Дикиджи о происшествии в метро: «Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить»

Владислав Дикиджи подписал документ о неразглашении по делу об угрозах в метро.

Фигурист отреагировал на информацию о том, что прокуратура не увидела состава для статьи «Хулиганство» и отменила уголовное дело о нападении в метро.

2 февраля спортсмен сообщал, что неизвестный мужчина угрожал ему ножом.

«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», – сказал Дикиджи.