Мэдисон Чок о награждении США золотом командника ОИ-2022: «Это могла бы быть церемония на Олимпиаде-2024 в Париже»

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Фигуристка из США хочет получить золото за командник ОИ-2022 во время Игр-2024.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию, американцы стали вторыми. Но после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг россияне переместились на третье место, а США – на первое.

Из-за расследования дела Валиевой награждение по итогам тех соревнований до сих пор не состоялось.

«Мы размышляли об этом. Нам хотелось бы провести настоящую олимпийскую церемонию награждения. В нашем случае это могла бы быть церемония на Олимпийских играх в Париже предстоящим летом, в атмосфере олимпийского духа.

Внутренне я ощущала небольшое разочарование и печаль (из-за длительности расследования – Sports.ru). Не осознавала, что на протяжении всего времени это давило на нас, пока мы не узнали вердикт.

Как будто груз свалился с плеч, и мы можем отпраздновать пережитое на Олимпиаде с чистого листа. Возникает чувство завершенности всей этой истории и Олимпиады в Пекине», – сказала фигуристка Мэдисон Чок, выступавшая за США в командном турнире 2022 года.

«Ожидание было долгим и трудным, но мы дождались. Надеюсь, команду запомнят за то, как мы справились с этой ситуацией за пределами льда, – равно как и за наши выступления на льду», – сказал Эван Бейтс, выступающий в танцевальном дуэте вместе с Чок.

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара Хиршланд рассчитывает провести награждение в кратчайшие сроки, несмотря на возможные апелляции участников процесса.

«Нет сценария, при котором команда США не станет обладателем золотых медалей, и мы стремимся получить их. Каждый из нас хочет этого как можно быстрее.

Не обязательно, чтобы это была церемония со всеми тремя местами – золотом, серебром и бронзой. Мы готовы к гибкому подходу», – заявила Хиршланд.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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48 комментариев
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Какая же мерзость
+28
-14
+14
Не осознавала, что на протяжении этого времени давило на нас. Груз облегчения.... Бла бла бла. Да. Валиеву наказали. Хотя тут не Валиеву надо наказывать. И будто этот допинг помог ей. По факту. Наши заслужили золото. Были сильнее. . И только казус позволил вам занять первое место спустя время. Прям настрадались. Как же убого это всё выглядит. Позорники. Молча получите своё золото и радуйтесь в тряпочку.
+20
-8
+12
Мало им халявы, так хотят, чтоб еще и с помпой
+21
-12
+9
Но не было никакого шанса на ОИ . Тогда надо было выиграть , а это невозможно. А так пожалуйста . Фу !
+14
-8
+6
Ответ Lasto
Они победили Синицину и Кацалапова, так то. А ещё они чистые)))
И как Вам удалось это проверить? Пробу снима... сорри, вскрывали?
+13
-7
+6
Ответ Katerina Sunny
А какое отношение летние ОИ имеют к зимнему виду спорта?
А что им, еще 2 года ждать до Милана?
+9
-4
+5
Ответ Katerina Sunny
А какое отношение летние ОИ имеют к зимнему виду спорта?
Те и другие проводит МОК.
+6
-1
+5
Ответ Юркин Клоп
У вас все по методичке прямо. Сама Валиева не отрицает допинга. Доза серьезная. Преимущества дает. Какие дальше вопросы?
Какие преимущества? . Пробу взяли за два месяца до ОИ.. Эти 2 месяца под кайфом была?
+7
-3
+4
Ну, это реальная гнусь!
+12
-9
+3
"Нет сценария, при котором сборная США не получила бы свои золотые медали", - заявила Хиршланд.
Как это нет такого сценария? Если КАС присудит вам второе место, то придётся довольствоваться серебром. А прецеденты, когда золото оставляли команде победителей после дисквала одной из участниц, есть (например, Дело Мэрион Джонс, когда её подругам по эстафете на ОИ-2000 сохранили медали).
+4
-1
+3
Ответ tRIFF
Конечно верю, у нас вон и биатлонисты, и ходоки, и сочи-2014 свежи в памяти. Может быть она не знала точно, что именно в этой порции таблеток запрещенное вещество, если только так
Вот именно. Шишек уже набили давно. И что, снова за старое? Да глупость полная. Сейчас определяют, что ты ел 50 лет назад.
+3
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+2
Ответ Чебурашка от Гены
Какие преимущества? . Пробу взяли за два месяца до ОИ.. Эти 2 месяца под кайфом была?
Прыжки натренировать если кратко. Если Гугл есть, то можете найти исследования по поводу ТМЗ, а вообще спорить бессмысленно, ТМЗ давно запрещенный препарат, который не должен быть в крови спортсмена, особенно подростка.
+3
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+2
До рассмотрения всех апелляций никто никого награждать не будет. Так что в Париже церемония вряд ли состоится.
+3
-1
+2
Одно немного утешает.Чен, Хаббелы и Чоки действительно классные фигуристы и их подвели так же как подвёл своих Коляда.
+4
-3
+1
Ответ Джульетта Джульетта
А Вы на 100% уверены, что Камила его (смехотворную дозу, к тому же не дающую по сути никакого преимущества) принимала и по своей воле?
У вас все по методичке прямо. Сама Валиева не отрицает допинга. Доза серьезная. Преимущества дает. Какие дальше вопросы?
+10
-9
+1
Ответ Джульетта Джульетта
И как Вам удалось это проверить? Пробу снима... сорри, вскрывали?
Вада проверяли, разве нет? Все пробы чисты, в отличие от одной допинговой сборной
+2
-1
+1
И в чем она не права?
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Я вам отвечу кратко . И дело тут не в Валиевой. Вы русофоб, патриот прозападный. Вот и всё.
супер аргумент - ниче не скажешь
+1
0
+1
Ответ Джульетта Джульетта
По методичке как раз Вы впахиваете: не отрицает)). А что ей, к слову, защищенному лицу, которого вопреки этой самой "защите" обо...рали практически сразу после КП, что ей оставалось делать, как не вести себя так, как скажут? Серьезная)? Вопросов больше не будет))
Надоели уже с этим ребенком, который полез на взрослые соревнования. Есть положительная проба с запрещенным в 2014 году веществом, никто никак не доказал случайность попадания. О чем тут вообще дальше разговаривать. Если у вас кроме этих выдержек из петиции малолетних фанатов Валиевой в ее защиту больше ничего нет, что тут обсуждать
0
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Ответ Антон Филиппов
а кто вам эти медали отдаст-то, злаковые вы наши 😂
Медали еще никому не вручили так то
0
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Ответ tRIFF
Не казус, а умышленное применение запрещенного препарата. Или вы не доверяете КАС?
А почему мы должны доверять американцу,англичанину и французу?Назовите хотя бы одну причину.
0
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0
Ответ tRIFF
Не казус, а умышленное применение запрещенного препарата. Или вы не доверяете КАС?
Я доверяю Валиевой. Девчонка знала и применяла допинг? Сами то в это верите?
+6
-6
0
Ответ Юркин Клоп
А что им, еще 2 года ждать до Милана?
Обещанного 3 года ждут! А эти медали, если и обещали, то только кулуарно
+4
-4
0
Ответ Юркин Клоп
ну вот, когда у псевдопатриота кончаются аргументы, он вспоминает норвегов-астматиков. Я к ним также отношусь, как и к российским спортсменам с ТИ, астматикам в том числе. Сочувствую им, ну молодцы, что спортом занимаются
Так ты поддерживаешь то, что у них статус астматиков и что поэтому им разрешено допинг жрать? Не юли.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Это аргумент. А как ты относишься к тому, что норвеги сплошь астматиками стали и им разрешено допинг жрать? Н
ну вот, когда у псевдопатриота кончаются аргументы, он вспоминает норвегов-астматиков. Я к ним также отношусь, как и к российским спортсменам с ТИ, астматикам в том числе. Сочувствую им, ну молодцы, что спортом занимаются
0
0
0
Ответ Юркин Клоп
супер аргумент - ниче не скажешь
Это аргумент. А как ты относишься к тому, что норвеги сплошь астматиками стали и им разрешено допинг жрать? Н
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ну хватит уже позориться. Это как с таблеткой мельдония. Думаешь, проглотишь, и будешь бегать быстрее всех? Здесь и сразу?
Не помогает, а они все жрут и жрут, вот глупые то. Очень смешно, развелось тут псевдоэкспертов - ученых
+1
-1
0
Ответ Юркин Клоп
У вас все по методичке прямо. Сама Валиева не отрицает допинга. Доза серьезная. Преимущества дает. Какие дальше вопросы?
Как она может отрицать допинг, если он в её пробе обнаружен?
0
0
0
Ответ Юркин Клоп
А вы за детский допинг?
А Вы на 100% уверены, что Камила его (смехотворную дозу, к тому же не дающую по сути никакого преимущества) принимала и по своей воле?
+7
-7
0
Ответ Джульетта Джульетта
И как Вам удалось это проверить? Пробу снима... сорри, вскрывали?
А вы за детский допинг?
+11
-11
0
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