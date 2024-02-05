Почетный глава ОКР Жуков о деле Валиевой: «Очень много загадок в этой истории. Максимально жесткий вердикт суда тоже вызывает большое удивление»

Почетный президент ОКР высказался о «загадках» в деле Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за допинг. В декабре 2021-го в ее пробе был найден триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за аннулированных результатов Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира фигуристов.

«Очень много загадок в этой истории. Начиная с того, что Камила, безусловно, была сильнейшей спортсменкой на тот момент. С Аней Щербаковой они были наголову выше всех соперниц. С этой точки зрения история с допингом непонятна.

Вторая загадка в этом деле, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, что положительная проба, почему ее допустили до соревнований?

Конечно, вердикт суда максимально жесткий. Он тоже вызывает большое удивление», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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