы в мотивировочной части решения на сайте Спортивного арбитражного суда. 

Тутберидзе сообщила, что врачами, оказывавшими медицинскую поддержку Валиевой, были доктор Шумаков и доктор Адамов. 

Доктор Шветский был «мобильным врачом национальной сборной по фигурному катанию» – он был прикреплен к группе Тутберидзе и ездил на соревнования с командой.

Тутберидзе заявила, что «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, которые выдаются спортсменам команды».

По ее словам, она знала, что доктора Шветского ранее обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но не рассматривала это как проблему, учитывая, что «он не руководит лечением и не оказывает медицинскую поддержку спортсменам, но организует дополнительное медицинское наблюдение, консультации, а также сопровождает команду на соревнования в качестве спортивного врача для оказания первой помощи». 

У Федерации фигурного катания на коньках России не было возражений по поводу назначения доктора Шветского врачом команды.

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111 комментариев
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Тутберидзе контролирующая всё вплоть до макияжа и йогуртов не знает какие таблетки принимают её фигуристы и кого приглашает врачом...
<Здесь огромный значок клоуна>
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Белое пальто такое белое пальто🤮
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И вообще, я такую фигуристку не знаю, я ее 2 недели назад выгнала
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Понятно " Моя хата с краю"
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нельзя такому тренеру доверять членов сборной. Дошли до сборной, и все надо забирать у неё.
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чувак, на котором пробы негде ставить, трудится врачом команды, но никого это не напрягает. дивные люди)
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Про мельдоний она шустро рассказывала, а тут, оказывается, совсем не в курсе.
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Тренер и не в курсе? Ну такое себе...
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Действительно, йогурты контролирует, а лекарства нет )))
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Ну и Тутберидзе как всегда включила незнайку. За все отдувается одна Валиева.
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«Еще бы мне таблетки обсуждать, мое дело - чтобы конвейер работал» - добавила Тутберидзе.
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Тудберидзе пора увольнять с позором
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+22
А кто тогда "контролирует и обсуждает"? Без иронии, мне правда интересно. Потому что система "врач дал таблеточку, я съела" - это ж смешно просто.
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Буду рад, если эта наглая мошенница сядет в тюрягу. Жаль, у нас это не реально. Она уже давно купила и трахнула всех, кого надо за сломанные судьбы девочек.
+25
-4
+21
Главный подозреваемый и даже не захотела официально в суде отвечать
Почти нет сомнений, что пальто уже не отбелить
+23
-3
+20
У меня взрыв мозга. Как может доктор Шветский, "не оказывать медицинскую поддержку спортсменов" , но при том "оказывать первую помощь спортсменам" ??? Это по типу он в Москве не лечит, а на соревнованиях если нужно лечит🤣
+21
-2
+19
Ответ sabina_katarina
чувак, на котором пробы негде ставить, трудится врачом команды, но никого это не напрягает. дивные люди)
Сказочки она пусть дочи своей рассказывает на ночь
+22
-3
+19
Я вообще не в курсе, я просто в КИКе с ней красовалась. Уровень наглости зашкаливает.
+20
-2
+18
Тутберидзе только контролирует кто сколько йогуртов съест.
+19
-1
+18
Ответ Gilonjon862
Тутберидзе контролирующая всё вплоть до макияжа и йогуртов не знает какие таблетки принимают её фигуристы и кого приглашает врачом... <Здесь огромный значок клоуна>
Только за это можно было дать Валиевой 4 года.
+21
-4
+17
ахахахахах) ну слили получается)
Жалко, конечно, ее
+16
-3
+13
Ответ imaxim
И вообще, я такую фигуристку не знаю, я ее 2 недели назад выгнала
Ками уже нет на афишах шоу
+16
-3
+13
ха-ха-ха)))
+15
-2
+13
Этери Тутберидзе не принимала участия в слушаниях дела Камилы Валиевой в CAS. Только давала комментарий для РУСАДА.
Лапидарность
+16
-5
+11
Ответ Jessi
Этери Тутберидзе не принимала участия в слушаниях дела Камилы Валиевой в CAS. Только давала комментарий для РУСАДА. Лапидарность
И кто ещё е будет защищать. Чемодан вокзал Грузия теперь только так.
+12
-1
+11
Ответ Наталья Кононенко
А как не медик может контролировать назначения и разбираться в них
Когда Вашему ребёнку назначат 60 препаратов, Вы поинтересуетесь, для чего?
+14
-4
+10
Родители и дети верят в успех, верят, что будут ОЧ. Заглядывают в рот тренеру, несут денюшку, во всем слушаются, стараясь не вмешиваться. Тренер подбирает или одобряет музыку, ставит программу, смотрит экипировку, костюм, макияж. Одобряет режим тренировок, питание (про йогурты и отобранные котлеты мы уже слышали). Вычищены и под контролем интервью и соцсети. Проверяет, как спортсмен прошел диспансеризацию, антидопинговый тест. Если возникают сложности с чем-то, все решается через тренера. Врач советуется по поводу лечения с тренером. И наоборот. И по поводу диет и набора веса тоже только через тренера. Не зря же потянуло в реалити шоу про похудение. А потом мы такая "незнайка", которая ну ни во что вмешаться не может или не хочет. Медицина и спорт в большой спорте переплетены и взаимосвязаны. Первые, кто перестал защищать Валиеву была её собственная команда тренеров. Начиная с "капюшона"
+11
-2
+9
О, отмазы подъехали.Всё правильно, тренерка, здесь, как говорится, нужно шкуру спасать.
С Валиевой конкретно вляпались, тут уже дело чести найти и наказать виновных…Хотя о чем это я, какая честь, какая совесть?
+11
-2
+9
Моя хата с краю, я ваще не в ту дверь вошла
+9
-1
+8
«В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 спортсменке Камиле Валиевой врачи Центра Адамов, Швецкий и Шумаков давали следующие препараты:

спортивное питание и БАД: Amino Vital Multi Energy, Стимол, раствор для пероральных инъекций, Магнелис В6, Витрум Суперстресс, Панангин Форте, Капсулы Гипоксена, L-Карнитин, жидкий комплекс Mg, Креон, Флитрум-СТИ, Имудон, Полиоксидоний, Ибуклин, Версатис пластырь, Сустамин, Нимесулид, Траумель С, Супадрин, ИЗОДРИНКС, Ортомол Спорт, Геладринк, Агисепт, Гриппферон, Доппельгерц актив, СоQ10, Глицин, Тотема, Кетролак, Сорбифер Дурулес, Рибоксин, Берокка Плюс, Горпилс, Максилак, Омега 3, Стимол, Амино Витал, Билактин, Диара, Метоклопрамид, Вольтарен, Юниор Актив Комплекс, СпортЭксперт, ВСАА+, Эсслиал Форте, Amino Vital Gold, Аспирин С, Вальмедин капли, Гуарана 300, Кармолис леденец, Колдрекс Максгрип, Креатин Окс, Ксилометазолин, Тотема, Цитовлавин в таблетках, Тилаксин, Кальцимин Адванс, Имудон, Гипоксен, Альфа Нормикс, АСС... ».

@fsgueens

Это одни витамины
+11
-3
+8
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