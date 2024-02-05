Почетный глава ОКР Жуков о деле Валиевой: «Очень много загадок в этой истории. Максимально жесткий вердикт суда тоже вызывает большое удивление»
Почетный президент ОКР высказался о «загадках» в деле Камилы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе был найден триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Из-за аннулированных результатов Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира фигуристов.
«Очень много загадок в этой истории. Начиная с того, что Камила, безусловно, была сильнейшей спортсменкой на тот момент. С Аней Щербаковой они были наголову выше всех соперниц. С этой точки зрения история с допингом непонятна.
Вторая загадка в этом деле, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, что положительная проба, почему ее допустили до соревнований?
Конечно, вердикт суда максимально жесткий. Он тоже вызывает большое удивление», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
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Что бы не говорили, но Саша сильнее Камилы, по крайней мере, это факт и действительность - 2 место против 4 ! Камилу тоже уважаю как человека, но зачем принижать одну возвышая другую ?
О нет! Не может быть! Да блин в этой истории, напротив, ВСЕ ясно! Причем одним ясно что это все из-за допинга, другим ясно, что это все из-за общей тенденции к изоляции России.... и только осторожное наше чиновничество пытается шпагатить уже в самых неприличных позах! Определитесь уже что вам делать:
1. Просить прощения, каяться, и сечь себя плетками, и мочиться в пробирки всей страной у вечера до утра или..
2. Послать куда подальше вот это вот все, зовущееся олимпийской семьей и мировым спортом...
Определяйтесь уже...
Что бы то ни было, но риторика становится аккуратнее.
Тем не менее показательно, что Песков сразу же сказал, что в вопросе выплат ничего не меняется, успокоил так сказать заинтересованные лица.
Как вы вообще живете при такой путанице в голове? Или вы со стариком Алоизом совместно проживаете.