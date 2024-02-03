Мэдисон Чок о награждении США золотом командника ОИ-2022: «Это могла бы быть церемония на Олимпиаде-2024 в Париже»

Фигуристка из США хочет получить золото за командник ОИ-2022 во время Игр-2024.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию, американцы стали вторыми. Но после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг россияне переместились на третье место, а США – на первое.

Из-за расследования дела Валиевой награждение по итогам тех соревнований до сих пор не состоялось.

«Мы размышляли об этом. Нам хотелось бы провести настоящую олимпийскую церемонию награждения. В нашем случае это могла бы быть церемония на Олимпийских играх в Париже предстоящим летом, в атмосфере олимпийского духа.

Внутренне я ощущала небольшое разочарование и печаль (из-за длительности расследования – Sports.ru). Не осознавала, что на протяжении всего времени это давило на нас, пока мы не узнали вердикт.

Как будто груз свалился с плеч, и мы можем отпраздновать пережитое на Олимпиаде с чистого листа. Возникает чувство завершенности всей этой истории и Олимпиады в Пекине», – сказала фигуристка Мэдисон Чок, выступавшая за США в командном турнире 2022 года.

«Ожидание было долгим и трудным, но мы дождались. Надеюсь, команду запомнят за то, как мы справились с этой ситуацией за пределами льда, – равно как и за наши выступления на льду», – сказал Эван Бейтс, выступающий в танцевальном дуэте вместе с Чок.

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара Хиршланд рассчитывает провести награждение в кратчайшие сроки, несмотря на возможные апелляции участников процесса.

«Нет сценария, при котором команда США не станет обладателем золотых медалей, и мы стремимся получить их. Каждый из нас хочет этого как можно быстрее.

Не обязательно, чтобы это была церемония со всеми тремя местами – золотом, серебром и бронзой. Мы готовы к гибкому подходу», – заявила Хиршланд.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?