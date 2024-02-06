Дикиджи о происшествии в метро: «Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить»
Владислав Дикиджи подписал документ о неразглашении по делу об угрозах в метро.
Фигурист отреагировал на информацию о том, что прокуратура не увидела состава для статьи «Хулиганство» и отменила уголовное дело о нападении в метро.
2 февраля спортсмен сообщал, что неизвестный мужчина угрожал ему ножом.
«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», – сказал Дикиджи.
У вас есть дома ножницы?
Ничего нового. Слова этих "цветочков на льду" всегда надо тщательно проверять. С фантазией у него всё нормально.
Понимать нужно - это же не пластиковый стаканчик в мужика со шлемом, не белый лист А4 и не замена ценников. Это не преступление против власти. В обычных случаях доблестные правоохранители на бытовуху выезжают только после смерти кого-то из участников (
Кстати, Фонтанка, что накидывала о том, что прокуратура вернула на переквалификацию угрозу убийством, удалила тот текст и пишет "о конфликте фигуриста Дикиджи и инженера Ивана Юхтенко в метро"
Я изначально не верю в подобные истории от подобных ему людей и поэтому сразу написал, что ситуация крайне мутная и есть большой процент того, что говорит неправду.
Сейчас, это подтвердилось тем, что вопрос к "нападавшему" не оказалось, а сам Дикиджи "подписал бумаги о неразглашении дела" - что тоже враньё процентов на 90%.
Какие ещё вопросы?
При этом в 2.4 раза старше этого фигуриста
ну это судя по реакции на ваш коммент.
Не мечите бисер, тут уже все давно сделали выводы, кого линчевать