Дикиджи о происшествии в метро: «Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить»

Теги сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи подписал документ о неразглашении по делу об угрозах в метро.

Фигурист отреагировал на информацию о том, что прокуратура не увидела состава для статьи «Хулиганство» и отменила уголовное дело о нападении в метро. 

2 февраля спортсмен сообщал, что неизвестный мужчина угрожал ему ножом.

«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», – сказал Дикиджи.

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чую Владик нам далеко не всю правду про этот случай в метро рассказал, и не настолько он там невинная жертва
+42
-13
+29
Возможно, все было проще - юноша немножко схамничал, а ему ответили резче, чем он ожидал. Вот юноша и обос рался слегка. ИМХО.
+24
-8
+16
Ответ missis-Zima
вы тоже всегда ножницы вытаскиваете в транспорте,когда вам что-то не нравится?
Единственное, что достоверно установлено, что у инженера дома есть ножницы (что обнаружено в ходе обыска), а мальчику, что менял показания даже публично, веры в его слова нет ни у "публики", ни у прокуратуры.

У вас есть дома ножницы?
+22
-8
+14
Ну, как я и писал, в принципе: Дикиджи - ########(врун) ещё тот.
Ничего нового. Слова этих "цветочков на льду" всегда надо тщательно проверять. С фантазией у него всё нормально.
+32
-20
+12
Какое неразглашение?) Дело закрыли))
+14
-3
+11
Запись видимо посмотрели и решили что либо обоих нужно привлекать либо никого.
+16
-5
+11
А у нас все засекречено, и подсыпанный кем -то допинг,и ножницы у кого -то при нападении.
+16
-6
+10
Следствие закончено, дело прекращено, забудьте.
+11
-2
+9
Подписка о неразглашении дается, когда речь идет о моментах, связанных с государственной тайной, интимными подробностями жизни и т. п. Здесь ничего из этого нет. Какой смысл тут давать подписку о неразглашении?
+12
-3
+9
Странно... Почему всё, что происходит с фигуристами, обрастает тайнами?
+10
-1
+9
Ответ Adeen
Ещё раз: Даже российская полиция не нашла состава преступления. Что это значит - объяснить? Это значит, что рассказ этого фигуриста максимально приукрашен и не соответствует действительности. Проще говоря - он ########(соврал) о том, что произошло и произошло ли это. Я изначально не верю в подобные истории от подобных ему людей и поэтому сразу написал, что ситуация крайне мутная и есть большой процент того, что говорит неправду. Сейчас, это подтвердилось тем, что вопрос к "нападавшему" не оказалось, а сам Дикиджи "подписал бумаги о неразглашении дела" - что тоже враньё процентов на 90%. Какие ещё вопросы?
Безотносительно этого случая. Но посыл "даже российская полиция не нашла состава преступления" довольно забавный.
Понимать нужно - это же не пластиковый стаканчик в мужика со шлемом, не белый лист А4 и не замена ценников. Это не преступление против власти. В обычных случаях доблестные правоохранители на бытовуху выезжают только после смерти кого-то из участников (
+9
-1
+8
Если всё закончилось, то некрасивая история получилась, негативно характеризующая спортсмена.

Кстати, Фонтанка, что накидывала о том, что прокуратура вернула на переквалификацию угрозу убийством, удалила тот текст и пишет "о конфликте фигуриста Дикиджи и инженера Ивана Юхтенко в метро"
+12
-4
+8
Ответ Ебздрогыч
Чую Владик нам далеко не всю правду про этот случай в метро рассказал, и не настолько он там невинная жертва
Ну как бы, чтобы Владислав не сделал, ножом угрожать это треш, и ничто это не оправдает
+12
-4
+8
Зачем это было вообще рассказывать? Начал тыкать пожилому человеку, а потом от испуга нагородил всякой ерунды. А теперь устроил «страшную тайну» якобы с подпиской о неразглашении, которую никто не дает в случаях мелкого хулиганства.
+12
-4
+8
Ответ missis-Zima
вы тоже всегда ножницы вытаскиваете в транспорте,когда вам что-то не нравится?
Ещё раз: Даже российская полиция не нашла состава преступления. Что это значит - объяснить? Это значит, что рассказ этого фигуриста максимально приукрашен и не соответствует действительности. Проще говоря - он ########(соврал) о том, что произошло и произошло ли это.
Я изначально не верю в подобные истории от подобных ему людей и поэтому сразу написал, что ситуация крайне мутная и есть большой процент того, что говорит неправду.
Сейчас, это подтвердилось тем, что вопрос к "нападавшему" не оказалось, а сам Дикиджи "подписал бумаги о неразглашении дела" - что тоже враньё процентов на 90%.
Какие ещё вопросы?
+14
-7
+7
Ответ missis-Zima
с каких времен просто так можно ножницами махать? если только ты не простой пассажир.
Ну махал он ими только со слов Дикиджи! И то в первом вью это ножик с его слов был, а во втором или в третьем уже просто какой-то блестящий предмет и не махал, а просто держал в руках и даже уже к шее оказывается не подносил!
+11
-4
+7
Ответ mahatma_gandi
Ну как бы, чтобы Владислав не сделал, ножом угрожать это треш, и ничто это не оправдает
Не было ни ножа, ни угрозы. Зато был удар дедушки Владом. Ногой.
+7
0
+7
Ответ Tresk2
Была попытка изнасилования. Но Влад увернулся.
А может, не успел?
+6
0
+6
Ну прям государственная тайна))
+5
-1
+4
российский дед - как экзистенциальная угроза отечественному фигурному катанию...
+4
0
+4
Ответ Светлана Романова
А у нас все засекречено, и подсыпанный кем -то допинг,и ножницы у кого -то при нападении.
никто по делу о хулиганстве ничего о неразглашении не подписывает. парнишка фантазирует.
+5
-1
+4
Похоже, это тот алкаш оказался сыном прокурора 😁
+9
-5
+4
Ты итак уже всё рассказал. Если сказать больше, то только благодаря этому многие и узнали о тебе.
+10
-6
+4
Популяризация фигурного катания набирает обороты
+3
0
+3
Он хотел немного внимания
+9
-6
+3
Ответ missis-Zima
Никогда не поверю,что вы вот лично уступаете места в транспорте.Или по- вашему ,Влад в отличии от ваших кумиров не имеет машины и поэтому недостоин и лох)
я в транспорте и практически никогда не сажусь, за исключением случаев когда совсем все свободно.
При этом в 2.4 раза старше этого фигуриста
+8
-5
+3
Ответ Alexander2022
То есть махать ножницами или ножом - это норма и "ни за что, ни про что"? Побольше вам таких дедушек тогда встречать
Если бы он действительно махал ножницами, дело бы не закрыли. Парень публично оболгал деда, а совести хотя бы извиниться не хватило. Вот такое лицо у российских спортсменов.
+4
-2
+2
Ответ Alexander2022
То есть ты уверен, что ничего не было и деда оболгали, основываясь на "если бы"?)
Основываясь на том, что дело закрыли за отсутствием состава преступления. То есть, ничего из того, что плёл фигурист, не было.
+3
-1
+2
Ответ missis-Zima
Дедушка-да.Надеюсь,в изоляторе понравилось.Лично я не хочу,чтобы если не понравилась моя прическа или наоборот понравилась,передо мной ножницами махали.
Сколько у нас людей с альтернативным мнением, которые хотят чтобы им угрожали и материли за причёску, одежду или занятое место)))
ну это судя по реакции на ваш коммент.
Не мечите бисер, тут уже все давно сделали выводы, кого линчевать
+5
-3
+2
Ответ missis-Zima
Дедушка-да.Надеюсь,в изоляторе понравилось.Лично я не хочу,чтобы если не понравилась моя прическа или наоборот понравилась,передо мной ножницами махали.
А вы бы хотели двое суток провести в изоляторе и быть ославленной на весь мир СМИ только потому, что кому-ниюудь захотелось вас оболгать?
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий