Почетный глава ОКР Жуков о деле Валиевой: «Очень много загадок в этой истории. Максимально жесткий вердикт суда тоже вызывает большое удивление»

Теги сборная России допинг Александр Жуков Олимпийская сборная России ОКР CAS Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Почетный президент ОКР высказался о «загадках» в деле Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе был найден триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за аннулированных результатов Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира фигуристов.

«Очень много загадок в этой истории. Начиная с того, что Камила, безусловно, была сильнейшей спортсменкой на тот момент. С Аней Щербаковой они были наголову выше всех соперниц. С этой точки зрения история с допингом непонятна.

Вторая загадка в этом деле, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, что положительная проба, почему ее допустили до соревнований?

Конечно, вердикт суда максимально жесткий. Он тоже вызывает большое удивление», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

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88 комментариев
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Надо же, какое удивление, сильнейшая и на допинге, ведь только слабейшие на нем сидят, удивительно. Максимальный приговор при отсутствии доказательства незначительной вины? Удивительно. Какие же вы все там удивительные. Лучше бы делали свою работу вместо удивлений, так глядишь и меньше удивляться нужно было бы
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Ну, конечно, Трусова мимо проходила.
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Никто ни за что не хочет отвечать, все просто сидят и удивляются.
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Может в мотивировочной части CAS какие-то новые обстоятельства появились, о которых мы не знали!
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Кто может сказать, зачем в организации, отстраненной от Олимпийского движения, нужен почетный президент? И нафиг он вообще нужен в ОКР?
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А Саша Трусова значит по его мнению поехала неизвестным ноунеймом. На голову были выше всех только Аня и Камила
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Как то они стали осторожны в высказываниях, уже не клеймят запад
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Так спроси почему ее допустили в командник без проверенной пробы раз с твоих слов они были с Щербаковой сильнее всех, да и про Трусову забыл она тоже была сильнее всех не наших
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Вообще не фанат Саши, но про нее вечно забывают, а ведь она серебряный призер ОИ, что-то прошлую серебряную ЧОИ на руках носили, считали второй золотой. Интересно почему Сашу всегда игнорят? 🤔
Что бы не говорили, но Саша сильнее Камилы, по крайней мере, это факт и действительность - 2 место против 4 ! Камилу тоже уважаю как человека, но зачем принижать одну возвышая другую ?
+15
-7
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а расследовать надо, чтобы загадок не было
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+7
Ответ papadok
Кто может сказать, зачем в организации, отстраненной от Олимпийского движения, нужен почетный президент? И нафиг он вообще нужен в ОКР?
кроме почетного там еще Вице-президентов 4. Кононихин, Лакерник, Нилов, Грибанов.
+7
0
+7
Ответ Wini Chemin
Там Железяка конкретно говорит о подставе со стороны конкуренток во вконтакте в комментариях
Фетисов вообще недавно в интервью сказал,что Камила знает как к ней попал допинг)
+9
-3
+6
Отгадки на все загадки у твоей подружки Этери
+16
-10
+6
Т.е серебряный призёр ЧР на тот момент не на голову выше, а так, пустое место?
+11
-5
+6
За два года уж можно было внутреннее расследование провести! Чего уж проще то тренеров, медперсонал и двух спортсменок на детекторе проверить! А Железнякова первого!
+10
-5
+5
Ответ Zhuuuzhik
Саша Трусова с пятью квадами - ну да, ну да. Вот смысл говорить о том, что Камила была сильнейшая? Да была. Именно в Олисезон у неё получилось стабилизировать триксель (который до этого она чисто не выезжала), получилось стабилизировать сальхов (та же история) и вывозить живой программу с 4 ультра-си - трикселем и тремя квадами. И всё это на фоне стремительно меняющейся фигуры, когда остальные девочки разваливаются. Если вспомнить сильнейшую Аню, то она контент Камилы не катала примерно никогда, а в Олисезоне первый старт проиграла Майе, а количество стартов, на которых было две чистых программы, можно пересчитать по пальцам.
Примерно никогда Валиева не катала ни один из старших квадов...ни разу в жизни )) Так что не надо тут...
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Он просто дурака включил, или правда не в курсе, о чем его спрашивают?
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Ответ Алеся Ткаченко
А смысл клеймить если сами опозорились с такой защитой
раньше их это не смущало
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Ответ Wini Chemin
Там Железяка конкретно говорит о подставе со стороны конкуренток во вконтакте в комментариях
Жулин тоже что-то такое сказанул.Ну пусть скажет,кто подставил.И почему он раньше этого не говорил,чего 2 года молчал.Сейчас только на вентилятор набрасывать
+5
-2
+3
Был приличным человеком... Читай мотивировочную часть - и загадок будет меньше, болтун.
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«Очень много загадок в этой истории...»(с)
О нет! Не может быть! Да блин в этой истории, напротив, ВСЕ ясно! Причем одним ясно что это все из-за допинга, другим ясно, что это все из-за общей тенденции к изоляции России.... и только осторожное наше чиновничество пытается шпагатить уже в самых неприличных позах! Определитесь уже что вам делать:
1. Просить прощения, каяться, и сечь себя плетками, и мочиться в пробирки всей страной у вечера до утра или..
2. Послать куда подальше вот это вот все, зовущееся олимпийской семьей и мировым спортом...
Определяйтесь уже...
+4
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+3
Если бы Железняков хотел и что-то знал, то уже дал бы интервью и предоставил доказательства. А так это пустые слова и клевета, причём без конкретных имен
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Ответ Wini Chemin
Там Железяка конкретно говорит о подставе со стороны конкуренток во вконтакте в комментариях
Очень вероятно.А Камилу подставила Федра и Тутберидзе ,ещё до ЧР -2024 об’явив ее единственной участницей командника.
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Ответ missis-Zima
Неправда,закрыты комменты у него.Зачем набрасывать?
По всем телеграм каналах скрин сообщения, где Железяка говорит, что конкурентки виноваты
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Ответ RusVector
А вдруг знает?
Хотел бы спасти Камилу, уже бы сразу после ОИ дал интервью или начал расследование
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Ответ buturlinomo
Ну, конечно, Трусова мимо проходила.
Ваще обидно,что не упомянул Сашку. Столько рекордов у девчонки
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а полностью некомпетентные юристы, удивления не вызывают????.... вроде как, окр должно было "держать на контроле" это дело...
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Жалкие лицемеры.
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Ответ Amneris
Я бы сказала, что они сами себя зарыли. Раньше было миллион допинг-кейсов, но либо спортсмены были максимально непубличные, либо сразу кинули на "систему" и махинации РУСАДы с Родченковым, когда сняли всех лыжников, а потом легкоатлетов. Тут же они сами настолько мощно пиарили девочку из каждого утюга до олимпиады (при всем уважении к ее красоте и таланту), настолько часто говорили о ней во время и теперь сейчас, что спрятать мусор под ковер уже не получится втихую. Уже на всех подкастах люди без страха говорят, что белые нитки торчат на нашей стороне шва. Подозреваю, что выберут все-таки меньшую из зол и найдут условного "Родченкова", взявшего на себя вину. На запад все спихнуть уже не получится, слишком много проколов на каждом шагу.
возможно еще откроются новые подробности. и они об этом знают.
Что бы то ни было, но риторика становится аккуратнее.
Тем не менее показательно, что Песков сразу же сказал, что в вопросе выплат ничего не меняется, успокоил так сказать заинтересованные лица.
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Ответ Железная Леди
кроме почетного там еще Вице-президентов 4. Кононихин, Лакерник, Нилов, Грибанов.
вы смешали в одной куче ОКР, ИСУ и федру. )) Двух последних не знаю.
Как вы вообще живете при такой путанице в голове? Или вы со стариком Алоизом совместно проживаете.
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